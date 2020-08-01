 أحدهم إصابته خطيرة.. هجوم ″عنصري″ في إيرفورت الألمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.08.2020

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أخبار

أحدهم إصابته خطيرة.. هجوم "عنصري" في إيرفورت الألمانية

تعرض أشخاص من بلد أفريقي لاعتداءات وحشية في مدينة إيرفورت الألمانية. وقالت الشرطة إن الاعتداء "هو هجوم على خلفية العداء للأجانب"، مشيرة إلى أنها ألقت القبض مؤقتا على اثني عشر مشتبها بهم.

مظاهرة في إيرفورت الألمانية ضد اليمين المتطرف

متظاهرون من حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة في قلب مدينة إيرفورت ضد اليمين المتطرف على خلفية تعرض شبان لهجوم وإصابتهم خلاله على يد أشخاص بعضهم من اليمين المتطرف.

يحقق مكتب الشرطة الجنائية في ولاية تورينغن الألمانية في وقوع هجوم، يبدو أنه بدافع كراهية الأجانب، على ثلاثة رجال من غينيا في مدينة إيرفورت عاصمة الولاية.

مختارات

صبية عراقية في الحادية عشرة من عمرها تعرضت لهجوم في بلدة بشرق ألمانيا. وقد خلع حجابها وتم ركلها من جانب فتاة وشاب تلفظا بألفاظ معادية للأجانب. وماتزال تحقيقات الشرطة جارية ضد المهاجمين وعمرهما بين 16 و 17 عاما.

وقالت الشرطة في إيرفورت اليوم السبت (الأول من أغسطس/ آب 2020) إن الرجال الثلاثة تعرضوا للهجوم ليلة السبت من قبل مجموعة مؤلفة من عشرة إلى اثني عشر شخصا، مضيفة أن رجلين من الثلاثة أصيبا بجروح أحدهما جروحه خطيرة، مشيرة إلى أنه وصل مؤقتا إلى "حالة حرجة". وأضافت أن الجريحين يعالجان في المستشفى، وتبعا لذلك، تم اعتقال اثني عشر مشتبها به ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أن "المجموعة المكونة من ثلاثة رجال من بلد أجنبي "تعرضوا عند نقطة تلاق معروفة لليمينيين عند منطقة تعد فيها الأبنية الجاهزة جنوب غربي مدينة إيرفورت لشتائم ثم هجوم باليد من قبل ما بين عشرة إلى اثني عشر ألمانيا.

ووقع الحادث عند الثالثة وخمس دقائق فجر السبت بتوقيت ألمانيا، ولم يعرف إن كانت هناك أسلحة استخدمت خلال الهجوم أم لا. وبحثت الشرطة على وجه السرعة عن شهود للواقعة، طلبت منهم الإبلاغ عن طريق الهاتف. وتحقق الشرطة الجنائية في إيرفورت، والشرطة الجنائية التابعة للولاية وكذلك المدعي العام في إيرفورت في الحادث.

وفي إيرفوت (عاصمة تورينغن) تظاهر اليوم السبت مئات الأشخاص ضد التطرف اليميني والهجمات التي ينفذها التياراليميني. وتحدثت الشرطة عن حوالي 400 مشارك.

وجاءت المظاهرة اليوم على خلفية الحادث الذي وقع في عطلة نهاية الأسبوع قبل الأخير في يوليو/ تموز، عندما تعرضت مجموعة من الشباب لهجوم وأصيبوا خلاله في منطقة خضراء أمام مبنى رئيس حكومة الولاية. وتشير معلومات سلطات التحقيق إلى أن بعض المهاجمين ينتمون لليمين المتطرف، وما زالت التحقيقات مستمرة.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي

    يعد الأنغولي آمادو أنتونيو كيوا من أول ضحايا عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد هاجمته مجموعة من النازيين الجديد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، وقتله المهاجمون ومثلوا بجثته.

  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن

    مبنى في مدينة مولن شمال ألمانيا، تعرض لهجوم نفذه النازيون الجدد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وأسفر إحراق البناء عن مصرع 3 أشخاص من أصول تركية، والبمنى كان يسكنه بشكل أساسي مهاجرون أتراك إلى ألمانيا.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الخلية النازية السرية في 1996

    يمينيون راديكاليون بمدينة أيرفورت. لأكثر من 10 سنوات ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا. ومن بين المتهمين بجرائم متنوعة أوفه موندلوز وأوفه بونهارت ومانفريد لودر (صورة ملتقطة للثلاثة في عام 1996)

  • default

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص

    صورة تظهر 3 من ضحايا هجوم اليمين المتطرف، حيث هاجم ذوو الرؤوس الحليقة مرقصاً للديسكو في ألمانيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2003، وقتلوا طعنا 3 شبان يظهرون في الصورة.

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"

    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

    مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه.

    الكاتب: ملهم الملائكة


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