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أدونيس

يعد الشاعر السوري أدونيس واحدا من أهم الشعراء ونقاد الأدب في العالم. استطاع أدونيس أن يدخل منهجا جديدا للشعر العربي يعتمد على التجريب واللغة منذ ديوانه "أغاني مهيار الدمشقي"، كما حصل على جوائز عالمية عديدة في الأدب.

هو علي أحمد سعيد اسبر اختار لنفسه اسم أدونيس تيمنا بأسطورة أدونيس الفينيقية. درس في جامعة بيروت اللبنانية حيث حصل على درجة الدكتوراه في الآداب. قال عنه المفكر الراحل ادوارد سعيد أنه الشاعر العربي العالمي الأول. أثارت مواقفه السياسية الجدل في العالم العربي بالإضافة إلى قضايا فكرية وأدبية أخرى.

19.02.2016 *** picture alliance/dpa/F. Gentsch Der syrisch-libanesischen Autor Adonis (Ali Ahmad Said Esber), aufgenommen am 19.02.2016 in Osnabrück (Niedersachsen) bei der Verleihung des Erich-Remarque-Friedenspreises. Die Auswahl des Preisträgers war auf Kritik gestoßen, weil Adonis aus Sicht des Zentralrats der Muslime zu konfrontativ argumentiert. Die Jury hatte Adonis den mit 25 000 Euro dotierten Preis zuerkannt, weil er sich ihrer Ansicht nach für eine aufgeklärte arabische Gesellschaft einsetzt. Foto: Friso Gentsch/dpa (zu dpa Autor Adonis mit Remarque-Friedenspreis ausgezeichnet vom 19.02.2016) picture alliance/dpa/F. Gentsch

أدونيس لـِ DW: لا ديمقراطية دون فصل الدين عن الدولة 20.02.2016

استلم الشاعر أدونيس جائزة ريمارك للسلام في مدينة أوسنابروك رغم جدل إعلامي ألماني واسع ونقد شديد وجهه إليه وإلى لجنة التحكيم كُتّاب ألمان ومعارضون سوريون. DW التقت أدونيس لدى استلامه الجائزة وأجرت معه الحوار التالي.
19.02.2016 *** picture alliance/dpa/F. Gentsch Der syrisch-libanesischen Autor Adonis (Ali Ahmad Said Esber), aufgenommen am 19.02.2016 in Osnabrück (Niedersachsen) bei der Verleihung des Erich-Remarque-Friedenspreises. Die Auswahl des Preisträgers war auf Kritik gestoßen, weil Adonis aus Sicht des Zentralrats der Muslime zu konfrontativ argumentiert. Die Jury hatte Adonis den mit 25 000 Euro dotierten Preis zuerkannt, weil er sich ihrer Ansicht nach für eine aufgeklärte arabische Gesellschaft einsetzt. Foto: Friso Gentsch/dpa (zu dpa Autor Adonis mit Remarque-Friedenspreis ausgezeichnet vom 19.02.2016) picture alliance/dpa/F. Gentsch

أدونيس يتسلم جائزة ألمانية رغم انتقاده بالولاء لنظام الأسد 19.02.2016

لجنة التحكيم التي تمنح جائزة السلام لمدينة أوسنابروك في شمال وسط ألمانيا ظلت متمسكة بخيارها رغم الانتقادات القوية، وسلمت الجائزة للكاتب اللبناني السوري أدونيس الذي اتهم بالوقوف إلى جانب نظام الأسد في سوريا.
Der syrisch-libanesische Lyriker Ali Ahmad Said, genannt Adonis. 28.08.2015, Struga, Mazedonien Copyright: DW/M. Jovanoski

أدونيس يرد على انتقادات منحه جائزة ريمارك للسلام الألمانية 18.02.2016

خلف قرار منح الشاعر السوري أدونيس جائزة ريمارك للسلام الكثير من الانتقادات بسبب مواقف الشاعر من نظام الرئيس بشار الأسد. أدونيس يرد الآن على منتقديه ويؤكد أحقيته بالحصول على هذه الجائزة الألمانية.
Der syrisch-libanesische Lyriker Ali Ahmad Said, genannt Adonis. 28.08.2015, Struga, Mazedonien Copyright: DW/M. Jovanoski

منح أدونيس جائزة ريمارك للسلام يثير انتقادات في ألمانيا 06.09.2015

قررت مدينة أوسنابروك منح الشاعر السوري أدونيس جائزة إريش-ماريا-ريماك للسلام لهذا العام، لكن القرار أثار جدلاً كبيراً، لعدم قيام أدونيس بانتقاد سياسة نظام بشار الأسد.
Prof. Sadik Al-Azm Foto DW/Khaled Salameh 30.07.2015 -Wo wurde das Bild aufgenommen? Berlin -Schlagworte: Prof. Sadik Al-Azm Bildrechte: - Der Fotograf ist ein freier Mitarbeiter der DW, so dass alle Rechte bereits geklärt sind

العظم: الربيع العربي كشف عن هويات وعصبيات تحت وطنية 28.08.2015

المفكر السوري صادق جلال العظم لا يكف عن طرح أسئلة وإثارة مواقف إشكالية في عالم الفكر والسياسة. حواره الأخير مع DW عربية أثار سجالا كبيرا، ولمزيد من الفائدة وبمناسبة تسلمه الجمعة 28 أغسطس ميدالية غوته نعيد نشر الحوار.
Der syrische Lyriker Adonis stellt auf der Frankfurter Buchmesse seinen Gedichtband Ein Grab für New York vor (Archivfoto vom 08.10.2004). Er wägt seine Worte sehr genau ab. Denn als einer der bedeutendsten Vermittler zwischen arabischer und westlicher Kultur ist er in eine verantwortungsvolle Rolle geschlüpft. Seit mehr als 50 Jahren mischt sich der undogmatische Denker und Schriftsteller mit provokanten Thesen in die politische Debatte ein. Wenn der syrisch-libanesische Dichter und «homo politicus» am kommenden Freitag (1. Januar) 80 Jahre alt wird, kann er auf eine 60-jährige Karriere blicken, die ihn heute zu einem der radikalsten Modernisten der arabischen Welt macht. Foto: Christine Kokot dpa (zu Korr: Adonis wird 80: Der radikalste Modernist der arabischen Welt vom 29.12.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

أدونيس يتهم الثورات العربية بإفراز "فاشية إسلامية" 23.02.2012

مثقفون عديدون ينظرون بريبة إلى الحراك الثوري في البلدان العربية، ويرون أن الإسلاميين الفائزين في الانتخابات "يعودون بنا إلى العصور الوسطى". هل هذا صحيح، أم أن تلك النخب "الهرمة" عاجزة عن الانخراط في الثورة؟
Bild 5 Adonis liest ein Gedicht Anlass: Goethepreisverleihung 2011 an den arabischen Dichter Adonis Aufnahmedatum: 28.08. 2011 Ort : Pauls Kirche in Frankfurt am Main Bilderrechte: Khaula Saleh /Deutsche Welle/arabische Redaktion

أدونيس: أنا مع الحراك الثوري في سوريا مهما كانت النتائج 29.08.2011

تسلم الشاعر الكبير أدونيس جائزة غوته التي تمنحها مدينة فرانكفورت كل ثلاث سنوات في ذكرى ميلاد أشهر شعراء ألمانيا. وبهذه المناسبة التقت دويتشه فيله أدونيس الذي تثير مواقفه من الاحتجاجات الشعبية في سوريا جدلا قويا.
Der syrische Lyriker Adonis stellt auf der Frankfurter Buchmesse seinen Gedichtband Ein Grab für New York vor (Archivfoto vom 08.10.2004). Er wägt seine Worte sehr genau ab. Denn als einer der bedeutendsten Vermittler zwischen arabischer und westlicher Kultur ist er in eine verantwortungsvolle Rolle geschlüpft. Seit mehr als 50 Jahren mischt sich der undogmatische Denker und Schriftsteller mit provokanten Thesen in die politische Debatte ein. Wenn der syrisch-libanesische Dichter und «homo politicus» am kommenden Freitag (1. Januar) 80 Jahre alt wird, kann er auf eine 60-jährige Karriere blicken, die ihn heute zu einem der radikalsten Modernisten der arabischen Welt macht. Foto: Christine Kokot dpa (zu Korr: Adonis wird 80: Der radikalste Modernist der arabischen Welt vom 29.12.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

أدونيس أول أديب عربي يتسلم جائزة غوته 28.08.2011

تسلم الشاعر أدونيس جائزة غوته في احتفال كبير أُقيم في مدينة فرانكفورت، مسقط رأس الشاعر الألماني غوته الذي ولد في مثل هذا اليوم (28/8) عام 1749. وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها أديب عربي على هذه الجائزة القيّمة.
الربيع العربي في احتفالات معهد غوته بمرور ستين عاماً على تأسيسه

"الربيع العربي" في احتفالات معهد غوته بمرور ستين عاماً على تأسيسه 02.06.2011

يحتفل معهد غوته بمرور ستين عاماً على تأسيسه بمجموعة من الفعاليات الثقافية في برلين. ويركز المعهد الضوء بصورة خاصة على "الربيع العربي" ودور الفنانين والمثقفين في تونس ومصر في الثورات والتحولات التي يشهدها البلدان.
Der syrische Lyriker Adonis stellt auf der Frankfurter Buchmesse seinen Gedichtband Ein Grab für New York vor (Archivfoto vom 08.10.2004). Er wägt seine Worte sehr genau ab. Denn als einer der bedeutendsten Vermittler zwischen arabischer und westlicher Kultur ist er in eine verantwortungsvolle Rolle geschlüpft. Seit mehr als 50 Jahren mischt sich der undogmatische Denker und Schriftsteller mit provokanten Thesen in die politische Debatte ein. Wenn der syrisch-libanesische Dichter und «homo politicus» am kommenden Freitag (1. Januar) 80 Jahre alt wird, kann er auf eine 60-jährige Karriere blicken, die ihn heute zu einem der radikalsten Modernisten der arabischen Welt macht. Foto: Christine Kokot dpa (zu Korr: Adonis wird 80: Der radikalste Modernist der arabischen Welt vom 29.12.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"جائزة غوته" إلى أدونيس "أهم الشعراء العرب" 24.05.2011

فاز أدونيس بجائزة غوته المرموقة كأول أديب عربي. حصول أدونيس على الجائزة يؤكد مكانته الكبيرة عربياً وعالمياً، إلا أنه لا يقلل من حدة الانتقادات التي وجهت إلى الشاعر السوري الأصل بسبب موقفه "الملتبس" من الاحتجاجات في سوريا
This Nov. 2009 photo shows a mosque with elaborate tile work and delicate minarets on the main street in the village of Baalbek. This mosque was said by residents to be a gift from Iran. The massive complex of ruins at Baalbek, near the Syrian border, is just 55 miles east of Beirut. (AP Photo/Eileen Alt Powell )

المقامات والأضرحة في لبنان ـ مرآة لمجتمع متعدد الديانات 05.09.2010

قبل عشرين عاماً انتهت الحرب الأهلية بلبنان وخلفت مجتمعاً يميزه الانقسام الديني والسياسي. لكن بعيداً عن قنوات الحوار الرسمية يجري منذ وقت طويل حوار تلقائي بين أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية مستنداً على تقاليد قديمة.
der arabische dichter Adonis in Teheran, Dezember 2005 // Uebertragung der Rechte dieses Bildes an DW-Online From: B.Keshmiripour To: DW- Ahadi,Shahram

محاضرة لأدونيس في برلين عن هيمنة العنف والتكفير باسم التوحيد 14.01.2008

عرف أدونيس سواء في أشعاره أو كتاباته، التي يأتي على رأسها "الثابت والمتحول" بمناهضته لقيم التقليد والتقوقع على الذات. أدونيس حضر إلى برلين لعرض أطروحاته النقدية حول الديانات التوحيدية، بدعوة من "الديوان الشرقي ـ الغربي".
Abu Dhabi International Book Fair

حضور قوي للشباب في معرض أبو ظبي للكتاب 06.04.2007

ألاف الزوار الشباب يتدفقون على الدورة الـ 17 لمعرض أبو ظبي للكتاب. المعرض يحطم في دورة هذا العام أرقاما قياسية واتفاقية مع معرض فرانكفورت الدولي تمهد الطريق أمام تبادل الخبرات بين المعرضين

جائزة نوبل في الاداب تعلن الخميس ومراهنات ترجح أدونيس 12.10.2005