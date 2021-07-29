أربعة آثار لم تعرفها ستساعدك على الإقلاع عن التدخين

لسنوات طويلة ركز الخبراء على مضار التدخين الصحية من أجل دفع المدخنين للتوقف عن هذه العادة السيئة، فمن المعروف منذ فترة طويلة أن للتدخين مجموعة كاملة من الآثار الصحية السلبية. ولا يزيد التدخين من خطر الإصابة بالسرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية فحسب، بل إن نسبة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية هو ضعف نسبة الإصابة مقارنة بغير المدخنين.
بيد أن مجلة بونته الألمانية ركزت على تأثيرات سلبية يعاني منها المدخنون، والتركيز عليها قد يشكل أسبابا وجيهة إضافية للتخلص من هذه الآفة الخطيرة. هذه التأثيرات قد لا تكون معروفة جيدا للمدخنين وأن الإقلاع عن السجائر بأنواعها سيساهم في تحسينات ملحوظة في جوانب أخرى كثيرة. فما هي الأسباب الأخرى التي ستجعل الحياة أجمل بدون التدخين؟
تصبح بشرتك أجمل
يؤدي التدخين إلى إبطاء تدفق الدم في الجسم، ويعمل أول أوكسيد الكربون والنيكوتين على تضييق الأوعية الدموية، مما يؤثر بشكل أساسي على الأوردة الدقيقة التي تغذي بشرتنا. ويتم تجديد مادة الكولاجين، وهي المادة الداعمة للبشرة بصورة أبطأ للمدخننين، وهو ما يساهم في هرمها وظهور التجاعيد بشكل أكبر وأسرع.
صحيح أن الإقلاع عن التدخين لن يمحو التجاعيد بطريقة سحرية، لكنها على الأقل ستساهم في زيادة مادة الكولاجين داخليا وستنشط من الحركة الدموية، وهو ما سينعكس على البشرة.
ستصبح ابتسامتك أكثر إشراقا
التدخين يؤثر علىلون الأسنان، وحتى اللسان. إذ تتشكل البقع الصفراء بسبب القطران الذي يوجد في التبغ من السجائر والسيجار ويتراكم على الأسنان واللسان وأعضاء الجهاز التنفسي، ومهما تم تنظيف الأسنان فإنها ستتلون بسرعة. لذلك فإن الإقلاع عن التدخين سيزيد من جمالك وجمال ابتسامتك. وغني عن القول أنه حتى هذه الرواسب الصلبة لن تذوب من تلقاء نفسها بعد أن تتوقف عن التدخين. فالطريقة الأكثر فعالية وأمانًا هي تنظيف الأسنان بشكل احترافي في عيادة طب الأسنان. بعد هذا التنظيف الأساسي ستبدو الأسنان أكثر إشراقًا مرة أخرى.
رائحتك أفضل
الحقيقة هي أن المدخنين لا يعانون فقط من مشاكل رائحة الفم الكريهة، ولكن أيضا تصبح رائحة أجسامهم أميل إلى الدخان، وبخاصة المدخنين الشرهين منهم، وتصبح رائحة احتراق التبغ مرتبطة بثيابهم ومتعلقاتهم، كما أن رائحة شعر المدخن تصبح كذلك غير محببة للآخرين ويصعب التخلص منها. لا عجب أن الكثير من الناس يشعرون بالاشمئزاز غريزيًا من هذه الرائحة.
توفير المال
خاصة في الأوقات التي ترتفع فيها الأسعار بشكل عام كما هي الآن، يمكنك أيضًا توفير الكثير من المال من خلال عدم التدخين بعد الآن. احسب كم تنفق على السجائر في الشهر! سترى أن الإقلاع عن التدخين أرخص بكثير على المدى الطويل. كافئ نفسك وعائلتك بالمزيد من العطل سوية جراء ما وفرته من إحراق السجائر.
ع.أ.ج/ ع ج
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
أكدت الدراسة العلمية أن حمض الفوليك يحد من تأثير النيكوتين على البنكرياس وأن حمض الفوليك يقلل من مفعول النيكوتين الضار على الجسم. السبانخ والقرنبيط الأخضر (بروكولي) وغيرها من الخضار التي تتميز بلونها الأخضر الداكن، مثل الملفوف والكرنب، تحتوي على كمية عالية من حمض الفوليك، وهو ما يفسر دورها الفعال في تنظيف الجسم من النيكوتين.
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
يساعد فيتامين "C" على تنظيف الجسم من النيكوتين، فضلاً عن أن الكثير من الفحوصات المخبرية أظهرت تأثير هذا الفيتامين على تحييد الخواص السامة للنيكوتين. وعند الحديث عن فيتامين "C"، يعتقد البعض أن البرتقال هو المصدر الأغنى بهذا الفيتامين، إلا أن كمية هذا الفيتامين بالذات في الفليفلة، وخاصة الصفراء، تفوق تلك الموجودة في البرتقال.
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
ربما يكون الليمون الهندي (غريب فروت) من الحمضيات التي لا تحظى بشعبية واسعة كباقي الحمضيات، لكن دراسة حديثة أظهرت أن شرب لتر واحد من عصيره، يزيد من سرعة التخلص من النيكوتين في الجسم بنسبة 88 في المائة. لكن حذار: شراب هذه الكمية الكبيرة من عصير الغريب فروت يجب أن يتم بعد استشارة الطبيب بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة ويتعاطون أدوية قد تؤدي إلى تأثير سلبي.
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
من بين العوامل التي تحدد سرعة استقلاب النيكوتين في الجسم نسبة حموضة البول. فارتفاع درجة الحموضة يزيد من سرعة التخلص من النيكوتين في الدم. تتراوح درجة حموضة عصير التوت البري بين 2.3 و2.5، وهي قيمة تفوق درجة حموضة عصير الغريب فروت، ما يجعله أكثر فعالية في تنظيف الجسم من النيكوتين.
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
يساعد الزنجبيل على التخلص من أعراض انحسار النيكوتين المألوفة مثل الغثيان، فضلاً عن أن تناول الزنجبيل يخفف من حالات الجوع الشديدة والتي تظهر عند محاولة التخلص من النيكوتين. كما يقلل من السموم في الدم بسبب النيكوتين، وللحصول على مفعول التام للزنجبيل ينصح خبراء الصحة بتناوله ثلاث مرات في اليوم.
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
من المعروف أن النيكوتين يسبب الجفاف في الجسم، ما يجعل من المهم تناول الماء بكثرة. وشرب الماء مع بعض السوائل الصحية هو أفضل طريقة لطرد النيكوتين وتطهير الجسم. وهنا ينصح خبراء الصحة بالإكثار من تناول الشاي الأخضر لأنه غني بمضادات الأكسدة.
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
زهرة الياقوت الأزرق، وتعرف هذه العشبة بقدرتها على مساعدة أولئك الذين يرغبون بالإقلاع عن التدخين، إذ تحتوي على مادة البيلين ذات التاثير المماثل لتأثير النيكوتين على الجهاز العصبي ولكن بدون أن تسبب الإدمان.
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
جدير بالذكر أن النيكوتين يبقى حوالي ثمانية أيام في الدم، ليتم طرد قسم كبير منه فيما بعد عبر البول. أما الكمية المتبقية من النيكوتين فتخضع لعمليات استقلاب، وينتج عنها مادة تعرف بالكوتينين. ويمكن لهذه المادة أن تبقى في الجسم لمدة شهر كامل بعد تدخين آخر سيجارة.
الكاتب: ي. ب/ع.ج.م