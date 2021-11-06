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أتلتيكو مدريد

تمكن أتلتيكو مدريد مجددا وبعد غياب طويل من انتزاع بطولة الدوري الإسباني عام 2014، ليقطع سلسلة الاحتكار الذي يفرضه ريال مدريد وبرشلونة على اللقب. وخلال تاريخه فأز بهذا الدوري وبطولات أوروبية مرات كثيرة.

يبقى أتلتيكو مدريد بمثابة "الطفل الشجاع" المزعج على الدوام للعملاقين ريال مدريد وبرشلونة. أتلتيكو الذي تأسس في عام 1913 تمكن من الفوز بأكثر من 20 لقبا على الصعيد الاسباني. قاريا فاز النادي بلقب الدوري الأوروبي في عامي 2010 و 2012، وفاز في ذات العامين بلقب كأس السوبر الأوروبية. من أشهر نجوم النادي العالقين في ذاكرة مشجعيه: الإسبانيان توريس وديفيد فيا والتركي أردا توران.

(200922) -- DOHA, Sept. 22, 2020 (Xinhua) -- Al Sadd SC's head coach Xavi Hernandez reacts during the AFC Asian Champions League group D football match between Al Sadd SC of Qatar and Al Nassr of Saudi Arabia in Doha, capital of Qatar, Sept. 21, 2020. (Photo by Nikku/Xinhua)

تشافي مدرباً لبرشلونة.. خمسة أمور يجب عليه مواجهتها 06.11.2021

بعدما حُسم انتقال تشافي هرنانديس إلى نادي برشلونة مدرباً، هناك خمسة أمور عليه مواجهتها من أجل تصحيح أوضاع النادي المتعثر كروياً بعد رحيل ميسي، ومالياً بسبب أزمة ديونه الخانقة.
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 28: Lionel Messi of Paris Saint-Germain celebrate hes 1st goal during the UEFA Champions League group A match between Paris Saint-Germain and Manchester City at Parc des Princes on September 28, 2021 in Paris, Paris Saint-Germain v Manchester City: Group A - UEFA Champions League Copyright: xSebastianxFrejx

ميسي وصلاح يقودان جرمان وليفربول للفوز في دوري الأبطال 19.10.2021

قاد مبابي وميسي باريس سان جيرمان للفوز 3-2 على لايبزيغ في مواجهة مثيرة بدوري أبطال أوروبا. وقاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد بذات النتيجة.
BARCELONA, SPAIN - AUGUST 19: Barcelona's new Dutch coach Ronald Koeman poses during his official presentation at the Camp Nou stadium in Barcelona on August 19, 2020. Adria Puig / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الدوري الإسباني: كومان على المحك في أسبوع حاسم لبرشلونة 15.10.2021

يحاول رونالد كومان مدرب برشلونة أن يبعد شبح "مقصلة الإقالة" عنه بعد النتائج الهزيلة التي حققها النادي الكاتالوني، ويكثف في الوقت نفسه من الدفعة المعنوية التي يمنحها للاعبيه استعداداً لأسبوع حاسم.
FC Barcelona, Barca s defender Clement Lenglet L vies for the ball against Real Madrid s midfielder Isco 2-R during the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid at Camp Nou stadium, in Barcelona, Spain, 18 December 2019. Barcelona faces Real Madrid in their Spanish LaLiga soccer match, initially scheduled on 26 October 2019. FC Barcelona vs Real Madrid CF ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xEnricxFontcubertax GRAF1578 20191218-637122969684709935

الليغا أمام موسم حافل مع اضطراب الريال وبرشلونة 13.08.2021

في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها نادي برشلونة وغريمه ريال مدريد لكرة القدم، تبدو المنافسة في الليغا الإسبانية مفتوحة تماما، ما يبشر بموسم كروي حافل.

Torjubel zum 1:0 durch Joao Felix Atletico Madrid, 7, GER, Atletico de Madrid vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Champions League, Gruppenspiel, Saison 2020/2021, 01.12.2020 GER, Atletico de Madrid vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Champions League, Gruppenspiel, Saison 2020/2021, 01.12.2020 Madrid *** Joao Felix Atletico Madrid, 7 , GER, Atletico de Madrid vs FC Bayern Muenchen, football, Champions League, group match, season 2020 2021, 01 12 2020 GER, Atletico de Madrid vs FC Bayern Muenchen, football, Champions League, group match, season 2020 2021, 01 12 2020 Madrid Copyright: xEibnerxPressefotox/xBenjaminxSOELZERx EP_EER

وصفة سحر أتلتيكو مدريد برزت فيها خمسة أسماء.. "كبيرهم" سيميوني 24.05.2021

نجح أتلتيكو مدريد ببراعة هذا الموسم في حبس أنفاس عملاقي الليغا الإسبانية، برشلونة وريال مدريد. وصفة النجاح تبدأ بطبيعة الحال من المحنك سيميوني، لتمتد إلى أربعة أسماء برزت بقوة ودون جدال.

imago images / Cordon Press/Miguelez Sports MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 3, 2020: UEFA Champions League soccer match Group A Round 3 football match at RZD Arena. Luis Suarez POOL / Atletico Madrid / Cordon Press For editorial use only Cordon Press *** MOSCOW, RUSSIA NOVEMBER 3, 2020 UEFA Champions League soccer match Group A Round 3 football match at RZD Arena Luis Suarez POOL Atletico Madrid Cordon Press For editorial use only Cordon Press PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

على حساب الريال وبرشلونة.. سواريس يمنح أتلتيكو لقب الدوري الإسباني 22.05.2021

بعد رفض برشلونة تجديد عقده انتقل سواريز لأتلتيكو مدريد ليقدم "موسماً رائعاً". ومع آخر مباريات الدوري الإسباني كاد أتلتيكو يفقد البطولة، لكن سواريز حسم الأمر أمام بلد الوليد، ومنح فريقه الفوز بالدوري للمرة 11 في تاريخه.
Real Madrid's French forward Karim Benzema celebrates after scoring his second goal during the UEFA Champions League group B football match between Real Madrid and Borussia Moenchengladbach at the Alfredo Di Stefano stadium in Valdebebas, northeast of Madrid, on December 9, 2020. (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

الريال يهزم برشلونة في كلاسيكو مثير وينتزع الصدارة مؤقتا 10.04.2021

احتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني مؤقتا بعد انتصاره على فريق برشلونة في "كلاسيكو" مثير ضمن سلسلة انتصاراته المتتالية. وبخسارته أمام "الملكي"، تراجع برشلونة إلى المركز الثالث.
imago images / Cordon Press/Miguelez Sports MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 3, 2020: UEFA Champions League soccer match Group A Round 3 football match at RZD Arena. Luis Suarez POOL / Atletico Madrid / Cordon Press For editorial use only Cordon Press *** MOSCOW, RUSSIA NOVEMBER 3, 2020 UEFA Champions League soccer match Group A Round 3 football match at RZD Arena Luis Suarez POOL Atletico Madrid Cordon Press For editorial use only Cordon Press PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

أمام أنظار برشلونة.. لويس سواريز يرفع رأسه بأتلتيكو عالياً 16.02.2021

بعد رحيله المؤلم من برشلونة، كان جمهور العضاض لويس سواريس متخوفا من أن يفشل نجمهم في التأقلم داخل صفوف أتلتيكو مدريد، لكن الأيام بددت هذه المخاوف، سواء على مستوى الرصيد وكأنه ضمن تشكيلة سيميوني.

Soccer Football - Champions League - Round of 16 Second Leg - Manchester City v Real Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - August 7, 2020 Real Madrid coach Zinedine Zidane reacts after Manchester City first goal, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Pool via REUTERS/Peter Powell

بعد خسارة مُذلة أمام فريق من الدرجة الثالثة... زيدان مصاب بكورونا! 22.01.2021

قال فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن مدربه زين الدين زيدان أصيب بفيروس كورونا. يأتي ذلك في وقت يسعى فيه "النادي الملكي" إلى تعويض خيبة الخروج من بطولة كأس الملك على يد فريق من الدرجة الثالثة قبل أيام.
Players jump for the ball during the UEFA Champions League group A football match between Atletico Madrid and Bayern Munich at the Wanda Metropolitano stadium in Madrid on December 1, 2020. (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

أبطال أوروبا: بايرن وليفربول يتقدمان وريال مدريد في خطر 01.12.2020

في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، أخّر بايرن ميونخ لحاق أتلتيكو مدريد به على بطاقة التأهل لثُمن النهائي، فيما انضم ليفربول إلى قائمة المتأهلين بفوز على أياكس أمستردام، وبات ريال مدريد مهدداً بعد خسارة أمام شاختار.
Bayern Munich's German midfielder Joshua Kimmich celebrates with teammates after scoring the team's second goal during the UEFA Champions League football match between Lokomotiv Moscow and Bayern Munich in Moscow on October 27, 2020. (Photo by MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP) (Photo by MAXIM SHIPENKOV/POOL/AFP via Getty Images)

بايرن يواصل انتصاراته بدوري الأبطال وينتزع فوزا من لوكوموتيف موسكو 27.10.2020

عانى بايرن ميونيخ أمام مضيفه لوكوموتيف موسكو، وكاد أصحاب الأرض أن يتقدموا عليه قبل أن ينقذ كيميش فريقه بتسديدة "على الطاير" ويخطف له الفوز، ليحقق البافاري فوزه الـ13 على التوالي بدوري أبطال أوروبا.

Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski celebrates scoring 2:0 during the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich vs Hertha Berlin on October 4, 2020 in Munich, southern Germany. (Photo by CHRISTOF STACHE / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

دوري الأبطال - بايرن في أول أختبار صعب في مواجهة أتلتيكو 20.10.2020

في خريف مزدحم بالمباريات يستهل بايرن ميونيخ الألماني حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام ضيفه العنيد أتلتيكو مدريد الإسباني. وفق بروتوكول الاتحاد الإوروبي ستقام المباريات مجددا وراء أبواب موصدة.
Soccer Football - Champions League - Quarter Final - RB Leipzig v Atletico Madrid - Estadio Jose Alvalade, Lisbon, Portugal - August 13, 2020 RB Leipzig's Tyler Adams celebrates scoring their second goal with teammates, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Lluis Gene/Pool via REUTERS

دوري الأبطال: لايبزيغ يقصي أتلتيكو مدريد ويبلغ المربع الذهبي 13.08.2020

لعله أكبر إنجاز له، إذ بلغ فريق لايبزيغ الألماني الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب فوزه على أتلتيكو مدريد الإسباني وليضرب موعدا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
Liverpool's German manager Jurgen Klopp gestures during the UEFA Champions League, round of 16, first leg football match between Club Atletico de Madrid and Liverpool FC at the Wanda Metropolitano stadium in Madrid on February 18, 2020. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

يورغن كلوب يكشف عن مرشحيه لنهائي الأبطال 07.07.2020

يورغن كلوب يعلن في لقاء صحفي عن مرشحَيه لبلوغ نهائي دوري الأبطال، ونيل لقب كان يدافع عنه هو وفريقه ليفربول، وذلك قبل أن يجبره أتلتيكو مدريد اللإسباني في ثمن نهائي المسابقة على الخروج.
Soccer Football - Copa del Rey - Final - FC Barcelona v Valencia - Estadio Benito Villamarin, Seville, Spain - May 25, 2019 Barcelona's Lionel Messi reacts REUTERS/Jon Nazca TPX IMAGES OF THE DAY

بسبب كورونا.. برشلونة وأتلتيكو مدريد الأبرز في خفض الرواتب 27.03.2020

بعد أن شلّ فيروس كورونا الأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء العالم، أعلنت أندية إسبانية نيتها خفض رواتب اللاعبين والعاملين. من أبرز هذه الأندية برشلونة وأتلتيكو مدريد.
Soccer Football - Champions League - Group E - FC Salzburg v Liverpool - Red Bull Arena Salzburg, Salzburg, Austria - December 10, 2019 Liverpool's Naby Keita celebrates scoring their first goal with Virgil van Dijk and teammates Action Images via Reuters/John Sibley

رياح التغيير قد تعصف بخماسي ليفربول 17.03.2020

بعدما فشل ليفريول في الحفاظ على لقبه، وودع مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد، بدأ "الريدز" في الإعداد لتغييرات كبيرة ستفرض على عدة أسماء النزول من سفينة الفريق نهاية الموسم الحالي.
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