أديس أبابا عاصمة أثيوبيا وعاصمة الاتحاد الإفريقي، ونظر إلى أهميتها السياسية بالنسبة للقارة السمراء يُطلق عليها أيضا اسم عاصمة أفريقيا. يسكن المدينة أناس من ثمانين جنسية يتحدثون لغات مختلفة.

ليست أديس أبابا مدينة قديمة، بل أنها بينت عام 1886 . فيها اليوم المقر الرئيسي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقي. ويبلغ عديد سكانها حوالي 2.8 مليون نسمة حسب إحصاء عام 2007. وهي ثالث أعلى مدينة في العالم اذا ترتفع أكثر من 7600 قدما عن مستوى سطح البحر. ويرى العلماء أنها موطن أقدم نوع بشري عاش قبل مائة ألف سنة.