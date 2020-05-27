أخطاء تؤدي لتساقط الشعر بعد غسله.. تعرف عليها!

يبدو للكثيرين أن غسل الشعر من أبسط الأمور، لكن هناك العديد من الأخطاء التي نرتكبها دون وعي والتي تؤدي إلى تساقط الشعر وربما الصلع مع مرور الوقت. ورصد موقع "فراوين" الألماني، مجموعة من هذه الأخطاء المدمرة للشعر:

1- تجاهل التمشيط قبل الغسيل: فك الشعر ثم الدخول للاستحمام مباشرة من أشهر هذه الأخطاء، إذ أن هذا يزيد من تشابك الشعر وبالتالي تساقطه، لذا ينصح الخبراء بتمشيط الشعر جيدا قبل غسله.

2- الإسراف في استخدام الشامبو: يعني غسيل الشعر بوضع كمية وفيرة من الشامبو على الرأس وتركها لعدة دقائق، وهنا ينصح الخبراء باستخدام كمية صغيرة من الشامبو ثم تدليك فروة الرأس قبل غسل الشامبو.

3- آثار الشامبو: وجود بقايا الشامبو على فروة الرأس يسبب ضررا بالغا لها، لذا فإن الشطف الجيد من المراحل المهمة جدا في غسل الشعر.

4 - ترك منتجات العناية ليلا: تعتقد الكثير من النساء أن ترك منتجات العناية بالبشرة طوال الليل، يجعلها مفيدة أكثر وهو خطأ كبير لاسيما إن لم تكن هذه المنتجات مخصصة للعناية الليلية، لأن هذا يؤدي غالبا إلى جفاف الشعر.

5- إهمال فروة الرأس: ينصب الاهتمام غالبا على الشعر مع إهمال الفروة رغم أنها تلعب دورا مهما في نمو الشعر، لذا ينصح الخبراء بالاهتمام بعمل تدليك للفروة بحركات دائرية.

6- إهمال غسل أدوات الشعر: الاهتمام بغسيل مشط وفرشاة الشعر لا يقل أهمية عن الاهتمام بغسل الشعر نفسه. ويفضل غسل أدوات الشعر كل أسبوعين، لأن تجاهل هذا الأمر يؤثر بدوره على الشعر وعلى انتشار الدهون فيه.

7- الشعر المبلل: يكون الشعر في أضعف مراحله بعد الغسيل مباشرة، لذا فإن التجفيف بقوة يمكن أن يؤدي لتساقط الشعر. وينصح بوضع بشكير من القطن على الشعر بعد الغسل وتركه ليجف دون حركات عنيفة.

ا.ف/ ع.أ.ج