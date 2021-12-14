أربعون عاما على قيام إسرائيل بضم مرتفعات الجولان

قبل أربعين عاما، في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 دعا رئيس وزراء إسرائيل حينها مناحيم بيغن حكومته إلى الاجتماع للعمل على قانون يمنح إسرائيل الحق بتطبيق القانون الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة، أي ضم المرتفعات على أرض الواقع، معللا قراره باتخاذ هذه الخطوة بسبب "الموقف المتشدد" من جانب سوريا تجاه إسرائيل.

وفي نفس اليوم، تم تمرير مشروع القانون في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، بأغلبية 63 صوتًا مقابل 21 صوتا معارضا في ثلاث قراءات. ومن وجهة النظر الإسرائيلية، أصبحت مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب الأيام الستة عام 1967، جزءًا من دولة إسرائيل.

ردود الفعل جاءت فورية، فقد رفضت معظم الدول الاعتراف بالخطوة الإسرائيلية. الإدارة الأمريكية حينها، بقيادة الرئيس رونالد ريغان، أعربت عن "قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة" ، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. كما علقت إدارة ريغان فيما بعد اتفاقية تعاون عسكري مع إسرائيل. أما الأمم المتحدة فقد أصدرت القرار رقم 497، الذي نص على أن "القرار الإسرائيلي بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني دولي".

ويرى مؤرخون أن هناك اعتبارات سياسية داخلية لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، فضلا عن اعتقاد بيغن نفسه بأن مرتفعات الجولان ستبقى إسرائيلية. ويقول دان أورباخ المؤرخ العسكري في الجامعة العبرية: "لقد آمن بيغن، من وجهة نظر أيديولوجية، بما نسميه ’إسرائيل الكبرى’"، مشيرا إلى إستراتيجية تنص على أن جميع مناطق "فلسطين التاريخية "يجب أن تنتمي لدولة إسرائيل. ويضيف أورباخ بأن "بعض المناطق كانت أكثر أهمية من غيرها ومرتفعات الجولان كانت مهمة لأسباب أمنية إستراتيجية".

موقع استراتيجي مهم

من أعلى الهضبة في الجولان يمكن مشاهدة بحيرة طبريا في شمال إسرائيل وكذلك لبنان وحتى سوريا. والعاصمة دمشق ليست بعيدة. في الشتاء، جبل الشيخ المغطى بالثلوج، هو منطقة التزلج الوحيدة في إسرائيل. كما أن مرتفعات الجولان المحتلة مع بحيرة طبرية يعتبران مصدرا مائيا مهما.

ومن وجهة نظر عسكرية فإن الموقع الاستراتيجي هو ما يجعل المنطقة مهمة للغاية. ولا تزال هناك آثار مازالت شاهدة على الماضي: علامات صفراء تحذر من حقول الألغام معلقة على عدد غير قليل من الأسوار. دبابات صدئة ومواقع عسكرية سورية قديمة ومنازل متداعية تذكر بتأريخ الأحداث التي جرت في مرتفعات الجولان، حيث خاضت إسرائيل وسوريا الحرب على أرضها.

علامات صفراء تحذر من حقول الألغام معلقة على عدد غير قليل من الأسوار.

في حرب الأيام الستة عام 1967 استولت إسرائيل على المنطقة واحتلتها من سوريا، ما اضطر معظم السكان السوريين إلى الفرار أو هجروا من ديارهم. وبقيت قرى قليلة فقط، حيث لا يزال الدروز العرب يعيشون فيها حتى اليوم. في عام 1973 فشلت محاولة القوات السورية استعادة الجولان. وانتهت حرب يوم الغفران كما تطلق عليها إسرائيل، والمعروفة أيضا باسم الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة، في عام 1974 باتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل ونشر بعثة من قوات الأمم المتحدة أو ما يطلق عليهم الخوذ الزرقاء. وحتى اليوم فشلت عدة محاولات للتفاوض على اتفاقية سلام بين البلدين.

اكتسب البعد الأمني للمرتفعات أهمية إضافية مع الحرب الأهلية في سوريا منذ عام 2011. يقول إيال زيسر، المؤرخ والخبير في الشؤون السورية بجامعة تل أبيب: "بجانب الأبعاد المعنوية والتاريخية، فإن الأسباب تعود إلى أهمية الجولان كمنطقة عازلة مع سوريا. نشاهد الفوضى في سوريا، وتواجد إيران وحزب الله هناك". ويضيف زيسر: "المنطقة تعتبر حاجز بين إسرائيل وبين ما يحدث في سوريا. ومن وجهة نظر استراتيجية، الأفضل لإسرائيل أن تجلس على المرتفعات بدلاً من أن تجلس في الوادي".

مع الحرب الأهلية في سوريا منذ عام 2011، ازداد البعد الأمني مرة أخرى للمنطقة.

تسعى إسرائيل لمنع إيران وحزب الله اللبناني، الداعمين للنظام في دمشق، من بناء جبهة هناك وتعزيز وجودهما في الدولة المجاورة لها. سلاح الجو الإسرائيلي نفذ العديد من الهجمات، وإن كانت لم تعلن عنها إسرائيل في الغالب، على قوافل أسلحة ومواقع عسكرية محتملة في سوريا في السنوات الأخيرة.

اعتراف أميركي بتغريدة

انتقل أريك غولاندسكي مع عائلته من تل أبيب إلى السكن في مرتفعات الجولان في عام 2008. لم تكن هناك دوافع سياسية لهذه الخطوة، لكنه يفضل أن يرى أطفاله ينشؤون خارج المدينة، بحسب ما يقول رب الأسرة في اتصال هاتفي. ويضيف: "أعتقد أنه إذا سألت الناس اليوم عن قانون (1981)، فلن يتذكره سوى القلة - باستثناء الجيل الأكبر سنًا الذي عاش هنا والذي قاتل من أجله. بالنسبة لي، ليس هناك شك في أن الجولان تنتمي إلى إسرائيل"، يقول غولاندسكي الذي يشعر بالأمان هنا على الرغم من الحرب في الدولة المجاورة. ويقول: "لكن ما نتذكره اليوم هو ما جرى في عام 2019، عندما قال دونالد ترامب إن الجولان تمثل رسميا جزءا من إسرائيل، والولايات المتحدة تعترف بذلك".

ففي آذار / مارس 2019 ، وقبيل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، غيّرت تغريدة ظهرت في وقت الظهيرة نهج السياسة الخارجية الأمريكية الذي امتد لعقود: إذ أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعترف من الآن فصاعدا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

وحتى الآم لم تلغ الإدارة الأمريكية الحالية في عهد الرئيس جو بايدن القرار. وكما يبدو فإن هناك رغبة في ترك الأمر مفتوحا للمستقبل. وفي مقابلة مع محطة CNN الأمريكية في شباط/ فبراير، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن السيطرة على الجولان لاتزال "ذات أهمية كبيرة" لأمن إسرائيل في الوضع الحالي. إذا تغير الوضع في سوريا، فسيتم إعادة تقييم الحالة، لكن هذا الأمر "بعيد" في الوقت الحالي.

بعكس كل الإدارات الأمريكية السابقة اعترفت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.

"الجولان إسرائيلية.. نقطة"

في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قرار مناحيم بيغن في خطاب ألقاه. وقال بينيت: "قبل أربعين عاما، اتخذت حكومة مناحيم بيغن قرارا جريئا وهاما للغاية: تطبيق القانون الإسرائيلي على مرتفعات الجولان". كما أعلن بينيت أنه يريد مضاعفة عدد السكان على الأقل في السنوات القليلة المقبلة وأنه سيبني مستوطنتين جديدتين لهذا الغرض. ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء في الجولان في هذا الشهر.

حتى اليوم تعتبر كثافة السكان في الجولان منخفضة ويبلغ عدد السكان فيه المرتفعات حوالي 50 ألف نسمة. وفيما يشكل أكثر من نصف السكان من المستوطنين اليهود، فهناك دروز عرب، كثير منهم يعتبرون أنفسهم سوريين ويرفضون الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وبالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت فهو لا يترك مجالاً للشك في أن إسرائيل ستتمسك بمرتفعات الجولان ، حتى لو تغيرت نظرة المجتمع الدولي لسوريا في المستقبل. إذ يقول: "حتى في حالة - ويمكن أن يحدث – يرى العالم من وجهة نظر مختلفة بالنسبة لسوريا، أو بشأن نظام الأسد، فلن يكون لذلك تأثير على الوضع في الجولان. فمرتفعات الجولان هي إسرائيل، نقطة على السطر".

تانيا كريمر/ ع.خ