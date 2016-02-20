يعد الشاعر السوري أدونيس واحدا من أهم الشعراء ونقاد الأدب في العالم. استطاع أدونيس أن يدخل منهجا جديدا للشعر العربي يعتمد على التجريب واللغة منذ ديوانه "أغاني مهيار الدمشقي"، كما حصل على جوائز عالمية عديدة في الأدب.

هو علي أحمد سعيد اسبر اختار لنفسه اسم أدونيس تيمنا بأسطورة أدونيس الفينيقية. درس في جامعة بيروت اللبنانية حيث حصل على درجة الدكتوراه في الآداب. قال عنه المفكر الراحل ادوارد سعيد أنه الشاعر العربي العالمي الأول. أثارت مواقفه السياسية الجدل في العالم العربي بالإضافة إلى قضايا فكرية وأدبية أخرى.