 أحمر الشفاه - السلاح السري | تقارير جديدة | DW | 17.11.2022

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تقارير جديدة

أحمر الشفاه - السلاح السري

أحمر الشفاه رمز للقوة، والتمرد، والتقاليد والوعي بالموضة. له القدرة على التغيير والإغواء والصدمة. منذ وقت طويل يبهر هذا المنتج التجميلي أناسا من ثقافات مختلفة.

Dokumentation „Geheimwaffe Lippenstift

Dokumentation „Geheimwaffe Lippenstift

المنتج التجميلي الكلاسيكي له تاريخ طويل ومكانة في مختلف الثقافات. لكن ما الذي يجعل أحمر الشفاه جذابا؟ ولماذا هو محبوب للغاية؟ إنه منتج صغير بتقليد عريق - وقوة كبيرة.
على الرغم من صغر حجمه، إلا أنه أثبت أنه سلاح مخيف، وأحيانا تكون له أهمية سياسية. إنه جزء لا يتجزأ من الأنوثة - وفي نهاية المطاف من الذكورة أيضا - ويعكس تطور المجتمع المثير للنزاع.

Dokumentation „Geheimwaffe Lippenstift


كان لأحمر الشفاه عاشقات وعشاق من جميع أنحاء العالم: ملكات وسياسيات وعاملات وممثلات وغيشات ونجوم موسيقى الروك. من خلال أمثلة لشخصيات أيقونية عديدة يروي الفيلم  بأسلوب مرح قصة أحمر الشفاه منذ نشأته وحتى يومنا هذا، لكنه يلقي كذلك نظرة جادة على هذا الموضوع.
 

Dokumentation „Geheimwaffe Lippenstift


بمشاهد خاصة مع صور من الأرشيف بالأبيض والأسود ومقتطفات من أفلام وحفلات موسيقية ومقاطع فيديو من تيك توك و انستاغرام و يوتيوب يأخذك الفيلم في رحلة عبر عالم أحمر الشفاه الملون. 
ومن خلال أصوات جيل الشباب من المؤثرين يتطرق الفيلم الوثائقي أيضا إلى مواضيع رئيسية راهنة مثل التنوع والنسوية وقضايا الجندر والبيئة.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 05 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 05 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 05 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 06 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 07 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 01:00 UTC
الخميس 08 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 11:00 UTC
الخميس 08 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 15:00 UTC
السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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