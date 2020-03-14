أخيراً!.. فليك يوقع عقداً لتدريب بايرن حتى 2023

توصل فريق بايرن ميونيخ لاتفاق مع مدربه المؤقت هانزي فليك لتمديد عقده حتى 2023 ليصبح مدرباً دائماً للفريق، بحسب ما أعلن الفريق البافاري اليوم الجمعة (الثالث من أبريل/ نيسان 2020) وفي بيان قال كارل-هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن "بايرن راض تماماً عن عمل هانزي فليك".

وأضاف "الفريق تطور بصورة كبيرة تحت قيادته، ويقدم كرة قدم جذابة وهذا انعكس على النتائج. نحن الفريق الوحيد الذي لا يزال ينافس في ثلاث بطولات".

ويتصدر بايرن الدوري الألماني كما بلغ قبل نهائي كأس ألمانيا ودور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

وتولى فليك (55 عاما) المسؤولية في نوفمبر/ تشرين الثاني، خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، الذي سجل مع الفريق سلسلة من النتائج المتواضعة في بداية الموسم. ونجح فليك سريعا في تعديل شكل، الذي كان مهددا بفقدان لقب الدوري، الذي هيمن عليه أغلب الوقت خلال السنوات العشر الأخيرة، وأعاده إلى هيمنته المحلية وتصدر الدوري الألماني وينافس على إحراز لقبه الثامن على التوالي.

وقال هانزي فليك في تدوينة نشرها الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ على تويتر: سعيد بأن أسعى مع جهازي الفني واللاعبين إلى الواجبات المقبلة. المحادثات مع كارل هاينز رومينيغه وأوليفر كان وحسن صالح حميديتش كانت رائعة ومصبوغة بالثقة المتبادلة. وقد حددنا سويا الاتجاه للسنوات المقبلة وأنا واثق من أنه يمكننا أن نحقق الكثير سويا".

يذكر أن هانزي فليك كان لاعبا سابقا في بايرن ومساعدا للمدرب يوآخيم لوف في منتخب ألمانيا في الفترة من 2006 حتى 2014، قبل تعيينه مديرا رياضيا للاتحاد الألماني لكرة القدم.

ويتقدم بايرن بأربع نقاط على بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني في الدوري، الذي تم تعليق مبارياته بسبب فيروس كورونا. كما تأهل الفريق البافاري إلى قبل نهائي كأس ألمانيا، حيث كان من المقرر أن يواجه أينتراخت فرانكفورت.

كما فاز بايرن خارج ملعبه 3-صفر على تشيلسي في لندن في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال بينما تأجلت مباراة الإياب بسبب الفيروس.

ص.ش/خ.س (رويترز)