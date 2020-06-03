أبل تتبع سارقي هواتفها في الأحداث الأخيرة بالولايات المتحدة

قررت شركة أبل تتبع هواتف أيفون المسروقة من متاجرها التي تم اقتحامها خلال الأحداث الأخيرة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ مقتل مواطن أمريكي من ذوي الأصول الأفريقية تحت ركبة رجل شرطة.

وأرسلت أبل تحذيرا واضحا لمن قاموا بسرقة الهواتف قالت فيه: ”أنت قيد المتابعة"، كما تقوم الشركة حاليا بتعطيل الهواتف المسروقة حتى لا تعمل، وفقا لما ذكره موقع قناة "سي إن إن" الأمريكية.

ووصلت بعض الرسائل التحذيرية، التي أرسلتها الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، لمواقع التواصل الاجتماعي حيث تسببت في إرباك سارقي الهواتف لأنها تطلب من حامل الهاتف إعادته للمتجر المسروق منه وتنبه للقيام بإبلاغ السلطات.

ووقعت متاجر أبل، والتي بدأت فتح أبوابها مؤخرا بعد إغلاقها طويلا بسبب أزمة فيروس كورونا، ضحية لأعمال الشغب والسرقة التي شهدتها بعض المناطق الأمريكية. وأبلغت المتاجر عن تعرضها للتخريب والسطو في كل من نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن.

وتتمتع هواتف أيفون بخاصية التتبع، التي تمكن صاحبها من معرفة مكان الهاتف في حالة ضياعه أو سرقته.

د.ب/ ص.ش