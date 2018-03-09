أخيراً.. اكتشاف مياه في المريخ

اكتشف باحثون لأول مرة بحيرة ماء سائل في كوكب المريخ. وقال فريق الباحثين برئاسة روبرتو اوروسي من المعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية في مدينة بولونيا، أن عرض البحيرة يبلغ نحو 20 كيلومتراً وتقع على عمق نحو 1,5 كيلومتراً تحت جليد القطب الجنوبي للكوكب الأحمر.
وأضاف الفريق أن العلماء يبحثون منذ عقود عن ماء سائل على سطح الكوكب المجاور لكوكب الأرض، حيث تعد المياه شرطاً أساسياً لوجود حياة "كما نعرف"، غير أن مسبار (مارس اكسبريس) التابع للوكالة الأوروبية للفضاء، لم يتمكن من قراءة علامات للحياة في البحيرة المريخية.
وتنهي هذه الملاحظة عقوداً من الجدل حول وجود ماء سائل على سطح المريخ، كما تؤكد الجمعية الأميركية لدعم العلوم (ايه ايه ايه إس)، التي تنشر مجلة "ساينس"، وتشير إلى أن وجود مجاري أنهار مجففة، ووجود رسوبيات تظهر أنه لابد أنه كانت هناك مياه سائلة في المريخ قبل مليارات السنين، عندما كان الطقس آنذاك أدفأ، والجو في المريخ أكثر كثافة مما هو عليه الآن.
ر.ض/ ع.خ / (د ب أ)
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ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ
مختبر متنقل
كوروسيتي هي أكثر العربات تكوراً وأكبرها، التي أرسلت إلى أرض المريخ. هبطت في السادس من آب/ أغسطس 2012 وانتقلت على أرض المريخ حوالي 17 كيلومتراً. كوريوستي أكثر من عربة، إنها مختبر كامل متنقل على عجلات.
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ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ
مختبرات
يحتوي كوريوستي على مطياف ضوئي يحلل عن طريق أشعة الليزر مكونات المواد عن بعد. محطة طقس كاملة تقيس الحرارة والرطوبة، والضغط الجوي، والإشعاع وسرعة الرياح. والأهم أنها تحتوي على مختبر كيميائي يحلل العناصر العضوية على أرض المريخ للبحث عن الحياة.
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ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ
مثقاب
نتائج بحثه كشفت عن إمكانية تواجد الحياة نظرياً على المريخ. لكنها لم تكشفت أي حياة حتى الآن. في نهاية الذراع الرئيسة للعربة تواجد سكين لقطع الأرض ومثقاب.
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ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ
تحليل الغبار
يتم تحليل غبار المريخ عن طريق اجهزة مختلفة. في البداية يتم فصل الغبار إلى أجزاء مختلفة، ثم تصنف وترسل إلى مختبرات مختلفة لغرض تحليلها.
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ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ
مستكشف صغير
قبل كوريوسيتي كان هناك مستكشف المريخ الذي حط في الرابع من تموز/ يوليو 1997. كانت هذه المرة الأولى التي يسير فيها روبوت على أرض المريخ حاملاً مختبراً يعمل بالأشعة السينية لفحص تركيب المواد.، بالإضافة إلى كاميرات بعدسات متحركة.
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ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ
أجيال وأحجام
ثلاثة أجيال من العربات. الصغير هو المستكشف سوجورنر. وزنه 10.6 كيلوغرام، حجمه بحجم عربة ألعاب للأطفال. سرعته القصوى سنتمر واحد بالثانية. الجيل الثاني ابورتونتي الذي وصل وزنه إلى 185 كيلوغراماً. أما كوريوستي وهو الأكبر ويصل وزنه إلى 900 كيلوغرام، بحجم سيارة صغيرة. سرعته تصل إلى خمسة سنتمترات بالثانية.
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ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ
أربعة أشهر فقط
سورجونور قطع مسافة 100 متر فقط خلال مهمته، وأرسل صوراً ومعلومات حتى 27 أيلول/ سبتمبر 1997. هذه واحدة من آخر صوّر أرسلها المستكشف قبل انقطاع الاتصال الراديوي مع الأرض. يعتقد أن سبب "موت" المستكشف هو انخفاض درجة الحرارة ليلاً ما أدى إلى موت بطارياته.
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ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ
توأمان
من دون التجربة التي مر بها سورجونور لم يكن تصوّر نجاح المستكشفات من الجيل الثاني والثالث. في عام 2004 أرسلت ناسا مستكشفان على أرض المريخ بالوقت نفسه؛ سبيريت وابورتونتي. تمكنا من التحرك لمدة 7 أعوام على سطح المريخ، وقطعا مسافة 7.7 كيلومتر. تمكن أحدهما من تسلق المرتفعات وأخذ نماذج من الأرض والصمود أمام البرد والعواصف الرملية، حتى أن الشقيق ابورتوتني مازال يعمل حتى اليوم على أرض المريخ.
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ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ
البقاء
ابورتونتي قطع مسافة 42 كيلومترا حتى عام 2015. وهي مسافة أكثر من تلك التي قطعها كوريوستي. يحمل المستكشف ثلاث أنواع من مطياف الضوء وكاميرات ثلاثية الأبعاد.
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ومازال البحث جاريا عن حياة على سطح المريخ
هضبة على المريخ
الصورة ملتقطة بواسطة كوريوستي. من المتوقع أن يعمل المستكشف لمدة خمسة أعوام مقبلة على الأقل. الصورة لهضبة على المريخ تظهر مشاهد مشابهة على الأرض. غير أن من يعيش على المريخ حتى الآن هي الروبوتات التي أرسلها الإنسان إلى المريخ في انتظار استكشاف حياة أخرى. إعداد: جيسي فانغراد/ عباس الخشالي