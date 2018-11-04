 أدب ضد الاستبداد .. أدباء سوريون يشقون طريقهم في المهجر | سياسة واقتصاد | DW | 04.11.2018

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سياسة واقتصاد

أدب ضد الاستبداد .. أدباء سوريون يشقون طريقهم في المهجر

مثلت ندوة "أدب ضد الاستبداد" تظاهرة أدبية كبيرة شارك بها أدباء كبار من المنفى وعشرات الألمان والعرب. وناقش الحضور خلال هذه الندوة كيفية التخلص من الاستبداد عن طريق الكتابة عنه وكشف ما يجري أمام العالم.

WDR Köln | Literatur gegen Willkür, Lesung (DW/A. Juma)

احتضن مبنى قناة WDR في مدينة كولونيا الألمانية ندوة ثقافية بعنوان "الأدب ضد الاستبداد" استمرت ليومين متتاليين من 16 إلى 17 أكتوبر 2018. ونظم الندوة مهتمون في الأدب العربي من السوريين والألمان وذلك بالتعاون مع راديو كوزمو، حيث تم مناقشة قضايا الحرب والإرهاب، الهروب والطرد في سوريا وتأثير ذلك على حياة السوريين بشكل متواصل وكيفية إقحام هذه القضايا في الأدب. كما تم مناقشة الحلول المطروحة لحل الأزمة في سوريا لا سيما عن طريق الأدب والشعر. وعما إذا كان يوجد هناك أي ضوء داخل النفق.

ضيوف الحوار كانوا من الأدباء اللاجئين والمهاجرين السوريين وهم ياسين الحاج صالح هو كاتب وناقد وباحث ومترجم سوري معارض، وسجين سياسي سابق، ولد في مدينة الرقة عام 1961، واعتقل عام 1980  بتهمة الانتماء إلى تنظيم شيوعي ديمقراطي معارض. وينشر في العديد من الصحف والمجلات العربية، منها الحياة، السفير، الآداب وغيرها. ويعتبر من أهم الكتاب والمنظرين السوريين في قضايا الثقافة والعلمانية والديمقراطية وقضايا الإسلام المعاصر، وله تأثير واسع في الساحة الثقافية السورية والعربية.

والأديب الشاب حامد عبود من مواليد عام 1987 في دير الزور والذي نشر مجموعته الشعرية الأولى المطر من السحابة الأولى عام 2012، كما نشر عام 2017  مجموعته "الموت يخبز كعكة الميلاد". والتي رشحت لجائزة " الأدب العالمي" الشهيرة، "دار الثقافات العالمية" Haus der Kulturen der Welt في برلين.

مختارات

لاجئات سوريات وقعن ضحية العنف في إطار الزواج، وبعد أن قدمن إلى ألمانيا عرفن طبيعة حقوقهن في مجتمعهن الجديد، فتطلق من أزواجهن لبدء حياة مستقلة ملؤها الحرية بعد الحصول على دعم المنظمات النسوية الألمانية. (04.02.2018)

يُتمم حالياً 30.000 لاجئ شاب تكوينهم المهني في ألمانيا. ومن وصل منهم إلى تلك المرحلة فإنه يعرف كيف تسير الأمور في ألمانيا. DW تأخذكم في رحلة مع شاب سوري هرب من نار المعارك في بلده ليخوض معارك مع البيروقراطية الألمانية. (26.08.2018)

والشاعر والكاتب السوري عمر قدور ، الذي ظهرت له مجموعتان شعريتان وأربعة روايات، وتم نقل مقتطفات من كتاباته إلى الألمانية، كما يكتب عمر قدور بانتظام في العديد من الصحف والمجلات العربية.

والأديب الفلسطيني السوري غياث المدهون الذي ولد عام 1979 في مخيم اليرموك للاجئين في دمشق ونشر أربعة كتب شعرية باللغة العربية. وهو منذ عام 2008 ، ينتج أفلامًا شعرية وله العديد من الأعمال المشتركة مع أدباء أوروبيين أبرزهم الكاتبة السويدية ماري سيلكة بيرغ وله نصوص مترجمة إلى العديد من اللغات.

الأدب وسيلة حوار أم سلاح

في أوقات الأزمات، تزدهر الأدبيات، في كل مكان، ويحاول البعض أن ينقلوا تجربتهم وحياتهم إلى العالم الخارجي عن طريق الكلمات، وفي سوريا لم يكن الحال مختلفا حيث لجأ الأدباء السوريين إلى البحث عن وسائل أدبية وفنية لجعل ذلك واقعا ملموسا لمن لم يعايشه في الخارج، حيث جاءت هذه الندوة "الأدب ضد الاستبداد" لتقدم لمحة عن هذه التجارب عبر اللغتين العربية والألمانية.

الكاتب عمر قدور نفى أن يكون الأدب سلاحا، فهو يعتبر أن الأدب هي وسيلة من أجل التنوير، من أجل لفت العالم إلى ما يجري على الأرض من أحداث، إلا أنه أكد أيضا على قدرة الأدب على التغيير وقدرة الكلمات على إحداث فرق حتى في الجانب السياسي.

من جهته أكد الأديب غياث المدهون أن "الأدب حتى ولو اعتبره البعض هو مرآة للواقع ولما يعايشه الكاتب على أرض الواقع إلا أنه بالحقيقة انعكاس للواقع على مرآة متكسرة، بحيث يكون هذه الانعكاس متفرقا ومتشتتا ويأتي من اتجاهات مختلفة لذلك يخال لنا أحيانا أن هذه الانعكاسات نابعة من أعماقنا".

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قصة الشهيد عمر قدور

وخلال الجلسة الثانية من الندوة قرأ عريف الحفل يورغ هوستيك مقتطفات باللغة الألمانية ترجمتها المترجمة الألمانية لاريسا بندر من قصيدة "الشهيد عمر قدور" للكاتب عمر قدور والتي يروي فيها عن قصة ضحية وجد نفسه شهيدا بالصدفة، وروت القصيدة على لسان الشهيد ملابسات وفاته والأحداث التي حصلت، وهو ما أثار تعاطف الجمهور وإعجابهم. وعن أسباب كتابة هذه القصيدة يروى الكاتب أنه كان يبحث عن اسمه في الانترنت للوصول إلى مواد منشورة باسمه فوجد بالصدفة نعي للشهيد عمر قدور ثم وجد من مدينة أخرى نعيا مشابها لشخص آخر يحمل الاسم ذاته، فاعتبر نفسه النسخة الثالثة المحظوظة من شخصية "عمر قدور".

ألماس الدم وتحور القصيدة

فيما استمع الحاضرون إلى مقتطفات باللغة الألمانية من قصيدة "ألماس الدم" للكاتب المدهون، والتي أراد الكاتب من خلالها التحدث عن سرقة الألماس من أفريقيا وبيعه وتمويل الصراعات الأهلية هناك من خلال ثمنه، إلا أن الأحداث في سوريا وغرق العديد منهم في مياه البحر المتوسط حورت قصيدته لاتجاه آخر.

ولعل تعاطف الجمهور كان واضحا من خلال ختام شعره الذي يخاطب الشاعر به حبيبته عبر رسالة يرسلها إليها، ويقول: "بت أغرق في عينيك مثل ما يغرق السوريون في مياه المتوسط.. ثم يستدرك يا للهول أي زمن أصبحنا به لنقارن الحب بغرق السوريين في المتوسط".

الناشرة الألمانية لاريسا بندر أكدت في ختام هذه الندوة على الأهمية الكبيرة للأدب لواجهة الاستبداد وقالت بندر من الضروري أن نذكر هنا الكاتب زكريا تامر والذي حاول من خلال سخريته مواجهة التعسف، وهو ما يحاول العديد من الأدباء تقليده أيضا، إلا أنها رأت أيضا أن العديد من الأدباء السوريين في المهجر بدأ بشق طريقه الخاص وإيجاد أنماط أدبية مختلفة.

الحضور العربي والألماني كان واضحا خلال هذه الندوة، حيث عبرت إحدى الحاضرات وتدعى بيرت باوم بيرغ لمهاجر نيوز عن فرحتها لحضور هذه الندوة والتي قربت للألمان ثقافة أخرى كانت بعيدة عنهم. وقالت باوم بيرغ إن النص الجميل هو نص عالمي يتذوقه الجميع باختلاف مشاربهم لذلك فأن هذه النصوص بالرغم من نقلها لواقع مختلف وبعيد عنها ألا أنها أحست أنه قريب منها واستطاعت تذوقه.

علاء جمعة- مهاجر نيوز 

  • Deutschland Ninorta Bahno aus Syrien wird neue Weinkönigin von Trier

    في ألمانيا ـ "ملكات" يفوح منهن عبق النبيذ إحداهن سورية

    نينورتا باهنو (26 عاما) هي أول لاجئة تتوج بلقب "ملكة النبيذ" في ألمانيا، بعد أن حصلت على اللقب في مدينة ترير التاريخية القديمة. وذكرت باهنو السورية المسيحية الآرامية أن "منصبها الملكي" لا يتعلق فقط بالكرم والنبيذ، وقالت: "أريد أن أصبح سفيرة للاندماج والتعايش المشترك في بلدي الجديد". وفرت باهنو مع شقيقتها من سوريا إلى ألمانيا نهاية 2012.

  • Wahl Deutsche Weinkönigin 2015

    في ألمانيا ـ "ملكات" يفوح منهن عبق النبيذ إحداهن سورية

    يتم نقل احتفال وتتويج "ملكة النبيذ" على الهواء في محطات التلفزة المحلية. الملكة الحالية للنبيذ في ألمانيا لعام2015/ 2016 يوزيفينه شلومبيرغر (22 عاما) منحدرة من منطقة بادن وتنتمي لعائلة تنتج النبيذ.

  • Deutschland Ruth Bachrodt Winkönigin 1931

    في ألمانيا ـ "ملكات" يفوح منهن عبق النبيذ إحداهن سورية

    وكانت روت باخروت أول "ملكة للنبيذ" محلية في ألمانيا. واختيرت روت في سنة 1931 "ملكة نبيذ" منطقة فالتس وكانت أول شخص يحصل على هذا اللقب الفخري المرتبط بمنتج في ألمانيا. أما في الوقت الحاضر فهنالك "ملكة الجعة" و"ملكة التفاح" و"ملكة النقانق" والكثير من "الملكات" الفخريات الأخريات.

  • Gustel Hauptmann

    في ألمانيا ـ "ملكات" يفوح منهن عبق النبيذ إحداهن سورية

    بعد مجيء النازي إلى الحكم في ألمانيا حاول النظام استغلال المنصب الفخري في منطقة فالتس لصالح الدعاية النازية. وكان مصور محلي قريب من النظام يختار بنفسه المرأة المناسبة لحمل هذا اللقب، والتي تحمل مواصفات "المرأة النازية المثالية". (في الصورة غوستل هاوبتمان ملكة النبيذ لعام 1937)

  • Deutsche Weinköniginnen

    في ألمانيا ـ "ملكات" يفوح منهن عبق النبيذ إحداهن سورية

    يُجرى انتخاب "ملكة النبيذ" على مستوى ألمانيا ككل منذ سنة 1949. وهنالك حاليا 13 "ملكة نبيذ" محلية من المناطق الشهيرة بإنتاج النبيذ. وكان على "الملكة" سابقا أن تكون غير متزوجة وان تنتمي لعائلة تعمل بإنتاج النبيذ. لكن هذه الشروط ألغيت في سنة 2000 وأصبحت "العلاقة الواضحة والوثيقة مع النبيذ الألماني" هي الحاسمة في اختيار "الملكة".

  • Die Württemberger Weinkönigin 2013/2014, Theresa Olkus mit der ersten Württemberger Weinkönigin 1950, Martha Knobloch

    في ألمانيا ـ "ملكات" يفوح منهن عبق النبيذ إحداهن سورية

    في سنة 1950 بدأت مناطق أخرى في ألمانيا مشهورة بإنتاج النبيذ بتتويج "ملكة النبيذ" ولم يقتصر ذلك على منطقة فالتس، ففي منطقة فورتيمبيرغ حصلت مارتا كنوبلوخ ( يسار الصورة) على هذا اللقب، وتجلس بجوار مارتا الفائزة باللقب لسنة 2013 تيريسا أولكوس.

  • Leonard Bernstein empfangen von der Deutschen Weinkönigin 1968

    في ألمانيا ـ "ملكات" يفوح منهن عبق النبيذ إحداهن سورية

    يتطلب من "ملكة النبيذ" القيام بالكثير من الأعمال الترويجية للنبيذ. وكان عليها أن ترتدي الملابس التقليدية الألمانية ولغاية عام 1981. في الصورة المايسترو الأمريكي الشهير ليونارد بيرنشتاين في سنة 1968 في مطار مدينة كولونيا وكانت في استقباله ملكة النبيذ في ألمانيا لذلك العام بقدح من النبيذ.

  • Weinfeste in Deutschland Neustadt an der Weinstraße Weinkönigin

    في ألمانيا ـ "ملكات" يفوح منهن عبق النبيذ إحداهن سورية

    بعد اختيار "ملكات النبيذ" المحليات يُرسلن في نهاية شهر أيلول /سبتمبر إلى مدينة ماينتس ويتهيأن هناك للمنافسة على لقب "ملكة النبيذ" في ألمانيا. ويدخلن "الملكات" المحليات هناك دورات سريعة لمعرفة شروط وآداب وعمل "ملكة النبيذ" وتتضمن الدورات أيضا تعلم اللغة الانكليزية ومعرفة أسلوب التعامل والترويج "كملكة نبيذ" خارج ألمانيا.

  • Deutsche Weinkönigin Julia Klöckner

    في ألمانيا ـ "ملكات" يفوح منهن عبق النبيذ إحداهن سورية

    تعد يوليا كلوكنر من أشهر "ملكات النبيذ" في ألمانيا، وتقلدت المنصب سنة 1995. كلوكنر دخلت أيضا عالم السياسة وفازت بعضوية البرلمان الألماني وتقلدت مناصب حزبية مهمة، وتشغل حاليا منصب نائب المستشارة ميركل في الحزب المسيحي الديمقراطي. وقالت كلوكنر:" لم أكن اليوم بكل تأكيد سياسية ناجحة وعضوة في البرلمان لو لم أفز يوما بلقب ملكة النبيذ".

  • Neue Krone für die Weinkönigin

    في ألمانيا ـ "ملكات" يفوح منهن عبق النبيذ إحداهن سورية

    تضع جانينا هان ملكة النبيذ في ألمانيا لعام2014&/ 2015 تاجا جديدا على راسها وفي يدها التاج القديم. مؤسسة النبيذ الألمانية، المسؤولة عن تنظيم المسابقة، قدمت التاج الجديد، وهو السادس للمسابقة منذ تأسيسها في سنة 1949.

    الكاتب: سوزان الكسار / زمن البدري


مختارات

في ألمانيا ـ "ملكات" يفوح منهن عبق النبيذ إحداهن سورية

قد يعد منصب "ملكة النبيذ" فخريا لكنه يحمل دلالات رمزية كثيرة، وبعض "ملكات النبيذ" نجحن في حياتهن في مجالات أخرى بعد نيلهن اللقب، حتى أن إحداهن صارت سياسة بارزة. ولأول مرة تفوز لاجئة سورية بلقب "ملكة النبيذ". (04.08.2016)  

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