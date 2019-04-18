"أثر محمد صلاح" .. دراسة تكشف عن تراجع كراهية المسلمين في ليفربول

يبدو أن انتقال النجم المصري محمد صلاح قبل موسمين كرويين إلى نادي ليفربول البريطاني لم يكن له تأثير إيجابي على أداء النادي فقط، الذي فاز أمس السبت (الأول من حزيران/يونيو 2019) بدوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ)، بل وأثر إيجاباً على المنطقة التي انتقل إليها "الملك المصري" بأكملها.
فقد أظهرت دراسة نشرها "معهد سياسات الهجرة" البريطاني الجمعة أن نسبة هجمات الكراهية ضد المسلمين في مقاطعة ميرسيسايد البريطانية، التي تقع فيها مدينة ليفربول، تراجعت بمقدار 18.9 في المائة منذ انتقال صلاح إلى النادي.
كما أن نسبة التغريدات المسيئة للمسلمين لدى جماهير نادي ليفربول قد انخفضت بمقدار النصف مقارنة بجماهير بقية النوادي البريطانية، حسب الدراسة ذاتها، حسب ما ذكر موقع مجلة "فوكوس" الألمانية.
يشار إلى أن عدداً من أناشيد مشجعي ليفربول تتمحور حول محمد صلاح والإسلام وتشير لهما بشكل إيجابي، وذلك منذ انضمامه إلى النادي وتصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي (البريمييرليغ) للموسم الحالي.
ي.أ/ ز.أ.ب
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