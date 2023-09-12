أخف وزناً وبمواصفات عالية.. هكذا يبدو هاتف آيفون 15!

طرحت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" أحدث جيل من هاتفها الذكي آيفون اليوم 12 أيلول/ سبتمبر خلال مؤتمرها السنوي في مقر رئاستها بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووفق ما أشارت بوابة التقنيات “هايزه أونلاين” ‫الألمانية، سيفقد الإصدار الجديد من هاتف آيفون 15 برو الوزن بشكل ملحوظ مقارنة بسابقه آيفون 14 برو. والسبب في ذلك يعود إلى تحول شركة آبل من استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ كمادة للإطار إلى التيتانيوم لأول مرة. مما يساهم في التقليل من ثقل الجهاز بنسبة تصل إلى 10 بالمائة، مما يجعله أخف طراز برو منذ آيفون اكس اس. كما تم تزويد الهواتف الجديدة بفتحة شاحن من نوع "سي" الشائع في الهواتف الذكية التي تنتجها الشركات الأخرى.

مميزات جديدة

ويشهد مؤتمر آبل في أيلول/ سبتمبر عادة طرح الجيل الجديد من الهاتف آيفون إلى جانب أحدث أجيال الساعة الذكية آبل ووتش. وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن آبل تريد إحراز نقاط مهمة بالنسبة للجيل الأحدث من هاتفها الذكي الأغلى ثمنا وهو آيفون 15 برو من خلال تزويده بأسرع شريحة في العالم وأرق حواف حول الشاشة.

في الوقت نفسه، فإن الفئة الأكبر حجما آيفون برو ماكس ستكون مزودة بكاميرات تستطيع تقريب الصورة وتكبيرها، وتحسين باقي خصائصها بنسبة كبيرة، حتى تتمكن من مواجهة منافسة هواتف غالاكسي ألترا المزودة بإمكانية التقريب من سامسونغ.

سعر أغلى!

وبحسب صحيفة Südkurier الألمانية، يواجه آيفون 15 برو وآيفون 15 بروماكس زيادة كبيرة في الأسعار هذا العام، في حين من المرجح أن يتم تسعير آيفون 15 وآيفون 15 بلاس بشكل مشابه للطرازات السابقة. وكان تيم لونغ، المحلل في بنك "باركليز" البريطاني، أول من عبر عن هذا الافتراض قبل بضعة أشهر. الآن تحدث أيضًا المحلل لوك لين من "ديجي تايمز" للأبحاث وأوضح أن تغييرين في طرازات برو يمكن أن يتسببا في ارتفاع أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير. ويستشهد لين في تحليله، من ناحية، نظام الكاميرا الجديد المزود بعدسة المنظار كسبب لارتفاع الأسعار، ومن ناحية أخرى، التغيير في الهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى التيتانيوم.

يذكر أن هواتف آيفون هي المنتج الأكثر أهمية بالنسبة لشركة "آبل" وتحقق أكثر من نصف إيراداتها، وتزايدت الضغوط عليها من أجل تحسين المبيعات من الجيل الجديد لهذه الهواتف.

إ.م