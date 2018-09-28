أخطاء شائعة عند تناول الفطور يجب تجنبها

لاشك بأن وجبة الفطور الصباحية من أهم الوجبات خلال اليوم. إذ تزود الجسم بالطاقة اللازمة لقضاء يوم مثمر دون تعب كبير وتحقيق التركيز المطلوب لأداء المهام اليومية. إذ أن ما تأكله في الصباح يمكن أن يؤثرعلى شعورك لبقية اليوم، كما قد يؤثر على صحتك على المدى البعيد. وعلى الرغم من حرص بعض الأشخاص على تناول الفطور يومياً، غير أنهم قد يرتكبون بعض الأخطاء التي قد تؤثر على الفائدة المنتظرة.

الأكل أثناء التنقل: قد يميل بعض الأشخاص لتناول بعض الطعام وهم في طريقهم إلى العمل، غير مدركين أن هذا التصرف قد يقودهم إلى استهلاك كمية أكبر وبالتالي يصبحون عرضة للإصابة بالسمنة وأمراض القلب، مقارنة مع الأشخاص الذين يجلسون ويولون اهتماماً لما يتناولون. بحسب ما نشرته جمعية القلب الأميركية.

تناول الكثير من الكربوهيدرات: بسكويت الوفل والفطائر المحلاة أو الكرواسان تبدو شهية حقاً في الصباح وتحظى بشهرة كبيرة على موائد الفطور في العالم، غير أن احتواءها على الكثير الكربوهيدرات من شأنه أن يسحب الطاقة من جسدك، لذا يجب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين عوضاً عنها، مثل البيض والجبن والشوفان ولبن الزبادي، الكفيلة بتزويد جسمك بالطاقة خلال اليوم. بحسب ما نشره موقع (بزنس إنسايدر).

التخلص من صفار البيض: يعتبر بياض البيض مصدر بروتين منخفض السعرات الحرارية يُنصح به غالباً للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو مرض السكري من النوع الثاني. ولكن عليك أن تتذكر أن صفار البيض غني جداً بالفيتامينات وأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية للجسم.

تناول وجبة قليلة: لا تخف من تناول وجبة صحية كاملة عند الصباح. إذ أن تناول كمية قليلة سيقودك إلى تناول كمية أكبر عند وجبة الغداء أو العشاء. أما تناول وجبة فطور كبيرة وغنية بالبروتينات من شأنه أن يساعد في التحكم بمرض السكري من النوع الثاني.

تجنب الدهون: إن التخلي عن الدهون كلياً قد يؤثر سلباً على صحتك، حيث أن تناول بعض الدهون ضروري لتحقيق التوازن في التغذية. وبإمكانك استبدال الزبدة مثلاً بالأفوكادو.

التأجيل: إذا كنت ترغب الاستفادة كلياً من وجبة الفطور فلا تنتظر. تناولها مباشرة خلال أقل من ساعة من استيقاظك.

القهوة: لا غنى عن قهوة الصباح، ولكن من الأفضل احتساء كوبك الأول بعد تناول فطورك لتجنب عسر الهضم، أو حرقة المعدة.

تناول المشروبات أو الأطعمة السكرية: تحتوي الكثير من حبوب الإفطار أو عصائر الفاكهة المعبأة على سكريات مخفية، لذا يجب تجنبها، حيث تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. بحسب ما نشره موقع ( إن دي تي في فود).

وطبعاً أكبر خطأ قد ترتكبه فيما يتعلق بوجبة الفطور الصباحي، هو عدم تناول الطعام كلياً. إذ لا يقتصر الأمر على المبالغة في كمية الطعام لاحقاً، بل إنك بذلك تحرم نفسك من الطاقة المطلوبة لمتابعة يومك بإنتاجية.

ر.ض