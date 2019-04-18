 ″أثر محمد صلاح″ .. دراسة تكشف عن تراجع كراهية المسلمين في ليفربول | عالم المنوعات | DW | 02.06.2019

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منوعات

"أثر محمد صلاح" .. دراسة تكشف عن تراجع كراهية المسلمين في ليفربول

دراسة فريدة من نوعها ترصد أثر النجوم على المجتمع، كُشف عن أن انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول أدى إلى نتائج إيجابية لم تكن متوقعة.

UEFA Champions League Finale | Tottenham Hotspur v FC Liverpool (Reuters/S. Vera)

يبدو أن انتقال النجم المصري محمد صلاح قبل موسمين كرويين إلى نادي ليفربول البريطاني لم يكن له تأثير إيجابي على أداء النادي فقط، الذي فاز أمس السبت (الأول من حزيران/يونيو 2019) بدوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ)، بل وأثر إيجاباً على المنطقة التي انتقل إليها "الملك المصري" بأكملها.

فقد أظهرت دراسة نشرها "معهد سياسات الهجرة" البريطاني الجمعة أن نسبة هجمات الكراهية ضد المسلمين في مقاطعة ميرسيسايد البريطانية، التي تقع فيها مدينة ليفربول، تراجعت بمقدار 18.9 في المائة منذ انتقال صلاح إلى النادي.

كما أن نسبة التغريدات المسيئة للمسلمين لدى جماهير نادي ليفربول قد انخفضت بمقدار النصف مقارنة بجماهير بقية النوادي البريطانية، حسب الدراسة ذاتها، حسب ما ذكر موقع مجلة "فوكوس" الألمانية. 

يشار إلى أن عدداً من أناشيد مشجعي ليفربول تتمحور حول محمد صلاح والإسلام وتشير لهما بشكل إيجابي، وذلك منذ انضمامه إلى النادي وتصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي (البريمييرليغ) للموسم الحالي.

ي.أ/ ز.أ.ب

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

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  • Porträt von Thomas Müller, Foto und Zeichnung Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Thomas Müller (Imago/Nordphoto & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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  • Foto und Zeichnung von Cristiano Ronaldo Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Cristiano Ronaldo (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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  • Harry Kane im Foto und als Animationsfigur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Harry Kane (Imago/MB Media Solutions & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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  • Lionel Messi fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Lionel Messi (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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  • Kevin de Bruyne fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Kevin de Bruyne (Imago/Panoramic International & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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  • Paul Pogba fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Paul Pogba (Imago/Aflosport & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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  • Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Gerard Piqué (Imago/Horstmüller & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

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