يعد الإعلامي أحمد البشير من الصحفيين العراقيين المعروفين. سطع نجمه من خلال برنامجه الساخر "البشير شو" الذي تقدمه DW عربية. عمل البشير لعدة قنوات فضائية عراقية قبل أن يبدأ مشواره مع تناول المشاكل اليومية بنكهة ساخرة.

نجح أحمد البشير مع فريق عمله في نيل الشهرة عام 2014 من خلال برنامجه الساخر "دجاج طائفي" على شاشة يوتيوب. وقد استقطب البرنامج 18 مليون مشاهدة حتى اليوم. بعد نجاته بأعجوبة من تفجير انتحاري في مدينة الرمادي العراقية، ترك البشير العراق وسافر إلى الأردن حيث زاول نشاطه الصحفي قبل أن ينتقل لاحقا إلى تركيا.