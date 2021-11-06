تمكن أتلتيكو مدريد مجددا وبعد غياب طويل من انتزاع بطولة الدوري الإسباني عام 2014، ليقطع سلسلة الاحتكار الذي يفرضه ريال مدريد وبرشلونة على اللقب. وخلال تاريخه فأز بهذا الدوري وبطولات أوروبية مرات كثيرة.

يبقى أتلتيكو مدريد بمثابة "الطفل الشجاع" المزعج على الدوام للعملاقين ريال مدريد وبرشلونة. أتلتيكو الذي تأسس في عام 1913 تمكن من الفوز بأكثر من 20 لقبا على الصعيد الاسباني. قاريا فاز النادي بلقب الدوري الأوروبي في عامي 2010 و 2012، وفاز في ذات العامين بلقب كأس السوبر الأوروبية. من أشهر نجوم النادي العالقين في ذاكرة مشجعيه: الإسبانيان توريس وديفيد فيا والتركي أردا توران.