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أحمد البشير

يعد الإعلامي أحمد البشير من الصحفيين العراقيين المعروفين. سطع نجمه من خلال برنامجه الساخر "البشير شو" الذي تقدمه DW عربية. عمل البشير لعدة قنوات فضائية عراقية قبل أن يبدأ مشواره مع تناول المشاكل اليومية بنكهة ساخرة.

نجح أحمد البشير مع فريق عمله في نيل الشهرة عام 2014 من خلال برنامجه الساخر "دجاج طائفي" على شاشة يوتيوب. وقد استقطب البرنامج 18 مليون مشاهدة حتى اليوم. بعد نجاته بأعجوبة من تفجير انتحاري في مدينة الرمادي العراقية، ترك البشير العراق وسافر إلى الأردن حيث زاول نشاطه الصحفي قبل أن ينتقل لاحقا إلى تركيا.

A Sudanese man wearing a face mask waves his country's national flag during protests in the capital Khartoum to mark the second anniversary of the start of a revolt that toppled the previous government, on December 19, 2020. - Frustrated by the lack of change in their daily lives, thousands of demonstrators, mostly young, marched in several towns in Sudan. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP)

في ذكرى الانتفاضة.. مظاهرات في السودان تطالب بـ"إسقاط النظام" 19.12.2020

في الذكرى الثانية للانتفاضة التي أطاحت بحكم الرئيس السوداني السابق أحمد البشير، تظاهر الآلاف من السودانيين في عدة مدن بالبلاد ضد الحكومة الانتقالية، كما رفعوا شعار"الشعب يريد إسقاط النظام".

مؤتمر علاء دوخة 19.10.2018

علاء دوخة في مؤتمر صحفي من داخل البرلمان بخصوص إغلاق منطقة الطوايل، ويعلن قراراً مهماً جداً. فما هو؟
Der Comedian Ahmad Al Basheer aus dem Irak mit Logo der Albasheer Show Rechte: Albasheer Show (DW hat Kooperationsvertrag, der die Fotorechte umfasst) Aufnahmen: April 2017

برنامج أحمد البشير يطيح بمسؤول رسمي عراقي 20.08.2018

في خطوة اعتبرت استجابة لإحدى حلقات برنامج البشير شو، أُقيل الناطق الرسمي باسم وزارة التربية العراقية سرمد سلام من مهامه. وفيما اعتبر أحمد البشير قرار الإقالة انتصارا للعدالة، أشار سلام، مشككا، إلى حدوث تلاعب فني بكلماته.
Der Comedian Ahmad Al Basheer aus dem Irak mit Logo der Albasheer Show Rechte: Albasheer Show (DW hat Kooperationsvertrag, der die Fotorechte umfasst) Aufnahmen: April 2017

الحلقة الجديدة من البشير شو: مهمة مو مستحيلة 21.04.2017
Der Comedian Ahmad Al Basheer aus dem Irak mit Logo der Albasheer Show Rechte: Albasheer Show (DW hat Kooperationsvertrag, der die Fotorechte umfasst) Aufnahmen: April 2017

ما سر "سجن" الكوميدي العراقي أحمد البشير؟ 19.04.2017

في فيديو إعلان الموسم الجديد، يهرب الكوميدي العراقي أحمد البشير من "السجن". وبدءاً من يوم الجمعة يمكنكم متابعة برنامجه "البشير شو" على شاشة DW عربية.
04.2016 Albasheer Sendungslogo (Titel englisch)

البشير شو: البشير يقدم حلولا لمشاكل العملة والإيجار وشروط قتال داعش 02.09.2016

على خلفية استجواب وزير المالية العراقي هوشيار زيباري يقدم الكوميدي العراقي أحمد البشير عدة حلول للمشاكل التي تعصف بالبلاد ومنها العملة والإيجار.
04.2016 Albasheer Sendungslogo (Titel englisch)

البشير شو: البشير يقدم حلولا لمشاكل العملة والإيجار وشروط قتال داعش 02.09.2016

على خلفية استجواب وزير المالية العراقي هوشيار زيباري يقدم الكوميدي العراقي أحمد البشير عدة حلول للمشاكل التي تعصف بالبلاد ومنها العملة والإيجار.
04.2016 Albasheer Sendungslogo (Titel englisch)

البشير شو: العراق في صدارة الدول المستهلكة للأفلام الإباحية 19.08.2016

انتفض الكوميدي العراقي أحمد البشير للدفاع عن بلاده بعد أن احتلت ذيل أكثر التصنيفات العالمية، كالوضع الأمني ومعاملة المرأة، لكنه يكتشف أن بلاده تتصدر تصنيفات أخرى.
04.2016 Albasheer Sendungslogo (Titel englisch)

البشير شو: مؤتمر العمليات النفسية لمواجهة داعش 12.08.2016

أحمد البشير ينهي الحلقة في خمس دقائق كحال أغلب الأمور في العراق، ويهنئ رئيس البرلمان بمناسبة تبرئته. ويتناول موضوع المسؤولين أصحاب الفيديوهات على سكايب، كما يتحدث عن المؤتمر الدولي للعمليات النفسية والإعلامية ضد داعش.
***Achtung: Nur für geklärte Verwendung nutzen!*** DW AL-Basheer Show © DW

البشير شو.. كل يوم جمعة على قناة DW عربية 14.04.2016

يقدم الإعلامي الكوميدي العراقي أحمد البشير، برنامجه الساخر "البشير شو" على قناة DW عربية، وذلك ضمن التعاون المشترك بينها وبين قناة "السومرية" العراقية، التي تحتضن "البشير شو".