أخيرا.. ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى بايدن

رحّب فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب السماح لإدارته، بعد طول تأخير، بالحصول على التمويل الفدرالي اللازم لبدء عملية نقل السلطة إلى الإدارة الديموقراطية المقبلة، معتبراً إيّاها خطوة ضرورية لضمان انتقال سلس للسلطة.

وقال يوهانس أبراهام المسؤول في فريق بايدن في بيان إنّ "مديرة وكالة الخدمات العامة أكّدت أنّ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات، ممّا يوفّر للإدارة المقبلة الموارد والدعم اللازمين لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة".

وجاء ذلك بعدما سمح ترامب الإثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني)، لإدارة الخدمات العامة (هيئة مستقلة) ببدء العمل مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، متعهدا في الوقت ذاته بمواصلة طعنه على نتائج الانتخابات.

وكتب ترامب في تغريدة أن رئيسة إدارة الخدمات العامة إميلي ميرفي وفريقها "يجب أن يقوموا بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته". لكن ترامب توعد في الوقت ذاته وفي تغريدة أخرى بمواصلة "المعركة"، مضيفا: "أعتقد أننا سننتصر".

ومهما ستكن الخطوات القادمة لترامب وحملته، إلا أن المؤكد أن فريق جو بايدن سيحصل على تمويل اتحادي ومكتب رسمي لإدارته الانتقالية على مدار الشهرين المقبلين، ما يمهد الطريق للإدارة القادمة لتلقي إفادات دورية بشأن الأمن القومي والتي يتلقاها ترامب أيضا.

ميشيغان تقضي على أحلام ترامب

ويأتي ذلك بعد انتكاسة جديدة مني بها ترامب ضمن سلسلة الدعاوى القضائية الفاشلة التي قادتها حملته للطعن في نتائج الانتخابات التي لا زال ترامب يصر على أنها شهدت عمليات تزوير.

وصوّت مجلس ولاية ميشيغان، وهي الهيئة المسؤولة عن إضفاء الصفة الرسمية على نتائج انتخابات الولاية، يوم الاثنين، للتصديق على نتائج انتخابات الثالث من تشرين ثان/نوفمبر، بمنح بايدن رسميا 16 صوتا في المجمع الانتخابي. ويتألف مجلس إدارة هذه الولاية من اثنين من الديمقراطيين ومثلهما من الجمهوريين. وصوت جمهوري واحد إلى جانب الديمقراطيين للتصديق على نتيجة التصويت. وبهذا التصديق على النتيجة، سيكون من شبه المستحيل للرئيس دونالد ترامب تغيير نتائج الانتخابات من خلال الطعون القانونية، التي تمّ رفض معظمها في محاكم ولايات رئيسية، ما دعى بعض الجمهوريين إلى مطالبة الرئيس المنتهية ولايته بإنهاء هذا الفصل والإعتراف بنتيجة الانتخابات.

يذكر أنه على كل ولاية التصديق رسميا على نتائج فرز الأصوات فيها في الأيام والأسابيع القادمة قبل المواعيد النهائية في أوائل كانون أول/ديسمبر.

ووفق النتائج الأولية، حصل بايدن على 306 من الأصوات مقابل 232 لترامب في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز بالانتخابات، وهو ما يزيد كثيرا على الأصوات اللازمة للفوز وعددها 270. كما تفوق بايدن في التصويت الشعبي بأكثر من ستة ملايين صوت.

و.ب/ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)