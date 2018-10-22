أربعة مدربين كبار أداروا الظهر لريال مدريد

منذ إعلان ريال مدريد إقالة المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي من تدريب الفريق، تزداد حدة التكهنات عن هوية قائد سفينة "الميرنغي" القادم، الذي سيعود بالفريق إلى سكة الانتصارات، ويساهم في فوزه بكل الألقاب الممكنة في عالم الساحرة المستديرة.

ورغم أن تدريب "الأبيض الملكي" يظل حلم الكثير من المدربين في عالم كرة القدم، بيد أن البعض أدار بالفعل ظهره ورفض مهمة الإشراف على تدريب ريال مدريد لعدة أسباب.

الإيطالي أليغري

مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري من بين المدربين الذين قالوا لا لريال مدريد، فبعد رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المفاجئ عن تدريب ريال مدريد، ربط "الميرنغي" قنوات الاتصال مع المدرب الإيطالي أليغري من أجل خلافة الأسطورة الفرنسية، بيد أن المدرب الإيطالي رفض عرض "الأبيض الملكي".

وقال أليغري آنذاك في تصريحات صحفية تناقلتها عدة وسائل إعلام إنه "قال لا لريال مدريد. قلت ذلك على الهاتف لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، لأنني أعطيت الكلمة إلى رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي"، وأضاف:" شكرت فلورنتينو على العرض المُقدم إلا أنني قلت لا أستطيع قبول ذلك".

الألماني ناغلسمان

رغم صغر سنه (31 عاماً) استطاع مدرب هوفنهايم يوليان ناغلسمان إثبات مكانته كواحد من المدربين القادمين بقوة في عالم كرة القدم. ناغلسمان كان بدوره من المدربين الذي قالوا لا لريال مدريد.

فقد أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ريال مدريد حاول قبل عدة شهور التعاقد مع المدرب الألماني الشاب، لتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق، خلفاً لزيدان، وأضافت أن "الميرنغي" أجرى اتصالاً مباشراً مع ناغلسمان، الذي رفض عرض "الأبيض الملكي" بعد تفكير وجيز.

آرسن فينغر من المدربين رفضوا تدريب "الميرنغي"، صورة من الأرشيف.

أنطونيو كونتي

بعد إقالة لوبيتيغي من تدريب "الميرنغي" كانت كل المؤشرات تدل على تولي المدرب الإيطالي الشهير أنطونيو كونتي مهمة تدريب ريال مدريد، فمدرب تشيلسي السابق لا يشغل الآن مهمة تدريب أي فريق، كما أن ريال مدريد في حاجة، حسب العديد من المراقبين، إلى مدرب يمتلك شخصية كونتي القوية من أجل أن يُعيد الفريق الإسباني إلى مساره الصحيح من جديد.

غير أن تقارير صحفية أكدت أن المدرب الإيطالي "استبعد نفسه" من تولي الإدارة الفنية لـ"الأبيض الملكي"، وأضافت أن كونتي يأمل في تدريب مانشستر يونايتد خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو.

آرسن فينغر

مدرب أرسنال السابق آرسن فينغر بدوره ينضم إلى قائمة المدربين، الذين رفضوا الإشراف على تدريب ريال مدريد، فقد أكد المدرب الفرنسي في وقت سابق أنه تلقى ثلاثة عروض تدريبية من "الميرنغي"، بيد أنه رفض لالتزامه مع الأرسنال.

وقبل أيام، أشارت تقارير صحفية إلى أن آرسن فينغر أغلق الباب أمام توليه مهمة تدريب "الأبيض الملكي"، إذ قال "لا أعرف ما سأقوم به في السنة القادمة، لكنني سأعود إلى ميدان كرة القدم"، وأضاف :"أين؟ لا أعرف لكنني سأعود للتدريب بداية من السنة القادمة".