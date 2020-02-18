 أدنى مستوى لانتشار فيروس كورونا في الصين منذ شهر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أدنى مستوى لانتشار فيروس كورونا في الصين منذ شهر

أعلنت الصين أنها رصدت خلال الساعات الـ 24 الماضية 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في أدنى حصيلة يومية يسجلها الوباء في الصين القارية منذ شهر. وترامب يقول إنه واثق من أن بكين "تحاول جاهدة" التصدي لتفشي الفيروس.

Südkorea Daegu | Coronavirus | mutmaßlicher Patient (picture-alliance/dpa/YNA)

أعلنت بكين الخميس (20 شباط/فبراير 2020) أنها رصدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في أدنى حصيلة يومية يسجلها الوباء في الصين القارية منذ حوالى شهر. وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حتى اليوم ارتفع في البر الرئيسي للصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) إلى أكثر من 74,500 إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 2,118 وفاة بعد تسجيل 114 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

مختارات

لن يعود بمقدور الصينيين السفر إلى روسيا إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا، في وقت تسابق فيه اليابان الزمن لحصار بؤرة العدوى على متن السفينة السياحية قرب طوكيو، والتي تعد حاملة لأكبر عدد من الإصابات بالفيروس خارج الصين. (18.02.2020)

أظهر خطاب داخلي نُشر أمس السبت في صحيفة "بيبولز ديلي" التابعة للحزب الشيوعي أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ كان على علم بتفشي فيروس كورونا قبل أسابيع من تعامله بشكل علني مع المشكلة وحثّ على اتخاذ إجراء حاسم لوقفه. (16.02.2020)

ألغت الصين اعتماد ثلاثة من صحفي "وول ستريت جورنال" ردا على مقال بعنوان "الصين رجل آسيا المريض" أتهم كاتبه بكين بـ"محاولة إخفاء الحجم الحقيقي" لوباء كورونا، ما استدعى تدخل الخارجية الأمريكية ونظيرتها الصينية. (19.02.2020)

وأوضحت اللجنة أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات والإصابات الجديدة سجلت في مقاطعة هوباي (وسط) وبالتحديد في عاصمتها ووهان، المدينة التي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019.

ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر الليلة الماضية إنه على ثقة من أن الصين "تحاول جاهدة" التصدي لتفشي فيروس كورونا. وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس 10 فينيكس "حسناً، أنا واثق من أنهم يحاولون جاهدين للغاية... أعتقد أن الأرقام ستتحسن تدريجياً".

وفي اليابان، قالت الحكومة الخميس إن شخصين كانا على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل البلاد توفيا بعد الإصابة بفيروس كورونا مضيفة أن اثنين آخرين من مسؤولي الحكومة أصيبا بالعدوى. وذكرت الحكومة أن المتوفيين في الثمانينيات من العمر. وقال مسؤول بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي إن أحد المسؤولين يعمل بوزارة الصحة والآخر بأمانة مجلس الوزراء وكانا يعملان على متن السفينة دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي. وسبق أن تأكدت إصابة ثلاثة مسؤولين آخرين يعملون في وزارة الصحة ومكتب الحجر الصحي.

وفي فيتنام، أعلن مسؤولون اليوم الخميس أن رضيعاً يبلغ من العمر ثلاثة أشهر خرج من المستشفى بعد شفائه من فيروس كورونا. وقال المسؤولون إن الرضيع كان من  ضمن 16 مريضاً ثبت إصابتهم بالفيروس في فيتنام. وذكر مسؤولون أنه كان قد جرى نقل الرضيع إلى المستشفى منذ عشرة أيام، بعد ارتفاع درجة حرارته بصورة طفيفة وظهور أعراض انفلونزا عليه، ولكن بعد ذلك أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.

وفي إيران أعلنت السلطات الخميس تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور أنه "بناء على نتائج الاختبارات، فإنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة في مدينتي قم وآراك" بوسط إيران. وأوضح أن حالتين من الثلاثة في قم، والأخرى في آراك. وبهذا يرتفع عدد الإصابات في إيران إلى خمسة. وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس في مدينة قم وسط البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلانها تسجيل أول حالتي إصابة بالفيروس. وأوضحت السلطات أن المتوفيين هما المصابان اللذان كان تم الإعلان عنهما.

خ.س/ح.ز(رويترز، أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:37

منظمة الصحة العالمية تنصح جميع دول العالم بالاستعداد لوصول فيروس كورونا إليها

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

آبل تعلن عن نقص في إمدادات هواتف آيفون بسبب كورونا  

مواضيع ذات صلة

تقرير متفائل حول فيروس كورونا 18.02.2020

وفاة رئيس مستشفى ووهان في الصين إثر إصابته بفيروس كرورنا المستجد. وتعتبر مدينة ووهان مركز الوباء الذي انتشر في الفترة الأخيرة وأدى إلى وفاة المئات وإصابة عشرات الآلاف.

خسائر سنغافورة بسبب فيروس كورونا 17.02.2020

خفضت سنغافورة توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري بسبب الضغوط التي تعاني منها البلاد جراء أزمة فيروس كورونا المتفشي في الصين. يشار إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في سنغافورة وصل إلى خمسة وسبعين حالة مؤكدة، وقد أثر تفشي الفيروس سلبا على قطاعي السياحة والنقل وكذلك قطاعي التصنيع والتجارة في سنغافورة.

مراقبة الموانئ جزء من تدابير الوقاية من اننتشار فيروس كورونا 18.02.2020

الوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد لا تقتصر على الرحلات الجوية فقط بل أيضا على الرحلات البحرية وحركة التجارة بالبحرية. والموانئ هي من بين المواقع التي تراقبها السلطات بعناية فائقة. ميناء هامبورغ في ألمانيا هو واحد من أكبر الموانئ في أوروبا - وواحد من كل ثلاث حاويات تأتي إما من الصين أو متجهة إليها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  