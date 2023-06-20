أربعة قتلى في هجوم استهدف إسرائيليين قرب مستوطنة بالضفة الغربية

قتل أربعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح في هجوم مسلّح وقع الثلاثاء (20 حزيران/يونيو 2023) قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلّة.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية في بيان "تأكّدت وفاة أربعة أشخاص وهناك أربعة جرحى آخرين، أحدهم مصاب بجروح خطرة". وسقط هؤلاء في هجوم مسلّح استهدفهم في محطة للوقود قرب مستوطنة عيلي جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة. ولم تتمكن خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تأكيد جنسيات القتلى بعد اتصال وكالة فرانس برس بها. لكن في مستوطنة عيلي قال مسؤلون إنّ أحد القتلى يدعى إليشا انتمان وهو من سكّان المستوطنة.

بيد أن قناة "كان" العامة الإسرائيلية ذكرت أن القتلى الأربعة إسرائيليون ولاقوا حتفهم برصاص مسلحين فتحوا النار على مطعم على جانب الطريق ومحطة وقود قريبة على مشارف مستوطنة عيلي.

ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الهجوم بأنه "إرهابي"، مؤكّداً على "بذل كافة الجهود لاعتقال المهاجمين". وأكّد غالانت أنّه سيدعو لاجتماع للقادة الأمنيين.

من جانبه، بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتعازيه إلى أهالي القتلى ووصف الهجوم بأنه "مروّع"، مؤكداً على "تصفية الحسابات مع القتلة".

أما الجيش الإسرائيلي فأشار في بيان إلى أن المهاجمين وصلوا في سيارة إلى محطة وقود مجاورة لمستوطنة عيلي "وأطلقوا النار على المدنيين". وأكّد الجيش أنّ مدنياً أطق النار على أحدهم و"حيّده"، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان لاحق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) قال إنه تم إطلاق النار على مهاجم ثان بعد "مطاردته" إثر هروبه في سيارة مسروقة بالقرب من بلدة طوباس.

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من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "وصول شهيد بالإضافة إلى مصاب بحالة مستقرة" إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي، من دون أن تحدد ظروف إصابتهما.

وقالت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ولديها شبكة من المقاتلين في أنحاء الضفة الغربية إن مطلق النار كان عضوا في جناحها المسلح وإن الهجوم جاء ردا على العملية التي شنتها القوات الإسرائيلية أمس الاثنين في جنين.



يشار إلى أن حركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضاً، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

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ويأتي هذا الهجوم غداة اشتباكات خلال عملية أمنية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أسفرت عن سقوط سبعة قتلى، وفق مصادر الفلسطينية، فيما قال الجيش الاسرائيلي في بيان إنّ "مشتبهاً به ألقى قنابل حارقة باتجاه جنود إسرائيليين كانوا يقومون بعمليات روتينية" في بلدة حوسان. وأضاف أنّ "الجنود ردوا بالنيران الحيّة وتم تحديد إصابة".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أنّ "مواجهات جرت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي أطلقت الذخيرة الحية واستخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية". وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد القتلى إلى سبعة.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)