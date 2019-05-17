أحد نجوم مان سيتي يكشف سر غوارديولا في دفع لاعبيه للتألق

بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب غوارديولا، يوم غد السبت (18 مايو/ ايرا) لانتزاع بطولة كأس الاتحاد الانجليزي في مباراة تجمعه بفريق واتفورد.

وكان غوارديولا قد أكد للصحافة البريطانية قبل أيام أن الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، كان الأصعب طوال مشواره التدريبي، مقدما التهنئة في الوقت نفسه لمنافسه فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، وعلى المستوى المذهل الذي قدمه لاعبوه طوال الموسم الحالي.

يذكر أن مانشستر سيتي أنهى المسابقة متربعا على عرش الصدارة برصيد 98 نقطة، أي بفارق نقطة وحيدة فقط أمام منافسه ليفربول، الذي تغلب 2 / صفر على ضيفه وولفرهامبتون في المرحلة ذاتها منهيا لعبة (القط والفأر) التي استمرت بين الفريقين على مدار الموسم الحالي.

ويسعى غوارديولا بشغف في انتزاع الثلاثية المحلية، بينما يتساءل الجميع عن سرّ نجاحه مع الفريق الانجليزي. راحيم ستيرلينغ (24) كشف عن جانب من هذا السر في حواره مع صحيفة "ميرور" معربا أن المدرب الإسباني برع في تغيير عقلية اللاعبين. كيف ذلك؟

راحيم ستيرلينغ

"في البداية أقر غرامات بحقنا، وذلك بسبب أشياء بسيطة، كالتأخر عن ساعات العمل. وذلك حتى نبقى متيقظين. ومع الوقت أثبتنا له انضباطنا، فألغى الغرامات".

أيضا ورقة المنافسة يلعب بها غوارديولا ببراعة، ويوضح ستيرلينغ ذلك عبر تجربته، ويقول إنه بعد أن ظل وحيدا إلى جانب ليروي ساني في مركز الجناح، تعاقد الفريق مع بيرناندو سليفا. ويتابع ستيرلينغ "كنت أعرف أن منافسة جديدة سوف تمدني بدفعة جديدة. حين تكون عنصرا ضمن الفريق، تدرك جيدا أن الأمر لا يتعلق بالأنا، وإنما بكيف يمكنك أن تتطور وتصبح أفضل". ويبدو من كلام ستيرلينغ أن لاعبي غوارديولا أدركوا غايته.

و.ب/ ع.ج