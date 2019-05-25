 أتلتيكو مدريد يستخدم ورقة غريزمان لضم نجم برشلونة | عالم الرياضة | DW | 28.05.2019

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عالم الرياضة

أتلتيكو مدريد يستخدم ورقة غريزمان لضم نجم برشلونة

يرى تقرير صحفي أن أتلتيكو مدريد سيحاول استغلال رغبة برشلونة في التعاقد من أنطوان غريزمان، من أجل ضم نجم يحمل قميص النادي الكتالوني. فمن هو هذا اللاعب؟ وهل ينجح أتلتيكو مدريد في الحصول على مراده؟

Champions League 2018 | Atletico Madrid v Borussia Dortmund (Reuters/J. Medina)

صورة أرشيفية.

أورد موقع "لو 10 سبورت" أن أتلتيكو مدريد يُعد خطة محكمة للتعاقد مع بديل للاعبه خوان فران، والذي أعلن رسميا  رحيله عن "الروخيبلانكوس" نهاية هذا الموسم، بعد رحلة استمرت 8 سنوات مع الفريق.

وأفاد موقع "لو 10 سبورت"، وفقاً لمعلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن أتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع نجم برشلونة نيلسون سيميدو في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف أن إدارة أتلتيكو مدريد ترى في الدولي البرتغالي أفضل بديل لخوان فران.

مختارات

في الموسم الماضي حين كثر الحديث عن اقتراب انتقال نجم "الديوك" من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة، خرج أنطوان غريزمان إلى الإعلام مرددا أنه لن يتخلى يوما عن "الروخي بلانكو"، لكن يبدو أن هذا الوعد كان لموسم واحد فقط. (10.05.2019)

في سر أقرب ما يكون إلى المعلن: وجهة الفرنسي أنطوان غريزمان ستكون نحو قلعة الكامب نو، لكن الترحيب به هناك قد يصطدم بماضي العلاقة مع جماهير برشلونة والمُثقل بالرفض ومغازلة الغريم الملكي. (15.05.2019)

وتابع المصدر أن أتلتيكو مدريد، يعتزم استغلال رغبة برشلونة في التعاقد من لاعب الفريق أنطوان غريزمان، من أجل إقناع النادي الكتالوني بالتخلي عن نيلسون سيميدو، وأردف أن أتلتيكو مدريد مستعد لتسهيل مهمة رحيل غريزمان إلى برشلونة، لكنه يريد في المقابل ضم سيميدو.

وكان أنطوان غريزمان قد أعلن رسميا رحيله عن أتلتيكو مدريد، حيث يريد النجم الفرنسي خوض تجربة كروية جديدة، فيما يبدو برشلونة الأقرب للتعاقد مع غريزمان، الذي كان قريباً للغاية من حمل قميص "البلوغرانا" في الموسم الماضي.

ونوه موقع "لو 10 سبورت" أن نيلسون سيميدو يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2022، كما أن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب تصل إلى 100 مليون.

الجدير ذكره أن أتلتيكو مدريد، يبحث عن تدعيم صفوفه بعدة لاعبين من الطراز الرفيع في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة في الفريق، الذي تراجح مستواه كثيراً في الآونة الأخيرة، والعودة من جديد إلى منصات التتويج.

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

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  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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