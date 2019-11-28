 أثينا تهدّد الوفاق الليبية.. وأردوغان يرفض التراجع عن الاتفاق | أخبار | DW | 30.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أثينا تهدّد الوفاق الليبية.. وأردوغان يرفض التراجع عن الاتفاق

هدّدت أثينا بطرد سفير حكومة الوفاق بسبب الاتفاق الذي وقعته حكومته مع أنقرة حول السيادة على المناطق البحرية، في حين رد أردوغان بقوة، متحدثاً عن أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها.

Türkei | Türkisches Bohrschiff Yavuz (picture-alliance/dpa/AA/T. T. Erogul)

استدعت الخارجية اليونانية سفير حكومة الوفاق الليبية في أثينا للاستفسار عن "معلومات تخصّ الاتفاق العسكري الذي وقعته تركيا مع الحكومة ذاتها"، ومنحته مهلة أقصاها الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2019 لأجل تزويدها بما طلبته وإلا قد يتعرّض للطرد، حسب ما نقله مصدر يوناني لوكالة فرانس برس.

وعبرّت اليونان خلال اجتماعها بالمسؤول الليبي عن "استيائها" من الاتفاق، وكانت قد طلبت كذلك من السفير التركي في اليونان تزويدها بمعلومات في هذا الصدد، وفق المصدر نفسه.

ويتعلّق الأمر بتفاهمين وُقعا في اسطنبول بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، الأول لتعزيز "التعاون العسكري والأمني" والعلاقات بين الجيشين، في إطار تقوية "اتفاق إطار" موجود مسبقاً بين الطرفين. والثاني يخصّ السيادة على المناطق البحرية لأجل "حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي" وفق ما تنقله أنقرة.

من جهته، أكد أردوغان أن الاتفاقية الموقعة مع ليبيا "ستطبق بجميع بنودها"، في كلمة ألقاها خلال مشاركته بولاية أدرنة شمال غربي البلاد، حسب وكالة الأناضول. كما نقلت وكالة بلومبرغ عنه أن البرلمان سيقر الاتفاق مع ليبيا بشأن حدود الولاية البحرية في الأيام المقبلة.

مختارات

الحرب الأهلية المستمرة في ليبيا تعرف كثيرا من الدول المتورطة فيها، وتنضم تركيا إلى تلك القوى العالمية التي تتدخل في الشأن الليبي، حيث تدعم أنقرة الحكومة المعترف بها دوليا، ولكن ما هي مصلحة تركيا في الصراع الليبي؟ (06.07.2019)

وقعت تركيا مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا برئاسة السراج. ورغم أن الجانبين لم يعلنا تفاصيل حول المذكرتين فإن مصر واليونان أدانتا ما تفاهم عليه الجانبان. (28.11.2019)

 كما شدّد أردوغان على أن بلاده لن تسحب سفن التنقيب من شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن هذه الأعمال "سينبثق عنها السلام والازدهار وليس الصراع والدماء"، مضيفاً أن "بلاده لن تسحب سفنها من هناك إذعاناً لصراخ البعض وعويله، ولن تتخلى عن حقوقها ولن تجعل حقوق القبارصة الأتراك لقمة سائغة، كما لن تطالب بشيء ليس من حقها".

وتابع أردوغان: "هناك من يسعى لتأجيج التوتر بدلاً من التقاسم العادل لموارد الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط، ويلجأ إلى لغة التهديد والابتزاز رغم وجود إمكانية التقاسم العادل"، مستطرداً في السياق ذاته: "لا توجد دولة فوق القانون الدولي".

وجرّ الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق ردود أفعال رافضة من اليونان ومصر وقبرص بسبب مسألة الحدود البحرية. كما تعارض الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي عمليات التنقيب التركية عن الغاز والنفط شرق البحر المتوسط، وقد هدد التكتل الاوروبي بفرض عقوبات على أنقرة. يشار إلى أن تركيا ليست ضمن الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي أقرت عام 1982.

من جانبها، قالت القاهرة إن وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص اتفقوا في اتصالات هاتفية على عدم وجود أثر قانوني لمذكرتي التفاهم التركية-الليبية. وسيتوجه وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، غداً الأحد الى القاهرة للبحث مع نظيره المصري سامح شكري في "التطورات الأخيرة في شرق المتوسط على خلفية الاتفاق التركي الليبي"، بحسب بيان وزاري.

وتبقى العلاقات التركية-المصرية متوترة بسبب موقف أردوغان من وصول عبد الفتاح السيسي إلى رئاسة البلاد وخلافاتهما حول الأزمة الليبية، فضلاً عن سوء العلاقات بين الجامعة العربية وأنقرة إثر الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، في حين تبقى العلاقات التركية-اليونانية حساسة لخلافات على قضايا الهجرة.

إ. ع/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    أزمة في النظام الصحي بدات تلوح في الأفق في ليبيا، والسبب انخفاض مخزون المياه الصالحة للشرب. حوالي 101 من 149 قناة توزيع مياه في ليبيا تعرضت للتدمير. والسبب وراء ذلك هو العمليات القتالية العسكرية وتعطل المصالح الإدارية.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    تتكون ليبيا بالأساس من مساحة صحراوية. بيد أنه في ثمانينات القرن الماضي وتحت قيادة الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي تم بناء شبكة توزيع مياه واسعة من النهر العظيم. وتغذي هذه القنوات أكثر من 70 في الماء من مساحة البلاد بماء عذب. لكن منذ سقوط القذافي بات نظام القنوات يتعرض للتخريب باستمرار.

  • Libyen Bürgerkrieg (AFP/M. Turkia)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    منذ سقوط القذافي في 2011 تعم الفوضى في البلاد. فحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس ضعيفة ولا تبسط سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد. وفي المقابل يسيطر الجنرال المنشق خليفة حفتر بجيشه الوطني الليبي على مناطق واسعة، لاسيما في شرق البلاد.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/H. Ahmed)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    الجيش الوطني الليبي بالتحديد، يستخدم الماء كوسيلة ضغط لفرض طلباته، محلقا بذلك ضررا بالسكان. ففي مايو أرغم مسلحون تابعون لحفتر موظفي إدارة توزيع الماء على قطع المياه طوال يومين عن طرابلس. ومارسوا بذلك ضغوطا لإطلاق سراح أحد السجناء.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    المتمردون ليسوا وحدهم من يستغلون نظام المياه لفرض مصالحهم، إذ يوجد أشخاص أيضا يزيلون أغطية الآبار لبيع أجزائها النحاسية. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت جميع الأطراف في ليبيا من استخدام الماء كسلاح حرب.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    حسب المتحدث باسم اليونيسف، مصطفى عمر، فإن نحو أربعة ملايين شخص لن يصبح بإمكانهم الوصول للماء الصالح للشرب في حال عدم إيجاد حلول للمشاكل. ويحذر عمر من أن التهاب الكبد والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى قد تكون هي العاقبة.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    مشكلة المياه في ليبيا ليست في نذرتها فحسب، بل أيضا في تلوثها. الباكتيريا ونسبة الأملاح العالية تجعل المياه غير قابلة للشرب في الكثير من المناطق الليبية.


 

مختارات

شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

ليبيا كانت تُعد من أغنى بلدان شمال أفريقيا بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط. لكن الحرب الأهلية قادت البلاد إلى الفوضى. وبسبب النزاع المتواصل قد تنضب المياه في أجزاء واسعة من البلاد، كما يحذر خبراء في الصحة. (03.07.2019)  

مواضيع ذات صلة

Türkei Istanbul | Libyens Premierminister al-Sarraj in Istanbul bei Erdogan

مصر غاضبة.. تركيا توقع مذكرتي تفاهم مع حكومة السراج! 28.11.2019

وقعت تركيا مذكرتي تفاهم حول الحدود البحرية والتعاون الأمني مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا برئاسة السراج. ورغم أن الجانبين لم يعلنا تفاصيل حول المذكرتين فإن مصر واليونان أدانتا ما تفاهم عليه الجانبان.

Türkei Istanbul | Libyens Premierminister al-Sarraj in Istanbul bei Erdogan

الاتفاق التركي-الليبي.. لماذا تناوش أنقرة القاهرة وحلفائها؟ 29.11.2019

أزمة سياسية تلوح في الأفق أطرافها متعددة بين القاهرة وأنقرة وطرابلس ليبيا ونيقوسيا وأثينا. يأتي ذلك على إثر توقيع اتفاقية مثيرة للجدل بين تركيا وليبيا تضمنت تعاون أمني وترسيماً للحدود البحرية.

Katar Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei | Combined Joint Force Command

أردوغان يدعو من قطر لإنهاء الأزمة الخليجية بأسرع وقت 25.11.2019

في أول زيارة له لبلد عربي منذ العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، دعا الرئيس أردوغان من قطر لإنهاء الأزمة الخليجية بأسرع وقت ممكن. بيد أنه رفض إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، رغم ما تطالب به السعودية وحلفاؤها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  