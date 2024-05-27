أخطاء أثناء الطهي تضر بصحة معدتك!

هل تعاني من معدة مضطربة وآلام حادة؟ سواء تناولت طعامك في المطعم أو في المنزل، قد يكون هذا بسبب سوء أو قلة النظافة. سنكشف لك عن أخطاء قد ترتكب أثناء تحضير وطهي الطعام ينبغي تفاديها للحفاظ على صحة معدتك.

سواء كنت في مطعمك المفضل، تم دعوتك إلى تناول العشاء رفقة الأصدقاء أو تقوم بالطهي في المنزل. فأنت تأمل دوماً في الحصول على طبق لذيذ. ولكن لا يقتصر الأمر على الطعم اللذيذ فحسب، بل أيضاً على الجانب الذي يتم إهماله للأسف في كثير من الأحيان: النظافة. موقع مجلة "اكسبريس" الالمانية يكشف لك عن الأخطاء التي يجب عليك تجنبها عند طهي الطعام.

يقوم كثيرون عند الطهي بتقطيع كل شيء على نفس ألواح التقطيع واستخدام نفس السكين للحوم والخضار. يحذر من يجب لمس السمك النيء باليدين وتجفيفهما بمنشفة المطبخ. لأن الكائنات الحية الدقيقة تنتقل من طعام إلى آخر. على سبيل المثال، من خلال أدوات المطبخ أو أسطح العمل أو حتى الأيدي. وهذا أمر خطير بشكل خاص مع اللحوم و الأسماك النيئة. لهذا ينصح دوماً باستخدم ألواح تقطيع وسكاكين منفصلة لكل من لأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة، وإعداد الخضار بشكل منفصل عن اللحوم والأسماك النيئة.

أخطاء أثناء التحضير والطهي!

كثيراً ما نشاهد في الإعلانات كيف يتم تحريك صلصة المعكرونة أو حلوى "البودنغ" ثم تذوقها بالملعقة. لا يشكل ذلك مشكلة، طالما أن الملعة توضع مباشرة في حوض الغسيل بعد ذلك. لكن بعد لعقها، يجب ألا تغمس الملعقة في الطعام مرة أخرى. لأن هذا التصرف يتسبب في تلوث الطعام بالجراثيم. لهذا ينصح باستخدام ملعقتين دوماً. واحدة للتحريك والآخرى للتذوق.

تتكاثر معظم البكتيريا عند درجات حرارة تصل إلى 60 درجة. عند قلي اللحوم، على سبيل المثال، من المهم تسخينها على درجة حرارة كافية للتخلص من مسببات الأمراض المحتملة. لذا يجب أن تصل درجة الحرارة إلى 70 درجة مئوية، وذلك حتى عند إعادة تسخين بقايا الطعام. لهذا ينصح باستخدام مقياس حرارة اللحوم للتأكد من الوصول إلى درجة الحرارة الموصى بها.

إلى جانب اللحوم والأسماك، يمكن أيضاً العثور على الجراثيم الضارة بالصحة في الفواكه والخضروات. ولهذا السبب يجب الحرص دوماً على غسل الفواكه والخضروات بشكل جيد قبل تحضيرها للطهي، لأنه حتى لو كان الطعام يبدو نظيفاً، فإنه ليس بالضرورة كذلك. وينصح بغسل الفواكه والخضروات جيداً تحت الماء الجاري واستخدم فرشاة الخضار إذا لزم الأمر.

إ.م/ع.ج.م