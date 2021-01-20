أخيرا ..كيليان مبابي يحدد وجهته!

في عددها الأخير، أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، قرر بشكل لا رجعة فيه بشأن بقائه مع ناديه باريس جيرمان من عدمه. ويقول التقرير إن بطل العالم سيبقى بالفعل مع ناديه إلى غاية انتهاء عقده في نهاية موسم 2022، وأن هذا هو الرد الذي بعثه رسميا إلى إدارة PSG.

ليس هذا فحسب تضيف الصحيفة الإسبانية، إذ قدم المهاجم ضمانات بأنه لم يعقد ولن يعقد أي اتفاق مع نادٍ آخر خلال مدة سريان عقده مع النادي الباريسي. ولعلّ هذا وإن ثبت، فهو ردّ صريح وشافٍ على عشرات التقارير الصادرة بخصوص اقتراب مبابي من "البيرنابيو" معقل ريال مدريد الإسباني، ما يعني أنه لن ينتقل الصيف القادم إلى الدوري الإسباني كما قيل رغم محاولات مواطنه، المدرب زين دين زيدان، في الحصول على خدماته بأي ثمن.

غير أن ريال مدريد لم يكن وحده على قائمة الراكضين وراء خدمات المهاجم، وإنما أيضا تشيلسي الإنجليزي ومانشستر يونايتد بقيادة الإسباني بيب غوارديولا، فهي الأخرى كانت تغازله قدر المستطاع.

وتعززت التوقعات برحيله عن باريس سان جيرمان خاصة عندما فسخ الأخير عقده مع المدرب الألماني توماس توخل، وهو الأمر الذي تأسف عليه مبابي بقوة، ما دفعه إلى نشر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي لوداع توخل حتى قبل أن يؤكد النادي الباريسي الخبر رسميا.

لكن مع قدوم خلفه الأرجنتيني بوكيتينيو عاد إلى نجوم الفريق الكبار على غرار مبابي ونيمار الأمل في قدرة باريس سان جيرمان على انتزاع لقب دوري الأبطال هذه المرة، وهو اللقب الذي يحلم به بطل العالم مبابي لكونه وببساطة الحجرة الأولى والأساسية نحو جائزة "الأفضل" العالمية.

ذلك ما يفسر لماذا اعتبر مبابي أن "مهمته" مع باريس سان جيرمان لم تصل إلى نهايتها، وسيرى ما ستحمله الأقدار بعد صيف 2022، كما نقلت عنه الصحيفة الإسبانية.

و.ب