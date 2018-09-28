 أخطاء شائعة عند تناول الفطور يجب تجنبها | عالم المنوعات | DW | 28.09.2018

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منوعات

أخطاء شائعة عند تناول الفطور يجب تجنبها

يرتكب كثير منا العديد من الأخطاء فيما يتعلق بوجبة الفطور الصباحي، التي تعتبر من أهم الوجبات خلال اليوم، لأنها تمد الجسم بالطاقة الضرورية وتحافظ على توازن السكر في الدم. تعرف على بعض تلك الأخطاء الشائعة.

English breakfast (picture-alliance/Food and Drink Photos/G. Ainsley)

لاشك بأن وجبة الفطور الصباحية من أهم الوجبات خلال اليوم. إذ تزود الجسم بالطاقة اللازمة لقضاء يوم مثمر دون تعب كبير وتحقيق التركيز المطلوب لأداء المهام اليومية. إذ أن ما تأكله في الصباح يمكن أن يؤثرعلى شعورك لبقية اليوم، كما قد يؤثر على صحتك على المدى البعيد. وعلى الرغم من حرص  بعض الأشخاص على تناول الفطور يومياً، غير أنهم قد يرتكبون بعض الأخطاء التي قد تؤثر على الفائدة المنتظرة.

الأكل أثناء التنقل: قد يميل بعض الأشخاص لتناول بعض الطعام وهم في طريقهم إلى العمل، غير مدركين أن هذا التصرف قد يقودهم إلى استهلاك كمية أكبر وبالتالي يصبحون عرضة للإصابة بالسمنة وأمراض القلب، مقارنة مع الأشخاص الذين يجلسون ويولون اهتماماً لما يتناولون. بحسب ما نشرته جمعية القلب الأميركية.

تناول الكثير من الكربوهيدرات: بسكويت الوفل والفطائر المحلاة أو الكرواسان تبدو شهية حقاً في الصباح وتحظى بشهرة كبيرة على موائد الفطور في العالم، غير أن احتواءها على الكثير الكربوهيدرات من شأنه أن يسحب الطاقة من جسدك، لذا يجب تناول الأطعمة الغنية بالبروتين عوضاً عنها، مثل البيض والجبن والشوفان ولبن الزبادي، الكفيلة بتزويد جسمك بالطاقة خلال اليوم. بحسب ما نشره موقع (بزنس إنسايدر).

التخلص من صفار البيض: يعتبر بياض البيض مصدر بروتين منخفض السعرات الحرارية يُنصح به غالباً للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو مرض السكري من النوع الثاني. ولكن عليك أن تتذكر أن صفار البيض غني جداً بالفيتامينات وأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية للجسم.

تناول وجبة قليلة: لا تخف من تناول وجبة صحية كاملة عند الصباح. إذ أن تناول كمية قليلة سيقودك إلى تناول كمية أكبر عند وجبة الغداء أو العشاء. أما تناول وجبة فطور كبيرة وغنية بالبروتينات من شأنه أن يساعد في التحكم بمرض السكري من النوع الثاني.

تجنب الدهون: إن التخلي عن الدهون كلياً قد يؤثر سلباً على صحتك، حيث أن تناول بعض الدهون ضروري لتحقيق التوازن في التغذية. وبإمكانك استبدال الزبدة مثلاً بالأفوكادو.

التأجيل: إذا كنت ترغب الاستفادة كلياً من وجبة الفطور فلا تنتظر. تناولها مباشرة خلال أقل من ساعة من استيقاظك.

القهوة: لا غنى عن قهوة الصباح، ولكن من الأفضل احتساء كوبك الأول بعد تناول فطورك لتجنب عسر الهضم، أو حرقة المعدة.

تناول المشروبات أو الأطعمة السكرية: تحتوي الكثير من حبوب الإفطار أو عصائر الفاكهة المعبأة على سكريات مخفية، لذا يجب تجنبها، حيث تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. بحسب ما نشره موقع ( إن دي تي في فود).

وطبعاً أكبر خطأ قد ترتكبه فيما يتعلق بوجبة الفطور الصباحي، هو عدم تناول الطعام كلياً. إذ لا يقتصر الأمر على المبالغة في كمية الطعام لاحقاً، بل إنك بذلك تحرم نفسك من الطاقة المطلوبة لمتابعة يومك بإنتاجية.

ر.ض

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    أربعة نماذج من الفطور في ألمانيا

    أظهر استطلاع للرأي، حول مكونات وجبة الفطور لدى الألمان، وجود أربعة نماذج مختلفة من وجبات الفطور. فهناك، من يحبذ فطورا يكون فيه الخبز الحلو عنصرا أساسياً، بينما يميل آخر إلى تناول فطور يغلب الشوفان على باقي مكوناته. كما أظهر الاستطلاع أيضاً أن هناك فئة تفضل الفطور الدسم، وأخرى تستغني عن تناول وجبة الفطور.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    مكونات الفطور الحلو

    يتناول مفضلو الخبز الحلو في وجبة الفطور عادة خبز القمح مع الزبدة أو الشوكولاتة المعدة للدهن أو العسل، فيما يشربون فنجانا من القهوة مع حليب مركز.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    فطور حلو بأسلوب صحي

    وينصح خبراء التغذية أولئك الذين يفضلون تناول الخبز الحلو في وجبة الفطور، بدهن الخبز بخلطة الجوز الممزوج بالموز بدلا من دهنه بالزبدة والمربى. فخلطة الجوز حلوة ودسمة وطعمها لذيذ، كما أنها تغطي 50 في المائة من حاجة الجسم من فيتامين E.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    تناول الشوفان في الفطور

    أما أولئك الذين يفضلون الشوفان في الفطور، فيتناولون إناء من الكورن فليكس الحلو مع الحليب. وهنا ينصح خبراء التغذية بزيادة نسبة الشوفان بشكل تدريجي وإضافة قطع من الفواكه الطازجة بدلا من حبوب الكورن فليكس الحلوة. ويستحسن أن تضاف أيضا بعض القطع من الجوز لاحتوائها على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية المفيدة للجسم.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    وجبة الفطور الدسمة

    تتكون وجبة الفطور الدسمة في ألمانيا في الغالب من خبز الجاودار والزبدة والسجق القابل للدهن.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    فطور دسم بلمسات صحية

    يمكن تعويض خبز الجاودار والزبدة وسجق اللحم بخبز الدقيق الأسمر وسجق الكبد. فسجق الكبد يحتوي على كثير من المغذيات الدقيقة ونسبة قليلة من الدهنيات، كما أن خبز الدقيق الأسمر يطيل مدة الإحساس بالشبع بسبب احتوائه على كثير من الألياف. كما يمكن إضافة قطع صغيرة من الخيار أو الطماطم إلى ذلك.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    عدم تناول وجبة الفطور

    لا يتناول كثير من الناس وجبة الفطور نظرا لضيق الوقت أو لانعدام الشهية. ومع مرور الوقت يشعرون بالجوع، مما يضطرهم إلى تناول وجبات خفيفة قد لا تكون صحية.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    تعويض الفطور بغذاء صحي

    لا يرى خبراء التغذية في عدم تناول وجبة الفطور أمرا مقلقا، لكنهم ينصحون بتناول طعام صحي لدى الشعور بالجوع، كتناول قطعة من الموز أو شرب فنجان قهوة بالحليب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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