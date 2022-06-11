أحدهما في مدرسة والآخر في جامعة.. حادثا طعن في يوم واحد في ألمانيا

أصيبت امرأة (61 عاما) وفتاة (7 أعوام) في هجوم بسكين داخل مدرسة ابتدائية في بلدة إيسلينغن بجنوب ألمانيا، حسبما قالت الشرطة مساء أمس الجمعة (10 يونيو/حزيران 2022).
وهاجم المشتبه به المرأة والفتاة بسكين ثم فر من مكان الجريمة. وتم اعتقال مواطن هولندي (24 عاما) من إيسلينغن في وقت لاحق ويعتقد بدرجة كبيرة أنه هو منفذ الهجوم، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في شتوتغارت وشرطة روتلينغن.
وجرى اعتقال الرجل مساء الجمعة بعدما اقترب من أحد المارة وطلب منه إبلاغ الشرطة بأنه هو المسؤول عن الجريمة التي وقعت في إيسلينغن.
وفي أول الأمر، لم تكن هناك أي أدلة عن الدافع وراء الجريمة. وسيتم اتخاذ قرار في وقت لاحق اليوم السبت بشأن حبس المتهم احتياطيا. وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأة والفتاة أصيبتا بجروح خطيرة وترقدان في المستشفى.
وتردد أن الهجوم وقع في مدخل المدرسة. وكان هناك عدد قليل من الأطفال في المبنى وقت الهجوم. وقالت الشرطة إن الأطفال يتلقون رعاية نفسية في أعقاب الهجوم.
ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك علاقة بين المرأة والفتاة والجاني. وبعد الجريمة، تم تطويق المدرسة وفتش أفراد الشرطة المبنى. وانتشرت مروحية تابعة للشرطة للبحث عن الرجل.
طعن في جامعة
وفي هجوم آخر، هاجم رجل يبلغ من العمر 34 عاما عدة أشخاص الجمعة بسكين وأصاب أربعة منهم في جامعة هام ليبشتات بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا.
وبحسب مكتب المدعي العام في دورتموند، أصيبت امرأة بإصابات خطيرة جراء الحادث. وتم التغلب على المشتبه فيه من قبل الطلاب الذين احتجزوه حتى اعتقلته الشرطة.
وقامت الشرطة بعملية أمنية موسعة بعد ظهر اليوم الجمعة، بمساعدة قوات خاصة. وقال متحدث باسم الشرطة إنه مع ذلك لا يفترض وجود خطر داخل الحرم الجامعي، حيث قام الشاب بالحادث بمفرده.
وقال متحدث باسم المدعي العام في دورتموند إن هناك أدلة على وجود مرض عقلي لدى الشاب، لذلك يجب أن يفحصه الطبيب النفسي يوم غد السبت. وأشار إلى أنه لا يوجد دليل على خلفية سياسية أو على وجود متواطئين آخرين معه. وأوضح المتحدث أنه كان يعيش في سكن طلابي.
ووفقا للنتائج الأولية بحسب مكتب المدعي العام ذهب الشاب إلى مبنى الجامعة حوالي الثالثة والنصف مساء، وهاجم المتواجدين في ممرات الجامعة بسكين ثم توجه إلى قاعة محاضرات حيث تغلب عليه الطلاب واحتجزوه.
والمصابون الأربعة هم ثلاث سيدات ورجل واحد. وفتحت الجامعة مطعمها لرعاية الطلاب المصدومين نفسيا.
ع.ا/ خ.س (د ب أ)
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.
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أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة
تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.
الكاتب: زمن البدري