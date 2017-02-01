 أحكام بإعدام العشرات شاركوا في أعنف هجوم على الجيش التونسي | أخبار | DW | 12.01.2019

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أخبار

أحكام بإعدام العشرات شاركوا في أعنف هجوم على الجيش التونسي

قبل سنوات وقع في منطقة القصرين هجوم "إرهابي" هو الأكثر دموية في تاريخ الجيش التونسي قتل فيه 15 جنديا. والآن أصدرت محكمة تونسية حكما بإعدام العشرات من المتهمين بالاشتراك في الهجوم، رغم أن تونس لا تنفذ أحكام الإعدام.

Tunesien Armee (picture-alliance/dpa)

أفادت النيابة العامة في تونس اليوم السبت (12 يناير/ كانون الثاني 2019) أنه تم إصدار حكم بإعدام 41 "جهادياً" لمشاركتهم في هجوم على الحدود مع الجزائر، خلف 15 قتيلا في صفوف الجيش في تموز/ يوليو 2014.

وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي لفرانس برس إن محكمة البداية في تونس أصدرت الجمعة أحكامها بحق الجهاديين الـ41، علما بأن اثنين منهم فقط معتقلان فيما الآخرون فارون. وأضاف أنهم ينتمون جميعاً إلى تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

الهجوم الأكثر دموية على جيش تونس

مختارات

ارتفعت حصيلة إطلاق جندي النار على زملائه في ثكنة عسكرية في مدينة باردو، إحدى ضواحي العاصمة تونس، إلى 4 قتلى و15 جريحا، وفق مصادر طبية وأمنية. ووزارتا الدفاع والداخلية التونسيتان تنفيان أن يكون الهجوم بدوافع إرهابية. (25.05.2015)

أكد متحدث باسم الحكومة التونسية استقالة وزير التربية التونسي في ضوء الأزمة السياسية الخانقة التي تشهدها البلاد، فيما شن الجيش عملية عسكرية لـ "محاصرة عناصر إرهابية متحصنة بالفرار بين الأحراش على الحدود قرب الجزائر". (31.07.2013)

ووقع هجوم "إرهابي" على جبل الشعانبي في منطقة القصرين (وسط غرب تونس)، التي لا تزال معقلا للمقاتلين المتطرفين في 16 تموز/ يوليو 2014، وقتل فيه خمسة عشر جنديا. وقالت وزارة الدفاع يومها إن ما بين أربعين وستين "إرهابيا" مزودين ببنادق رشاشة وقاذفات صواريخ أطلقوا النار خلال شهر رمضان على جنود في منطقة هنشير التلة.

وقتل خمسة جنود بالرصاص وتسعة آخرون جراء احتراق خيمتهم بعد إطلاق النار، فيما قضى آخر لاحقا متأثرا بإصابته. وأعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام إثر هذا الهجوم، الأكثر دموية في تاريخ الجيش التونسي.

وتعرضت تونس بعد ثورة 2011 لسلسلة اعتداءات "جهادية" خلفت عشرات القتلى في صفوف الجنود وعناصر الشرطة، كما قتل فيها أيضا مدنيون وسياح أجانب. ولا يزال القضاء التونسي يصدر أحكام الإعدام، لكن تنفيذها معلق منذ عام 1991.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب)

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مختارات

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