أدنى مستوى لانتشار فيروس كورونا في الصين منذ شهر

أعلنت بكين الخميس (20 شباط/فبراير 2020) أنها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في أدنى حصيلة يومية يسجلها الوباء في الصين القارية منذ حوالى شهر. وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البر الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 74,500 إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 2,118 وفاة بعد تسجيل 114 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت اللجنة أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات والإصابات الجديدة سجلت في مقاطعة هوباي (وسط) وبالتحديد في عاصمتها ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019.

ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر الليلة الماضية إنه على ثقة من أن الصين "تحاول جاهدة" التصدي لتفشي فيروس كورونا. وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس 10 فينيكس "حسناً، أنا واثق من أنهم يحاولون جاهدين للغاية... أعتقد أن الأرقام ستتحسن تدريجياً".

وفي اليابان، قالت الحكومة الخميس إن شخصين كانا على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل البلاد توفيا بعد الإصابة بفيروس كورونا مضيفة أن اثنين آخرين من مسؤولي الحكومة أصيبا بالعدوى. وذكرت الحكومة أن المتوفيين في الثمانينيات من العمر. وقال مسؤول بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي إن أحد المسؤولين يعمل بوزارة الصحة والآخر بأمانة مجلس الوزراء وكانا يعملان على متن السفينة دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي. وسبق أن تأكدت إصابة ثلاثة مسؤولين آخرين يعملون في وزارة الصحة ومكتب الحجر الصحي.

وفي فيتنام، أعلن مسؤولون اليوم الخميس أن رضيعاً يبلغ من العمر ثلاثة أشهر خرج من المستشفى بعد شفائه من فيروس كورونا. وقال المسؤولون إن الرضيع كان من ضمن 16 مريضاً ثبت إصابتهم بالفيروس في فيتنام. وذكر مسؤولون أنه كان قد جرى نقل الرضيع إلى المستشفى منذ عشرة أيام، بعد ارتفاع درجة حرارته بصورة طفيفة وظهور أعراض انفلونزا عليه، ولكن بعد ذلك أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.

وفي إيران أعلنت السلطات الخميس تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور أنه "بناء على نتائج الاختبارات، فإنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة في مدينتي قم وآراك" بوسط إيران. وأوضح أن حالتين من الثلاثة في قم، والأخرى في آراك. وبهذا يرتفع عدد الإصابات في إيران إلى خمسة. وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس في مدينة قم وسط البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلانها تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس. وأوضحت السلطات أن المتوفيين هما المصابان اللذان كان تم الإعلان عنهما.

خ.س/ح.ز(رويترز، أ ف ب، د ب أ)