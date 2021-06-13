 أثرياء من ألمانيا والنمسا يطالبون بفرض ضرائب على ثرواتهم | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

أثرياء من ألمانيا والنمسا يطالبون بفرض ضرائب على ثرواتهم

في التماس يحمل عنوان "افرض عليّ الضرائب"، ناشد أثرياء في ألمانيا والنمسا السياسيين في بلدانهم إلى فرض مزيد من الضرائب على ثرواتهم. فما الهدف من هذه المبادرة؟

أثرياء في ألمانيا والنمسا يناشدون السياسيين في بلدانهم إلى فرض مزيد من الضرائب على ثرواتهم.

أثرياء في ألمانيا والنمسا يناشدون السياسيين في بلدانهم إلى فرض مزيد من الضرائب على ثرواتهم.

في مبادرة فريدة، تقدم 36 ثريا في ألمانيا والنمسا بالتماس مفتوح على شبكة الإنترنت إلى الساسة في البلدين من أجل إعادة فرض ما يعرف بـ"ضريبة الثروة". ويهدف أصحاب هذا الالتماس الذي يحمل عنوان: "افرض عليّ الضريبة" إلى دفع الأثرياء إلى دفع مزيد من الضرائب.

مختارات

فيما تتجه معظم دول العالم نحو تخفيف إجراءات مواجهة فيروس كرورنا كالحجر الصحي وغيرها، تأتي لحظة الحقيقة. إذ فقد الكثيرون أعمالهم بسبب أزمة كورونا فيما تمكن آخرون من استغلالها لجني أموال طائلة. فهل هذا من العدل في شيء؟

يوجد لدى الكثيرين انطباعاً بأن الاستثمار في البورصة هو أسهل وأقصر السبل لتحقيق الثراء، ولكن بالنظر لقائمة الأشخاص الأغنى في العالم، ستجد أن مصدر ثرواتهم لم يكن بالمضاربة في أسواق الأوراق المالية حيث هناك طريق آخر للثراء.

وجاء في الالتماس "يمكن لأولئك الذين يمتلكون ثروات تقديم مساهمات أكبر لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا". ويشير الالتماس إلى تحديات التغير المناخي ونقص الأماكن المخصصة للسكن وتعزيز التراكم الفعال للثروة للجميع، حسبما نقل موقع "فوكوس" الألماني.

ويسعى أصحاب هذه المبادرة إلى الوصول إلى الأثرياء الكبار ودفعهم للمساهمة في إتاحة مزيد من الفرص لمجتمعاتهم والمشاركة في المشاريع المستقبلية.

 كما يطالبون أصحاب الدخل المرتفع في ألمانيا والنمسا إلى تقبل فرض معدلات ضرائب تصاعدية على ضريبة أرباح رأس المال. ويدعون أيضا إلى قواعد أكثر صرامة ضد التهرب الضريبي وتجهيز السلطات الضريبية بكل الوسائل لمكافحة ذلك.

أنطونيس شفارتس (33 عاما)، وريث شركة "شفارتس فارما إي جي" (Schwarz Pharma AG) من بين الموقعين على هذا الالتماس.

وفي مقابلة مع القناة الألمانية الثانية (ZDF)، قال رجل الأعمال الألماني "أنا قلق بشأن اتساع الهوة في الدخل وتراكم الثروة". وتابع شفارتس "أزمة كورونا ساهمت في تسريع ذلك، وهذا يشكل تهديدا للديمقراطية، لذلك علينا أن نتحرك الآن".

هذا الرأي تؤيده أيضا عدة منظمات دولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك البنك الدولي الذي يدعو إلى إجراء إصلاحات على ضرائب الثروة في ضوء اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء.

ع.ش/أ.ح 

مشاهدة الفيديو 01:50

تقارير صحفية تكشف تهرب أبرز أثرياء العالم بدفع الضرائب أو دفع ضراب ضئيلة خلال السنوات الأخيرة.

مواضيع ذات صلة

G7-Gipfel in St Ives 2021 | Gruppenfoto

زعماء قمة السبع يقررون مواجهة كورونا والتغير المناخي والصين وروسيا 13.06.2021

اختتمت أعمال قمة مجموعة السبع باتفاق قادة الدول على ملفات كبرى تواجه العالم، بدءاً بالجائحة مروراً بالتغير المناخي ووصولاً إلى ممارسات روسيا والصين. واعتبرت ميركل أن وصول بايدن إلى البيت الابيض أعطى "زخماً" للمجموعة.

Fußball WM Qualifakation Deutschland - Island Schlussjubel

كأول حارس ألماني.. نوير يستعد لخوض المباراة الدولية رقم 100 06.06.2021

يستعد مانويل نوير ليصبح أول حارس مرمى في ألمانيا يشارك في 100مباراة دولية، وذلك عند مشاركته المرتقبة في المباراة الودية أمام منتخب لاتفيا، التي ستكون الأخيرة قبل مشاركة المنتخب الألماني في بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

Berlin Gebetshaus House of One christlich, jüdisch, muslimisch

مسجد وكنيسة وكنيس تحت سقف واحد... برلين تبني "بيت الواحد" 26.05.2021

كمبادرة في إطار "التفاهم بين الأديان"، تدشن العاصمة الألمانية برلين أول بيت للعبادة في ألمانيا يجمع مسجد إسلامي وكنيس يهودي وكنيسة مسيحية. كم تبلغ تكلفة إنشاء المبنى ومتى يتوقع أن يتم الانتهاء من تشييده؟