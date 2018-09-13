 أحداث دامية في طريق سلام أوسلو..1993-2018 | سياسة واقتصاد | DW | 13.09.2018

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سياسة واقتصاد

أحداث دامية في طريق سلام أوسلو..1993-2018

25 عاما مرت على توقيع إتفاقية أوسلو التي كان من المفترض أن تؤدي إلى وجود دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب لكن كثيراً من الأحداث وقعت بعدها وأظهرت أن الرياح تجري بما لا تشتهيه سفن السلام.

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أحداث دامية في طريق سلام أوسلو..1993-2018

  

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أحداث دامية في طريق سلام أوسلو..1993-2018  

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