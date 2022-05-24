"أدلة جديدة" على قمع الصين للإيغور وبرلين تدعو لـ"تحقيق شفاف"

دعت ألمانيا الثلاثاء (24 مايو/ أيار 2022) إلى تحقيق شفاف في الاتهامات "الصادمة" بانتهاكات استهدفت أقلية الإيغور في شينجيانغ، بعدما نشرت مجموعة إعلامية وثائق مسرّبة يعتقد بأنها فصّلت الانتهاكات.

وفي اتصال مع نظيرها الصيني وانغ يي، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى "التقارير الصادمة والأدلة الجديدة عن انتهاكات خطيرة جدا لحقوق الإنسان في شينجيانغ ودعت إلى تحقيق شفاف"، وفق ما جاء في بيان لمتحدث باسم الخارجية الألمانية.

وأضافت الخارجية الألمانية أن "حقوق الانسان التي تلتزم ألمانيا بحمايتها في العالم أجمع، هي مكون أساسي في النظام الدولي".

وذكرت تقارير إعلامية أن تسرب معلومات كشف حجم الاضطهاد والاعتقال الجماعي في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين. وأذاعت شبكات إعلامية دولية اليوم الثلاثاء تشمل هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" وصحيفة يو اس ايه توداي ومجلة دير شبيغل الألمانية وصحيفة لو موند الفرنسية تقرير"ملفات شرطة شينجيانغ".

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن وثائق والآلاف من الصور والخطابات الرسمية قدمت لمحة نادرة عن معسكرات إعادة التعليم ومعاملة أفراد أقلية الإيغور المسلمة والأقليات الأخرى وتشدد الحكم الصيني. ووفقا لهذه الشهادات، فإن المعلومات تناقض التصاريح الصينية الرسمية التي تقول إن المعسكرات تعد" منشآت تدريب" يتم المشاركة فيها بصورة طواعية.

وقد تم تسريب "ملفات شرطة شينجيانغ" من قبل مصدر مجهول إلى عالم الانثروبولوجيا الألماني أدريان تسنتس، الذي يعمل في مؤسسة النصب التذكاري لضحايا الشيوعية في واشنطن.

وبحسب الباحث الألماني فإن الملفات جاءت من أنظمة كمبيوتر في مكتب الأمن العام في مقاطعتي إيلي وكاشغر في منطقة شينجيانغ. ويضيف تسنتس أن الشخص، الذي لا يريد التعريف بنفسه بسبب دواعي أمنية، زوده بالبيانات دون أي شروط ولا دفع أية أموال. ومن ثم نقلها الباحث الألماني إلى وسائل الإعلام.

سلسلة الوثائق الجديدة تتضمن آلاف الصور وبطاقات هوية، تم عرضها على أنها التقطت في "معسكرات اعتقال" في شينجيانغ، وتظهر وجوه العديد من "الأشخاص المحتجزين" بينهم مراهقون ومسنون.

عالم الانثروبولوجيا الألماني أدريان تسنتس حصل على الوثائق من شخص قال إنه قرصنها من أجهزة كمبيوتر أمنية في شينجيانغ

كراسي تعذيب وأوامر بإطلاق الرصاص

وتظهر الصور المنشورة قوات الأمن ببنادق. وتوثق صور أخرى كيف يقود رجال مسلحون بهراوات خشبية سجيناً مكبلاً بالأصفاد في يديه ورجليه. ويرتدي الرجل كيساً بلون أسود فوق رأسه، وفي نهاية سلسلة الصور يجلس على ما يسمى كرسي النمر، وهو كرسي خاص، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، يُستخدم للتعذيب في السجون الصينية. وتتضمن مجموعة الوثائق أيضًا خطابًا لم يكن معروفا حتى الآن يرجع لعام 2017 لزعيم الحزب الشيوعي آنذاك في منطقة شينجيانغ. وينص على أن أي سجين يحاول الهروب ولو بخطوات قليلة "يُطلق عليه الرصاص".

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ويتزامن نشر "ملفات شرطة شينجيانغ" مع زيارة المفوضة الأممية لحقوق الانسان ميشيل باشليت للصين،، حيث تقوم بزيارة الثلاثاء الى منطقة شينجيانغ.

ومنذ عدة سنوات، تتعرض شينجيانغ (شمال غرب) التي لطالما شهدت اعتداءات نسبت إلى انفصاليين وإسلاميين من الإيغور، للقمع باسم مكافحة الإرهاب.

وتتهم تقارير وأبحاث غربية الصين باحتجاز حوالى مليون من الإويغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى في معسكرات إعادة تأهيل، أو حتى فرض "العمل القسري" عليهم وإخضاعهم "لتعقيم قسري". أما واشنطن فتذهب إلى حد اتهام بكين بارتكاب "إبادة".

ومن جانبها، تعرف الصين المعسكرات على أنها "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى محاربة التطرف الديني وتدريب السكان على مهنة لتأمين وظائف وضمان الاستقرار الاجتماعي.

وتقول بكين أيضا إنها لا تفرض التعقيم ولكنها تطبق سياسة الحد من الولادات المعتمدة في جميع أنحاء البلاد والتي لم يكن معمولا بها في السابق في المنطقة.

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)