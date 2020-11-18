 أخيرا.. ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى بايدن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.11.2020

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أخبار

أخيرا.. ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى بايدن

في أول إقرار غير مباشر له بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، أعطى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الضوء الأخضر لبدء إجراءات عملية نقل السلطة إلى بايدن، لكنه توعد في الوقت ذاته بمواصلة "المعركة".

لم يعد هناك مجال للشك أن جوزيف بايدن سيكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة

لم يعد هناك مجال للشك أن جوزيف بايدن سيكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة

رحّب فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب السماح لإدارته، بعد طول تأخير، بالحصول على التمويل الفدرالي اللازم لبدء عملية نقل السلطة إلى الإدارة الديموقراطية المقبلة، معتبراً إيّاها خطوة ضرورية لضمان انتقال سلس للسلطة.

مختارات

أثارت جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي استمرت عشرة أيام عبر أوروبا والشرق الأوسط انتقادات لاذعة. جولة غريبة اختلفت التأويلات فيها بين من يرى فيها فخا لإدارة بايدن ومن يعتبرها محاولة تلميع صورة بومبيو.

لم تتردد الولايات المتحدة في الدفاع عن الديموقراطية والضغط على القادة المهزومين في صناديق الاقتراع في العالم للتنحي عن السلطة، لكن الرئيس دونالد ترامب يقوم الآن بتأسيس نموذج أمريكي جديد لهؤلاء مع رفضه الإقرار بالخسارة.

رفض قاض في بنسلفانيا مزاعم دونالد ترامب بحصول تزوير انتخابي واسع النطاق في هذه الولاية، ما يوجه ضربة جديدة لمحاولته نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه. في حين قدم فريقه القانوني التماسا لإعادة فرز الأصوات في جورجيا.

وقال يوهانس أبراهام المسؤول في فريق بايدن في بيان إنّ "مديرة وكالة الخدمات العامة أكّدت أنّ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات، ممّا يوفّر للإدارة المقبلة الموارد والدعم اللازمين لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة".

وجاء ذلك بعدما سمح ترامب الإثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني)، لإدارة الخدمات العامة (هيئة مستقلة) ببدء العمل مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، متعهدا في الوقت ذاته بمواصلة طعنه على نتائج الانتخابات.

وكتب ترامب في تغريدة أن رئيسة إدارة الخدمات العامة إميلي ميرفي وفريقها "يجب أن يقوموا بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته". لكن ترامب توعد في الوقت ذاته وفي تغريدة أخرى بمواصلة "المعركة"، مضيفا: "أعتقد أننا سننتصر". 

ومهما ستكن الخطوات القادمة لترامب وحملته، إلا أن المؤكد أن فريق جو بايدن سيحصل على تمويل اتحادي ومكتب رسمي لإدارته الانتقالية على مدار الشهرين المقبلين، ما يمهد الطريق للإدارة القادمة لتلقي إفادات دورية بشأن الأمن القومي والتي يتلقاها ترامب أيضا.

ميشيغان تقضي على أحلام ترامب 

ويأتي ذلك بعد انتكاسة جديدة مني بها ترامب ضمن سلسلة الدعاوى القضائية الفاشلة التي قادتها حملته للطعن في نتائج الانتخابات التي لا زال ترامب يصر على أنها شهدت عمليات تزوير.

وصوّت مجلس ولاية ميشيغان، وهي الهيئة المسؤولة عن إضفاء الصفة الرسمية على نتائج انتخابات الولاية، يوم الاثنين، للتصديق على نتائج انتخابات الثالث من تشرين ثان/نوفمبر، بمنح بايدن رسميا 16 صوتا في المجمع الانتخابي. ويتألف مجلس إدارة هذه الولاية من اثنين من الديمقراطيين ومثلهما من الجمهوريين. وصوت جمهوري واحد إلى جانب الديمقراطيين للتصديق على نتيجة التصويت. وبهذا التصديق على النتيجة، سيكون من شبه المستحيل للرئيس دونالد ترامب تغيير نتائج الانتخابات من خلال الطعون القانونية، التي تمّ رفض معظمها في محاكم ولايات رئيسية، ما دعى بعض الجمهوريين إلى مطالبة الرئيس المنتهية ولايته بإنهاء هذا الفصل والإعتراف بنتيجة الانتخابات. 

يذكر أنه على كل ولاية التصديق رسميا على نتائج فرز الأصوات فيها في الأيام والأسابيع القادمة قبل المواعيد النهائية في أوائل كانون أول/ديسمبر. 

ووفق النتائج الأولية، حصل بايدن على 306 من الأصوات مقابل 232 لترامب في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز بالانتخابات، وهو ما يزيد كثيرا على الأصوات اللازمة للفوز وعددها 270. كما تفوق بايدن في التصويت الشعبي بأكثر من ستة ملايين صوت.

و.ب/ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Der Präsident dirigiert eine Menschengruppe (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    هذا ما ينص عليه الدستور

    يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها في أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومي المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التي يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية في الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالي الاعتراف بتلك الدول.

  • Sechs aneinander gekettete Hände (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة من خلال " التحقق والتوازن"

    تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهي بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمي قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.

  • Der Präsident setzt ein Zahnrad ins Getriebe(Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    القوة الكامنة في "دولة الاتحاد"

    يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشؤون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام في ما يسمى بـ "خطاب حالة الأمة". لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأي العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.

  • Der Präsident und Menschen aus einer Gruppe schreien sich an (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    يمكنه أن يرفض

    عندما يعيد الرئيس مشروع قانون إلى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه باستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو إلا بأكثرية الثلثين في مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا في تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة في أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أي بنسبة سبعة في المئة.

  • Der Präsident steckt einen Gesetzestext in die Sakkotasche (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    مناطق رمادية في تحديد السلطة

    لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائي، إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس في ظروف معينة بـ "وضع مشروع القانون في جيبه"، ويعني بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ "فيتو الجيب" فيصبح المشروع بذلك لاغيا ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم استخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من ألف مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

  • Der Präsident hält mehrere Menschen als Marionetten fest (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    إرشادات بطعم الأوامر

    بإمكان الرئيس أن يرشد موظفي الحكومة إلى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ "الأوامر التنفيذية" معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أي هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له، إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالي أن يلغيها بكل بساطة.

  • Der Präsident reicht mit einem verlängerten Arm ein Stück Papier an einer Menschengruppe vorbei (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    التحايل على الكونغرس...

    من حق الرئيس التفاوض على اتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثي أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الاتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام اتفاق حكومي يُسمَى "اتفاقية تنفيذية" ولا تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسري هذه الاتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.

  • Zwei Menschen des Kongresses nehmen dem Präsidenten Spielzeugsoldaten weg (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    ... حينها يجب التراجع

    الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات في مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. في حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعني أن الرئيس قادر على الاضطلاع بهذه الصلاحيات إلى أن يتدخل الكونغرس.

  • Mehrere Männer tragen den sich wehrenden Präsidenten aus dem Weißen Haus (Illustration: Klaus Aßmann)

    هل تعلم أين تبدأ سلطات الرئيس الأمريكي وأين تنتهي؟

    المراقبة النهائية

    إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون، يمكن لمجلس النواب في هذه الحالة أن يشرع في إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أي منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثني الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعني بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال. أوته شتاينفير/ و.أ


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