أتلتيكو مدريد يستخدم ورقة غريزمان لضم نجم برشلونة

أورد موقع "لو 10 سبورت" أن أتلتيكو مدريد يُعد خطة محكمة للتعاقد مع بديل للاعبه خوان فران، والذي أعلن رسميا رحيله عن "الروخيبلانكوس" نهاية هذا الموسم، بعد رحلة استمرت 8 سنوات مع الفريق.

وأفاد موقع "لو 10 سبورت"، وفقاً لمعلومات مستقاة من وسائل إعلام إسبانية، أن أتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع نجم برشلونة نيلسون سيميدو في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف أن إدارة أتلتيكو مدريد ترى في الدولي البرتغالي أفضل بديل لخوان فران.

وتابع المصدر أن أتلتيكو مدريد، يعتزم استغلال رغبة برشلونة في التعاقد من لاعب الفريق أنطوان غريزمان، من أجل إقناع النادي الكتالوني بالتخلي عن نيلسون سيميدو، وأردف أن أتلتيكو مدريد مستعد لتسهيل مهمة رحيل غريزمان إلى برشلونة، لكنه يريد في المقابل ضم سيميدو.

وكان أنطوان غريزمان قد أعلن رسميا رحيله عن أتلتيكو مدريد، حيث يريد النجم الفرنسي خوض تجربة كروية جديدة، فيما يبدو برشلونة الأقرب للتعاقد مع غريزمان، الذي كان قريباً للغاية من حمل قميص "البلوغرانا" في الموسم الماضي.

ونوه موقع "لو 10 سبورت" أن نيلسون سيميدو يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2022، كما أن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب تصل إلى 100 مليون.

الجدير ذكره أن أتلتيكو مدريد، يبحث عن تدعيم صفوفه بعدة لاعبين من الطراز الرفيع في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة في الفريق، الذي تراجح مستواه كثيراً في الآونة الأخيرة، والعودة من جديد إلى منصات التتويج.