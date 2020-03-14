 أخيراً!.. فليك يوقع عقداً لتدريب بايرن حتى 2023 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.04.2020

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أخيراً!.. فليك يوقع عقداً لتدريب بايرن حتى 2023

قبل خمسة أشهر، وبعد سوء نتائج بايرن ميونيخ مع نيكو كوفاتش، تولى هانزي فليك تدريب الفريق مؤقتاً لحين التعاقد مع مدرب دائم. وبعد نجاح فليك المبهر، وبعد تفكير طويل من بايرن، أعلن البافاري تعاقده مع المدرب فليك بشكل دائم.

الألماني هانزي فليك، مدرب بايرن ميونيخ

أنقذ هانزي فليك بايرن ميونيخ بعد إقالة كوفاتش والآن حصل على ما يستحقه.

توصل فريق بايرن ميونيخ لاتفاق مع مدربه المؤقت هانزي فليك لتمديد عقده حتى 2023 ليصبح مدرباً دائماً للفريق، بحسب ما أعلن الفريق البافاري اليوم الجمعة (الثالث من أبريل/ نيسان 2020) وفي بيان قال كارل-هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن "بايرن راض تماماً عن عمل هانزي فليك".

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بعد فوز فريقه المستحق على كولونيا ضمن مباريات المرحلة الـ22 للدوري الألماني، صرح حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير أن زملاءه لعبوا بطريقة مدربهم الأسبق بيب غوارديولا. فهل يلعب مدرب بايرن هانزي فليك فعلا بنفس الطريقة؟ (19.02.2020)

بايرن ميونيخ ناد يحافظ على التواصل مع محيطه بمنطقة "بايرن" (بافاريا) في جنوب ألمانيا ومشاركة الجماهير هناك الاحتفالات والأعياد. لكن هناك أمر غريب هذا الموسم، فقبل كل احتفال يستعد النادي للمشاركة فيه يتعرض للخسارة! (09.12.2019)

هل سيبقى أم سيرحل؟! سؤال يشغل متابعي شؤون نادي بايرن ميونيخ الألماني. كان من المفترض أن يحل هانزي فليك لفترة وجيزة، محل المدرب المقال نيكو كوفاتش، غير أن الأمور في بايرن بدأت تتجه نحو تعيينه ليصبح رجل المرحلة المقبلة. (02.12.2019)

وأضاف "الفريق تطور بصورة كبيرة تحت قيادته، ويقدم كرة قدم جذابة وهذا انعكس على النتائج. نحن الفريق الوحيد الذي لا يزال ينافس في ثلاث بطولات".

ويتصدر بايرن الدوري الألماني كما بلغ قبل نهائي كأس ألمانيا ودور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

وتولى فليك (55 عاما) المسؤولية في نوفمبر/ تشرين الثاني، خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، الذي سجل مع الفريق سلسلة من النتائج المتواضعة في بداية الموسم. ونجح فليك سريعا في تعديل شكل، الذي كان مهددا بفقدان لقب الدوري، الذي هيمن عليه أغلب الوقت خلال السنوات العشر الأخيرة، وأعاده إلى هيمنته المحلية وتصدر الدوري الألماني وينافس على إحراز لقبه الثامن على التوالي.

وقال هانزي فليك في تدوينة نشرها الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ على تويتر: سعيد بأن أسعى مع جهازي الفني واللاعبين إلى الواجبات المقبلة. المحادثات مع كارل هاينز رومينيغه وأوليفر كان وحسن صالح حميديتش كانت رائعة ومصبوغة بالثقة المتبادلة. وقد حددنا سويا الاتجاه للسنوات المقبلة وأنا واثق من أنه يمكننا أن نحقق الكثير سويا".

يذكر أن هانزي فليك كان لاعبا سابقا في بايرن ومساعدا للمدرب يوآخيم لوف في منتخب ألمانيا في الفترة من 2006 حتى 2014، قبل تعيينه مديرا رياضيا للاتحاد الألماني لكرة القدم.

ويتقدم بايرن بأربع نقاط على بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني في الدوري، الذي تم تعليق مبارياته بسبب فيروس كورونا. كما تأهل الفريق البافاري إلى قبل نهائي كأس ألمانيا، حيث كان من المقرر أن يواجه أينتراخت فرانكفورت.

كما فاز بايرن خارج ملعبه 3-صفر على تشيلسي في لندن في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال بينما تأجلت مباراة الإياب بسبب الفيروس.

ص.ش/خ.س (رويترز)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


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بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

بعد موسم حافل بالإثارة والتشويق، حسم بايرن ميونيخ رسمياً لقب الدوري الألماني لصالحه. الفريق البافاري وجد منافسة شرسة من غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريبا للغاية من اللقب لولا لعنة الأمتار الأخيرة. (18.05.2019)  

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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هانزي فليك - هل سيستمر بتدريب بايرن بعد هذا الموسم؟  

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كان هانزي فليك مدربا مؤقتا، لكن نجاحه الكبير جعله الآن يأمل في البقاء في بايرن السنوات القادمة. لكن لا أحد يعرف ما الذي سيحدث معه، خصوصا في ظل الحديث عن رغبة أندية أخرى في التعاقد معه، مثل مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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