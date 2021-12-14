 أربعون عاما على قيام إسرائيل بضم مرتفعات الجولان | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 14.12.2021

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سياسة واقتصاد

أربعون عاما على قيام إسرائيل بضم مرتفعات الجولان

في الرابع عشر من ديسمبر 1981 ضمت إسرائيل رسميا هضبة الجولان التي احتلتها من سوريا بحرب الأيام الستة 1967. وتبرر إسرائيل قرارها بوجود أبعاد تاريخية وإستراتيجية وتصر على اعتبار الهضبة أرضا تابعة لها رغم رفض الأمم المتحدة.

مرتفعات الجولان

من أعلى الهضبة في الجولان يمكن مشاهدة بحيرة طبريا في شمال إسرائيل وكذلك لبنان وسوريا.

قبل أربعين عاما، في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 دعا رئيس وزراء إسرائيل حينها مناحيم بيغن حكومته إلى الاجتماع للعمل على قانون يمنح إسرائيل الحق بتطبيق القانون الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة، أي ضم المرتفعات على أرض الواقع، معللا قراره باتخاذ هذه الخطوة بسبب "الموقف المتشدد" من جانب سوريا تجاه إسرائيل.

وفي نفس اليوم، تم تمرير مشروع القانون في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، بأغلبية 63 صوتًا مقابل 21 صوتا معارضا في ثلاث قراءات. ومن وجهة النظر الإسرائيلية، أصبحت مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب الأيام الستة عام 1967، جزءًا من دولة إسرائيل.

ردود الفعل جاءت فورية، فقد رفضت معظم الدول الاعتراف بالخطوة الإسرائيلية. الإدارة الأمريكية حينها، بقيادة الرئيس رونالد ريغان، أعربت عن "قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة" ، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. كما علقت إدارة ريغان فيما بعد اتفاقية تعاون عسكري مع إسرائيل. أما الأمم المتحدة فقد أصدرت القرار رقم 497، الذي نص على أن "القرار الإسرائيلي بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني دولي".

مختارات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ومنظمة "السلام الآن" بأن وزير الخارجية الأمريكي زار مستوطنة في الضفة الغربية. كما أعلن مايك بومبيو أنه سيزور مرتفعات الجولان المحتلة منذ العام 1967.

انتصار جديد لإسرائيل على يد ترامب، فالرئيس الأمريكي يمهد للاعتراف الرسمي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل. لماذا يتبع ترامب دوافع سياسة صدامية في ملفات الشرق الأوسط؟ وماذا يملك العرب وسوريا المنهكة للرد عليه؟

ويرى مؤرخون أن هناك اعتبارات سياسية داخلية لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، فضلا عن اعتقاد بيغن نفسه بأن مرتفعات الجولان ستبقى إسرائيلية. ويقول دان أورباخ المؤرخ العسكري في الجامعة العبرية: "لقد آمن بيغن، من وجهة نظر أيديولوجية، بما نسميه ’إسرائيل الكبرى’"، مشيرا إلى إستراتيجية تنص على أن جميع مناطق "فلسطين التاريخية "يجب أن تنتمي لدولة إسرائيل. ويضيف أورباخ بأن "بعض المناطق كانت أكثر أهمية من غيرها ومرتفعات الجولان كانت مهمة لأسباب أمنية إستراتيجية".

موقع استراتيجي مهم

من أعلى الهضبة في الجولان يمكن مشاهدة بحيرة طبريا في شمال إسرائيل وكذلك لبنان وحتى سوريا. والعاصمة دمشق ليست بعيدة. في الشتاء، جبل الشيخ المغطى بالثلوج، هو منطقة التزلج الوحيدة في إسرائيل. كما أن مرتفعات الجولان المحتلة مع بحيرة طبرية يعتبران مصدرا مائيا مهما.

ومن وجهة نظر عسكرية فإن الموقع الاستراتيجي هو ما يجعل المنطقة مهمة للغاية. ولا تزال هناك آثار مازالت شاهدة على الماضي: علامات صفراء تحذر من حقول الألغام معلقة على عدد غير قليل من الأسوار. دبابات صدئة ومواقع عسكرية سورية قديمة ومنازل متداعية تذكر بتأريخ الأحداث التي جرت في مرتفعات الجولان، حيث خاضت إسرائيل وسوريا الحرب على أرضها.

مرتفعات الجولان شاهد على الحرب بين سوريا وإسرائيل.

علامات صفراء تحذر من حقول الألغام معلقة على عدد غير قليل من الأسوار.

في حرب الأيام الستة عام 1967 استولت إسرائيل على المنطقة واحتلتها من سوريا، ما اضطر معظم السكان السوريين إلى الفرار أو هجروا من ديارهم. وبقيت قرى قليلة فقط، حيث لا يزال الدروز العرب يعيشون فيها حتى اليوم. في عام 1973 فشلت محاولة القوات السورية استعادة الجولان. وانتهت حرب يوم الغفران كما تطلق عليها إسرائيل، والمعروفة أيضا باسم الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة، في عام 1974 باتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل ونشر بعثة من قوات الأمم المتحدة أو ما يطلق عليهم الخوذ الزرقاء. وحتى اليوم فشلت عدة محاولات للتفاوض على اتفاقية سلام بين البلدين.

اكتسب البعد الأمني للمرتفعات أهمية إضافية مع الحرب الأهلية في سوريا منذ عام 2011. يقول إيال زيسر، المؤرخ والخبير في الشؤون السورية بجامعة تل أبيب: "بجانب الأبعاد المعنوية والتاريخية، فإن الأسباب تعود إلى أهمية الجولان كمنطقة عازلة مع سوريا. نشاهد الفوضى في سوريا، وتواجد إيران وحزب الله هناك". ويضيف زيسر: "المنطقة تعتبر حاجز بين إسرائيل وبين ما يحدث في سوريا. ومن وجهة نظر استراتيجية، الأفضل لإسرائيل أن تجلس على المرتفعات بدلاً من أن تجلس في الوادي".

أهمية الجولان لإسرائيل تكمن في أبعاد استراتيجية وعسكرية وأمنية وكذلك اقتصادية.

مع الحرب الأهلية في سوريا منذ عام 2011، ازداد البعد الأمني مرة أخرى للمنطقة.

تسعى إسرائيل لمنع إيران وحزب الله اللبناني، الداعمين للنظام في دمشق، من بناء جبهة هناك وتعزيز وجودهما في الدولة المجاورة لها. سلاح الجو الإسرائيلي نفذ العديد من الهجمات، وإن كانت لم تعلن عنها إسرائيل في الغالب، على قوافل أسلحة ومواقع عسكرية محتملة في سوريا في السنوات الأخيرة.

اعتراف أميركي بتغريدة

انتقل أريك غولاندسكي مع عائلته من تل أبيب إلى السكن في مرتفعات الجولان في عام 2008. لم تكن هناك دوافع سياسية لهذه الخطوة، لكنه يفضل أن يرى أطفاله ينشؤون خارج المدينة، بحسب ما يقول رب الأسرة في اتصال هاتفي. ويضيف: "أعتقد أنه إذا سألت الناس اليوم عن قانون (1981)، فلن يتذكره سوى القلة - باستثناء الجيل الأكبر سنًا الذي عاش هنا والذي قاتل من أجله. بالنسبة لي، ليس هناك شك في أن الجولان تنتمي إلى إسرائيل"، يقول غولاندسكي الذي يشعر بالأمان هنا على الرغم من الحرب في الدولة المجاورة. ويقول: "لكن ما نتذكره اليوم هو ما جرى في عام 2019، عندما قال دونالد ترامب إن الجولان تمثل رسميا جزءا من إسرائيل، والولايات المتحدة تعترف بذلك".

ففي آذار / مارس 2019 ، وقبيل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، غيّرت تغريدة ظهرت في وقت الظهيرة نهج السياسة الخارجية الأمريكية الذي امتد لعقود: إذ أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعترف من الآن فصاعدا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

وحتى الآم لم تلغ الإدارة الأمريكية الحالية في عهد الرئيس جو بايدن القرار. وكما يبدو فإن هناك رغبة في ترك الأمر مفتوحا للمستقبل. وفي مقابلة مع محطة CNN الأمريكية في شباط/ فبراير، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن السيطرة على الجولان لاتزال "ذات أهمية كبيرة" لأمن إسرائيل في الوضع الحالي. إذا تغير الوضع في سوريا، فسيتم إعادة تقييم الحالة، لكن هذا الأمر "بعيد" في الوقت الحالي.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائئيلي السابق بنيامين نتنياهو (15/02/2017).

بعكس كل الإدارات الأمريكية السابقة اعترفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

"الجولان إسرائيلية.. نقطة"

في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قرار مناحيم بيغن في خطاب ألقاه. وقال بينيت: "قبل أربعين عاما، اتخذت حكومة مناحيم بيغن قرارا جريئا وهاما للغاية: تطبيق القانون الإسرائيلي على مرتفعات الجولان". كما أعلن بينيت أنه يريد مضاعفة عدد السكان على الأقل في السنوات القليلة المقبلة وأنه سيبني مستوطنتين جديدتين لهذا الغرض. ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء في الجولان في هذا الشهر.

حتى اليوم تعتبر كثافة السكان في الجولان منخفضة ويبلغ عدد السكان فيه المرتفعات حوالي 50 ألف نسمة. وفيما يشكل أكثر من نصف السكان من المستوطنين اليهود، فهناك دروز عرب، كثير منهم يعتبرون أنفسهم سوريين ويرفضون الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وبالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت فهو لا يترك مجالاً للشك في أن إسرائيل ستتمسك بمرتفعات الجولان ، حتى لو تغيرت نظرة المجتمع الدولي لسوريا في المستقبل. إذ يقول: "حتى في حالة - ويمكن أن يحدث – يرى العالم  من وجهة نظر مختلفة بالنسبة لسوريا، أو بشأن نظام الأسد، فلن يكون لذلك تأثير على الوضع في الجولان. فمرتفعات الجولان هي إسرائيل، نقطة على السطر".

تانيا كريمر/ ع.خ

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".

  • USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/AFP/S. Loeb)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    البحرين تنضم للإمارات

    شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.