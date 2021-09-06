شغل الدكتاتور النازي أدولف هتلر منصب مستشار ألمانيا خلال الفترة من 1933 ولغاية 1945. تسبب هتلر ومن وراءه حزبه النازي بكارثة الحرب العالمية الثانية التي كلفت البشرية 50 مليون نسمة عدا عن تدمير آلاف المدن والقرى.

ولد ادولف هتلر في عام 1889 وانتحر في عام 1945 إثر تقهقر القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية أمام زحف قوات الحلفاء التي اجتاحت ألمانيا وأنهت الحرب. في عام 1920 انضم هتلر الذي سُمي أيضا الفوهرر إلى الحزب النازي وأشرف على دعايته القومية والفاشية والعنصرية. بعد تعيينه مستشارا لألمانيا في عام 1933 انتهج سياسة عدائية وتوسعية هدفها تأمين ما أسماه "المجال الحيوي" لألمانيا النازية. وفي عام 1939 غزت قواته بولندا مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.