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أتلتيك بيلباو

يعد نادي أتليتك بيلباو من أعرق الأندية الإسبانية وأكثرها نجاحا. وهو منافس دائم في دوري الدرجة الأولى إلى جانب ناديي برشلونة وريال مدريد منذ تأسيس منافسات الدوري الإسباني عام 1928.

تأسس نادي أتليتك بيلباو الذي يسميه مشجعوه بـ"نادي الأسود" عام 1898 على يد مجموعة من العمال البريطانيين بإقليم الباسك ومجموعة من الطلبة الإسبان تعرفوا على لعبة كرة القدم الوليدة آنذاك. على المستوى المحلي فاز ببطولة إسبانيا 8 مرات وبلقب كأس الملك 23 مرة. كما توج بكأس السوبر الإسباني 3 مرات.

أبرز معالم مدينة بلباو الإسبانية

أبرز معالم مدينة بلباو الإسبانية 18.04.2022

أفضل من يعرف المدينة هم سكانها. لذا حصلت منهم يوروماكس على بعض النصائح لزيارة أهم معالم مدينة بلباو. وأبرزها هي متحف غوغنهايم وجبل أرتشاندا ووجبة بينتشوس.

يوروماكس - فطائر طحالب زرقاء لتحسين المناخ ومواضيع أخرى 17.04.2022

فطائر طحالب زرقاء مُضيئة، تُساعد على تحسين المناخ بالإضافة إلى معالم بازرة في بلباو الاسبانية ومنحوتات خزفية تفاعلية لسيسيل كمبرنيك.

الريال يُتوج في الرياض بالسوبر الإسبانية بعد فوزه على بلباو

الريال يُتوج في الرياض بالسوبر الإسبانية بعد فوزه على بلباو 17.01.2022

توج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على أتلتيك بلباو بهدفين لصفر في المباراة النهائية، بملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، في مواجهة فرض فيها الريال سيطرته على أشواط المباراة.

ايقونة رياضية بارالمبية أفغانية تهرب من بلادها بعد سيطرة طالبان لتبدأ حياة جديدة في اسبانيا 28.10.2021

حين استولت طالبان على السلطة في أفغانستان قبل شهرين، تم نقل آلاف الأفغانيين إلى أوروبا. كاللاعبة البارالمبية نيلوفار وزوجها، اللذان هربا إلى إقليم الباسك في شمال إسبانيا واصبحا يلعبان في فريق كرة سلة هناك ويأملان بمستقبل جديد.

هذه شروط بيلباو لاستعادة نجمه السابق!

هذه شروط بيلباو لاستعادة نجمه السابق! 06.03.2020

من أجمل ما يمكن أن يحصل لنجم كرة قدم هو أن ينهي مسيرته من حيث بدأت. وهذا الأمر قد يحصل لنجم بيلباو القديم، شريطة الموافقة على شرطين وضعا أمامه.

يراي ألفاريز.. نجا من الموت بالسرطان وحصل على عقد بـ70 مليون يورو

يراي ألفاريز.. نجا من الموت بالسرطان وحصل على عقد بـ70 مليون يورو 20.07.2019

قصته تصيب الجسم بالقشعريرة. فقد تعرض لمأساتين كانت كل واحدة منهما قادرة على إنهاء مسيرته كلاعب بل وحياته كإنسان. لكن الإسباني يراي ألفاريز عاد الآن ليحقق ما يشبه "حكايات الأساطير" وحصل على عقد بقيمة 70 مليون يورو.

جيف كونز... فنان يمزج الإبداع بالتميز

جيف كونز... فنان يمزج الإبداع بالتميز 01.02.2018

نجح الفنان الأمريكي جيف كونز في تثبيت مكانته في عالم الفن والإبداع. أحيانا بأعمال فنية مبهرة وأحيانا أخرى بإبداعات متميزة لطالما أثارت نقاشات في الأوساط الفنية، فيما تباع أعماله في المزادات ملايين الدولارات.
خافي مارتينيز يكشف بعض خبايا انتقاله إلى بايرن ميونيخ

خافي مارتينيز يكشف بعض خبايا انتقاله إلى بايرن ميونيخ 21.12.2017

يعتبر لاعب خط وسط فريق بايرن ميونيخ خافي مارتينيز أحد أهم اللاعبين الذي ساهموا في تتويج الفريق البافاري بالثلاثية التاريخية عام 2013. الدولي الإسباني، وبعد سنوات قضاها في ميونيخ، يكشف حيثيات انتقاله إلى النادي البافاري.
متحف غوغنهايم في بيلباو

متحف غوغنهايم في بيلباو 12.11.2017

لا يشتهر متحف غوغنهايم في بيلباو بالتصميم المعماري الغريب فحسب، ولكن أيضا بالأرقام المذهلة، فقد زاره 20 مليون شخص خلال عشرين عاما. فاز المتحف في إسبانيا بجائزة العلامة الثقافية الأوروبية لعام 2017.
ماتيوس يرجح رحيل أوباميانغ وهؤلاء خلفاؤه في دورتموند

ماتيوس يرجح رحيل أوباميانغ وهؤلاء خلفاؤه في دورتموند 11.05.2017

نظرا للعلاقة الخاصة بين ماتيوس وناصر الخليفي يعتقد النجم الألماني السابق أن أوباميانغ سيرحل هذا الصيف إلى باريس، ويقترح اسمين كبيرين من خارج ألمانيا لخلافته في دورتموند. لكن هناك أسماء أخرى من داخل ألمانيا مرشحة أيضا.
لابورتي ـ المدافع الذي يصر أنشيلوتي على ضمه لبايرن

لابورتي ـ المدافع الذي يصر أنشيلوتي على ضمه لبايرن 06.04.2016

يتواجد اسم مدافع أتليتيك بيلباو ايميرك لابورتي ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب المدرب الجديد لبايرن ميونيخ كارلو أنشيلوتي التعاقد معهم. فمن هو لابورتي وما هي المؤهلات التي تسمح له بحمل ألوان الفريق البافاري العريق؟
بيلباو يتعادل مع برشلونة ويحرز كأس السوبر الإسبانية

بيلباو يتعادل مع برشلونة ويحرز كأس السوبر الإسبانية 17.08.2015

توج أتلتيك بلباو مغامرته بإحراز لقب السوبر الأسباني لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه إثر تعادله الثمين 1/1 مع برشلونة اليوم الاثنين في مباراة الإياب بعد ثلاثة أيام فقط من الفوز 4 / صفر على برشلونة ذهابا.
ميسي يقود برشلونه للفوز بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم

ميسي يقود برشلونه للفوز بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم 30.05.2015

تألق النجم ليونيل ميسي وسجل هدفين، أحدهما أسطوري، لفريقه برشلونه ليقوده للفوز على بلباو في المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا. وعزز برشلونه رقم القياسي للتلك البطولة واقترب من تحقيق الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه.
دوري الأبطال: أرسنال وبلباو وليفركوزن إلى دور المجموعات

دوري الأبطال: أرسنال وبلباو وليفركوزن إلى دور المجموعات 28.08.2014

نجحت فرق باير ليفركوزن الألماني وأتلتيك بلباو الإسباني وأرسنال الانكليزي من حجز مكان لها في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال الأوروبية، وذلك بعدما فازت على فرق كوبنهاغن ونابولي ويشيكتاش في مباريات الملحق.
تألق ألماني في منافسات الجولة الثالثة من مسابقة أوروبا ليغ

تألق ألماني في منافسات الجولة الثالثة من مسابقة أوروبا ليغ 25.10.2012

حقق مونشنغلادبخ وهانوفر وباير ليفركوزن نتائج طيبة في الجولة الثالثة من منافسات دوري أوروبا ليغ، بعدما ضمنت كل واحدة منها بطاقة الفوز في منافسات الجولة، فيما أرغم شتوتغارت على التعادل من قبل ضيفه فريق كوبنهاغن.
بايرليفركوزن وهانوفر يتخطيان الجولة الثالثة لأوروبا ليغ بنجاح

بايرليفركوزن وهانوفر يتخطيان الجولة الثالثة لأوروبا ليغ بنجاح 25.10.2012

فوز ثمين حققته أولى الفرق المشاركة في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة أوروبا ليغ لكرة القدم، حين سحق باير ليفركوزن رابيد فيينا النمساوي برباعية نظيفة، وأطاح هانوفر بهيلسينغ بورغ السويدي بهدفين مقابل هدف.
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