أتلتيك بيلباو

يعد نادي أتليتك بيلباو من أعرق الأندية الإسبانية وأكثرها نجاحا. وهو منافس دائم في دوري الدرجة الأولى إلى جانب ناديي برشلونة وريال مدريد منذ تأسيس منافسات الدوري الإسباني عام 1928.

تأسس نادي أتليتك بيلباو الذي يسميه مشجعوه بـ"نادي الأسود" عام 1898 على يد مجموعة من العمال البريطانيين بإقليم الباسك ومجموعة من الطلبة الإسبان تعرفوا على لعبة كرة القدم الوليدة آنذاك. على المستوى المحلي فاز ببطولة إسبانيا 8 مرات وبلقب كأس الملك 23 مرة. كما توج بكأس السوبر الإسباني 3 مرات.