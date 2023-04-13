 أثر قدم آرمسترونغ على القمر "تراث إنساني" .. فمن يحميه؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 14.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

أثر قدم آرمسترونغ على القمر "تراث إنساني" .. فمن يحميه؟

تعمل مبادرات أهلية ومعاهد حول العالم على فكرة حماية مواقع التراث الإنساني خارج سطح الأرض، ودراسة الاخلاقيات التي تحكم بعض أنشطة الانسان في الفضاء، والتي لا تشملها القوانين الدولية المعمول بها حتى اليوم. فهل تنجح في ذلك؟

صورة لأثر قدم رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ على سطح القمر

يعتبر البعض أن أثر قدم نيل أرمسترونغ على سطح القمر يرقى في أهميته إلى المواقع الأثرية الأخرى على سطح الأرض

قرر الإنسان أن هناك بعض الأماكن على سطح الأرض جديرة بالمحافظة عليها، سواء إن كانت أهرامات الجيزة أو ساحات معارك غيتسبرغ التي يعود تاريخها إلى الحرب الأهلية الأمريكية أو غيرها، باعتبارها مواقع ترسخ تاريخ الحضارة البشرية، وتستحق الحماية من خلال الأطر القانونية المتخصصة.

أمر يتجاوز حدود الأرض

مختارات

ولكن تاريخ البشر في حقيقة الأمر يتجاوز حدود كوكب الأرض. ففي عام 1969 على سبيل المثال، كان رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ أول إنسان يخطو على سطح القمر ويترك أثراً لقدمه. ويعتبر البعض أن هذا الأثر يرقى في أهميته إلى المواقع الأثرية الأخرى على سطح الأرض، وإن كان لا يحظى بالقدر نفسه من الحماية.

وإذا ما تُرك هذا الأثر دون تدخل من الإنسان، فقد يظل في مكانه لملايين السنين، غير أن تجدد اهتمام البشر بالقمر ينذر بأن سطحه قد يصبح في القريب أكثر ازدحاماً من أي وقت مضى، علماً بأنه لا توجد قوانين محددة لحماية تلك البقعة التي خطا عليها أرمسترونغ أو أي مواقع فضائية مماثلة من أن يمر فوقها مسبار فضائي أو يعبرها رائد فضائي آخر دون معرفة بأهميتها التاريخية.

وتقول ميشيل هانلون، وهي محامية متخصصة في شؤون الفضاء وواحدة من مؤسسي منظمة For All MoonKind أي "من أجل القمر" غير الربحية المعنية بحماية الفضاء: "لدينا هذا العام فقط أربع أو خمس بعثات فضائية مقررة".

وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني "بوبيولار ساينس" المتخصص في الأبحاث العلمية أن هذه الرحلات "لا تقتصر على البعثات التي تطلقها الدول، بل تنظمها أيضاً شركات خاصة".

وأوضحت هانلون أنه "في حين أن بعض هذه الرحلات سوف تُحلّق في أجواء القمر، هناك بعثات أخرى سوف تهبط فعلياً على سطحه". وترى أن حماية القمر تعتبر سباقاً عكس عقارب الساعة.

الصخور التي أحضرتها أبوللو من القمر

"من أجل القمر"

وخلال المشاركة في فعاليات اللجنة الفرعية القانونية المنبثقة من لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، أعلنت هانلون عن تأسيس معهد "من أجل القمر لقوانين وأخلاقيات الفضاء". وتهدف هذه المنظمة الجديدة غير الربحية أيضاً إلى حماية مواقع التراث الانساني خارج سطح الأرض، ودراسة الاخلاقيات التي تحكم بعض أنشطة الانسان في الفضاء، والتي لا تشملها القوانين الدولية المعمول بها حتى وقتنا هذا.

وجدير بالذكر أنه توجد بالفعل بعض السوابق القانونية التي تتعلق بحماية القمر. فمعاهدة الفضاء الخارجي التي صدرت عام 1967 تحدد أطر الأنشطة التي يقوم بها الانسان في الفضاء، وتضع حدوداً مهمة تتمحور حول حظر كافة الأنشطة غير السلمية على سطح القمر، مع عدم السماح لأي دول بفرض سيادتها على أي جرم فضائي.

ويقول كريستوفر جونسون المحامي المتخصص في شؤون الفضاء لدى مؤسسة Secure World Foundation أي "العالم الآمن" المعنية بالاستدامة الفضائية إن معاهدة الفضاء الخارجي غامضة إلى حد كبير. ويوضح أن المعاهدة تنص مثلاً على إمكانية استغلال موارد الفضاء دون الاستحواذ عليها، وكذلك ضرورة تلافي أي "تلوث ضار" للبيئة الفضائية، غير أن هذه المبادئ العامة لم يتم تطبيقها مطلقا في حقيقة الأمر لعلاج مشكلات عملية.

واستطرد قائلاً: "لقد أدركنا أن هذه المعاهدة تشبه بعض الأقوال الشائعة مثل (كن لطيفاً مع جارك) و (ابدي بعض الاحترام للآخرين)".

ونظراً لأن هذه القوانين لم يتم اختبارها على أرض الواقع، يقول جونسون: "لا نعرف كيف سوف يلتزم بها الناس" غير أن التجربة على وشك أن تبدأ: فروسيا والهند تعتزمان إطلاق البعثتين الفضائيتين "تشاندرايان 3 " و"لونا 25" إلى القمر هذا الصيف، كما تأمل شركة "أي سبيس" اليابانية في إرسال مركبة قمرية أواخر نيسان/ أبريل، وتعتزم شركة سبيس إكس الأمريكية إرسال عميل لها فاحش الثراء إلى القمر على متن مركبة فضائية بحلول نهاية العام.

صورة التقطها نيل ارمسترونغ لزميله باز ألديرين خلال عملهما على سطح القمر

تهدف جماعات الضغط لإيجاد مظلة حماية قانونية لمناطق التراث الانساني على سطح القمر وغيره من المواقع الفضائية الأخرى

حماية التراث الإنساني في الفضاء

وقد شاركت هانلون في تأسيس منظمة "من أجل القمر" عام 2017 لتكون جماعة ضغط من المتطوعين تهدف لإيجاد مظلة حماية قانونية لمناطق التراث الانساني على سطح القمر وغيره من المواقع الفضائية الأخرى مثل مواقع الهبوط لبرنامج أبولو الفضائي، والمركبات الفضائية التي تركها الاتحاد السوفيتي السابق على القمر.

ومن الممكن أن يتسع نطاق هذه الحماية لتضم عجائب فضائية أخرى مثل"أولمبس مون"، وهو أكبر بركان على سطح المريخ وفي المجموعة الشمسية بأسرها.

وكشفت المنظمتان النقاب مؤخراً عن "كتيب السياسات القمرية"، وقامتا بتوزيعه خلال مؤتمر للأمم المتحدة انعقد بالعاصمة النمساوية فيينا أواخر آذار/مارس الماضي. ويعكس هذا الكتيب اهتمام صناع السياسات والمحامين المتخصصين في الفضاء والشركات الخاصة لإرساء قوانين واضحة بشأن كيف تعامل البشر على سطح القمر عندما يتواجد أكثر من طرف في الوقت نفسه.

ويقول جونسون إنه ينبغي أن ينشغل صناع السياسة بهذه القضايا، وأن يلتفتوا إلى السوابق التي تحدث ولا تتعارض بالضرورة مع القوانين، وإن كانت لا تمثل أفكاراً جيدة.

وتقول هانلون: "لهذا السبب أطلقنا معهد قوانين واخلاقيات الفضاء، لأن الناس تريد أن تعرف كيف يمكن أن تتحلى بالمسؤولية، ولكن المشكلة تكمن في أننا ليس لدينا مسودة لهذه المسألة".

وترى أن الهدف النهائي لمثل هذه المبادرات هو صياغة معاهدة جديدة، وليس مجرد تعديل معاهدة الفضاء الخارجي القائمة، مع الاعتراف بمواقع التراث الحضاري خارج كوكب الأرض"، وتشير إلى أنه "سوف ينقضي وقت طويل، لاسيما الآن في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن نتفق جميعاً على صيغة ما في إطار الأمم المتحدة، ولكننا نرى أن مسألة التراث قد تكون نقطة البداية".

ع.ح./ع.خ. (د ب أ)

  • Full moon in the night sky (picture-alliance/Arco Images/B. Lamm)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    القمر يتقلص!

    وفقا لبحوث ناسا، تنخفض درجات حرارة القمر ببطء، مما يتسبب في ذبول سطحه مثل العنب الذي يتحول إلى زبيب. لكن هذا ليس كل شيء: إذ إن طبقاته الداخلية تتقلص أيضاً، فقد تقلص حجم القمر بحوالي 50 مترا (150 قدما) على مدى مئات الملايين من السنين.

  • Buzz Aldrin and a US flag on the moon (picture-alliance/Photoshot/Neil A. Armstrong)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    كيف يرفرف علم الولايات المتحدة؟

    يعتقد أصحاب نظرية المؤامرة أن الهبوط على القمر كان مزيفا، وأن نيل أرمسترونغ وباز ألدرين تجولا في 21 تموز/ يوليو 1969، على منصة مفبركة بدلاً من القمر. ويشيرون إلى حقيقة أن العلم الذي زرعه ألدرين كان يرفرف وكأن الريح تحركه، وهو أمر مستحيل في فراغ الفضاء. تفسير ناسا: كان ألدرين يدير سارية العلم ذهابا وإيابا لاختراق التربة القمرية بشكل أفضل، ولهذا السبب بدا العلم وكأنه يرفرف.

  • Man is wiping sweat off his head (picture alliance/dpa/S. Kahnert)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    شديد الحرارة وشديد البرودة

    إذا كنت تعاني من حر الصيف، تذكر أن درجات الحرارة أكثر تطرفا على سطح القمر. عندما تضرب الشمس سطحه، يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى 127 درجة مئوية (260 درجة فهرنهايت). ودون الوهج الدافئ، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى -153 درجة مئوية (-243 درجة فهرنهايت).

  • Man's silhouette seen in front of the moon (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    رجل على القمر

    إن أسطورة الشخص الذي يعيش على القمر موجودة منذ زمن طويل. يرى بعض الناس وجها على سطح البدر، وهو عبارة عن توزيع غير متناسق للأحواض الاصطدامية الضخمة الناتجة عن ارتطام كويكبات بسطح القمر. ونسجت ثقافات عديدة حكايات وأساطير عن شخص ارتكب جريمة ما ونُفي بسبب ذلك إلى القمر. ومع ذلك، لم يصادف رواد الفضاء بعد.

  • Solar eclipse (Reuters/J. Ernst)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    نهاية كسوف الشمس

    يبتعد القمر عن الأرض بسرعة 4 سم تقريبا (1.5 بوصة) سنويا. وكلما كان القمر بعدا، كلما بدا لنا أصغر. مما يعني أنه في حوالي 550 مليون سنة، سيبدو أصغر من أن يغطي كل الشمس، حتى في أقرب موقع لها من الأرض. وهذا يعني بدوره عدم حدوث كسوف الشمس الكلي حينها.

  • Wolf howling at the night sky (Imago/Anka Agency International/G. Lacz)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    الذئاب لا تهتم

    هل هناك علاقة بين عواء الذئاب والقمر المكتمل؟ هذا المشهد الذي تكاد لا تكتمل أفلام الرعب القديمة دونه. لكن في الواقع، لا تكثف الذئاب عواءها عندما يصبح القمر بدرا، ولا توجه عواءها نحو القمر أيضا. والسبب ببساطة لأن الذئاب حيوانات ليلية، لا تنشط أثناء النهار وتتواصل مع بعضها بهذه الطريقة.

  • Neil Armstrong and Apollo 11 crew meeting President Obama in the White House (picture-alliance/dpa)

    في صور.. هل تعلم أن حجم القمر يتقلص؟

    المشاة على القمر

    سار 12 رجلاً على سطح القمر حتى الآن، وفي حين أنهم من خلفيات مهنية مختلفة، إلا أنهم يشتركون في نقاط معينة: جميعهم أمريكيون، وجميعهم من البيض، وجميعهم رجال. لننتظر ونرى من أين سيأتي أول شخص غير أمريكي ليسير على سطح القمر، وقد تكون امرأة!. طارلا بلايكر/ ريم ضوا