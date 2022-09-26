أحمر الشفاه - السلاح السري

المنتج التجميلي الكلاسيكي له تاريخ طويل ومكانة في مختلف الثقافات. لكن ما الذي يجعل أحمر الشفاه جذابا؟ ولماذا هو محبوب للغاية؟ إنه منتج صغير بتقليد عريق - وقوة كبيرة.

على الرغم من صغر حجمه، إلا أنه أثبت أنه سلاح مخيف، وأحيانا تكون له أهمية سياسية. إنه جزء لا يتجزأ من الأنوثة - وفي نهاية المطاف من الذكورة أيضا - ويعكس تطور المجتمع المثير للنزاع.







كان لأحمر الشفاه عاشقات وعشاق من جميع أنحاء العالم: ملكات وسياسيات وعاملات وممثلات وغيشات ونجوم موسيقى الروك. من خلال أمثلة لشخصيات أيقونية عديدة يروي الفيلم بأسلوب مرح قصة أحمر الشفاه منذ نشأته وحتى يومنا هذا، لكنه يلقي كذلك نظرة جادة على هذا الموضوع.





بمشاهد خاصة مع صور من الأرشيف بالأبيض والأسود ومقتطفات من أفلام وحفلات موسيقية ومقاطع فيديو من تيك توك و انستاغرام و يوتيوب يأخذك الفيلم في رحلة عبر عالم أحمر الشفاه الملون.

ومن خلال أصوات جيل الشباب من المؤثرين يتطرق الفيلم الوثائقي أيضا إلى مواضيع رئيسية راهنة مثل التنوع والنسوية وقضايا الجندر والبيئة.





مواعيد البث

DW عربية

الإثنين 05 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 03:00 UTC

الإثنين 05 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 07:00 UTC

الإثنين 05 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 13:00 UTC

الثلاثاء 06 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 09:00 UTC

الأربعاء 07 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 01:00 UTC

الخميس 08 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 11:00 UTC

الخميس 08 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 15:00 UTC

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