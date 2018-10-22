أربعة مدربين كبار أداروا الظهر لريال مدريد

منذ إعلان ريال مدريد إقالة المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي من تدريب الفريق، تزداد حدة التكهنات عن هوية قائد سفينة "الميرنغي" القادم، الذي سيعود بالفريق إلى سكة الانتصارات، ويساهم في فوزه بكل الألقاب الممكنة في عالم الساحرة المستديرة.
ورغم أن تدريب "الأبيض الملكي" يظل حلم الكثير من المدربين في عالم كرة القدم، بيد أن البعض أدار بالفعل ظهره ورفض مهمة الإشراف على تدريب ريال مدريد لعدة أسباب.
الإيطالي أليغري
مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري من بين المدربين الذين قالوا لا لريال مدريد، فبعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المفاجئ عن تدريب ريال مدريد، ربط "الميرنغي" قنوات الاتصال مع المدرب الإيطالي أليغري من أجل خلافة الأسطورة الفرنسية، بيد أن المدرب الإيطالي رفض عرض "الأبيض الملكي".
وقال أليغري آنذاك في تصريحات صحفية تناقلتها عدة وسائل إعلام إنه "قال لا لريال مدريد. قلت ذلك على الهاتف لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، لأنني أعطيت الكلمة إلى رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي"، وأضاف:" شكرت فلورنتينو على العرض المُقدم إلا أنني قلت لا أستطيع قبول ذلك".
الألماني ناغلسمان
رغم صغر سنه (31 عاماً) استطاع مدرب هوفنهايم يوليان ناغلسمان إثبات مكانته كواحد من المدربين القادمين بقوة في عالم كرة القدم. ناغلسمان كان بدوره من المدربين الذي قالوا لا لريال مدريد.
فقد أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ريال مدريد حاول قبل عدة شهور التعاقد مع المدرب الألماني الشاب، لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق، خلفاً لزيدان، وأضافت أن "الميرنغي" أجرى اتصالاً مباشراً مع ناغلسمان، الذي رفض عرض "الأبيض الملكي" بعد تفكير وجيز.
آرسن فينغر من المدربين رفضوا تدريب "الميرنغي"، صورة من الأرشيف.
أنطونيو كونتي
بعد إقالة لوبيتيغي من تدريب "الميرنغي" كانت كل المؤشرات تدل على تولي المدرب الإيطالي الشهير أنطونيو كونتي مهمة تدريب ريال مدريد، فمدرب تشيلسي السابق لا يشغل الآن مهمة تدريب أي فريق، كما أن ريال مدريد في حاجة، حسب العديد من المراقبين، إلى مدرب يمتلك شخصية كونتي القوية من أجل أن يُعيد الفريق الإسباني إلى مساره الصحيح من جديد.
غير أن تقارير صحفية أكدت أن المدرب الإيطالي "استبعد نفسه" من تولي الإدارة الفنية لـ"الأبيض الملكي"، وأضافت أن كونتي يأمل في تدريب مانشستر يونايتد خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو.
آرسن فينغر
مدرب أرسنال السابق آرسن فينغر بدوره ينضم إلى قائمة المدربين، الذين رفضوا الإشراف على تدريب ريال مدريد، فقد أكد المدرب الفرنسي في وقت سابق أنه تلقى ثلاثة عروض تدريبية من "الميرنغي"، بيد أنه رفض لالتزامه مع الأرسنال.
وقبل أيام، أشارت تقارير صحفية إلى أن آرسن فينغر أغلق الباب أمام توليه مهمة تدريب "الأبيض الملكي"، إذ قال "لا أعرف ما سأقوم به في السنة القادمة، لكنني سأعود إلى ميدان كرة القدم"، وأضاف :"أين؟ لا أعرف لكنني سأعود للتدريب بداية من السنة القادمة".
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
تعيين مفاجئ
في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
بداية مُبشرة
في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
مواصلة التألق
استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
كسب ثقة اللاعبين
استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
باكورة الألقاب
اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
الاستعداد الجيد
في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
موسم للتاريخ
سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
تراجع ملحوظ
في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
خيبة أمل محلية
لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
طوق النجاة
نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
مسك الختام
مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
كتابة التاريخ
قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.
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محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد
وداع مفاجئ
في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.
الكاتب: مهدوي رضوان