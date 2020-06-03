 أبل تتبع سارقي هواتفها في الأحداث الأخيرة بالولايات المتحدة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 04.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

أبل تتبع سارقي هواتفها في الأحداث الأخيرة بالولايات المتحدة

ربما لن يتمكن سارقو هواتف أيفون من المتاجر التي تم اقتحامها مؤخرا بالولايات المتحدة من التمتع بها، إذ قررت شركة أبل تتبع الهواتف المسروقة. ولكن الأمر لا يقتصر على هذا فقط!

صورة رمزية للعلامة التجارية لشركة أبل، المنتجة لهاتف أيفون

صورة رمزية للعلامة التجارية لشركة أبل، المنتجة لهاتف أيفون

قررت شركة أبل تتبع هواتف أيفون المسروقة من متاجرها التي تم اقتحامها خلال الأحداث الأخيرة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ مقتل مواطن أمريكي من ذوي الأصول الأفريقية تحت ركبة رجل شرطة.

مختارات

كشفت "آبل" و"غوغل" عن مبادرة مشتركة تسمح بمتابعة رقمية للأفراد وتحذيرهم من انهم اقتربوا من مصابين بفيروس كورونا المستجد، من أجل كبح انتشار المرض مع التكتم على الهوية. (11.04.2020)

وأرسلت أبل تحذيرا واضحا لمن قاموا بسرقة الهواتف قالت فيه: ”أنت قيد المتابعة"، كما تقوم الشركة حاليا بتعطيل الهواتف المسروقة حتى لا تعمل، وفقا لما ذكره موقع قناة "سي إن إن" الأمريكية.

ووصلت بعض الرسائل التحذيرية، التي أرسلتها الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، لمواقع التواصل الاجتماعي حيث تسببت في إرباك سارقي الهواتف لأنها تطلب من حامل الهاتف إعادته للمتجر المسروق منه وتنبه للقيام بإبلاغ السلطات.

ووقعت متاجر أبل، والتي بدأت فتح أبوابها مؤخرا بعد إغلاقها طويلا بسبب أزمة فيروس كورونا، ضحية لأعمال الشغب والسرقة التي شهدتها بعض المناطق الأمريكية. وأبلغت المتاجر عن تعرضها للتخريب والسطو في كل من نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن.

وتتمتع هواتف أيفون بخاصية التتبع، التي تمكن صاحبها من معرفة مكان الهاتف في حالة ضياعه أو سرقته.

د.ب/ ص.ش

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    اقتحمت مجموعة من اللصوص متحف "القبو الأخضر" في قصر مدينة دريسدن الألمانية. وقد كشفت الشرطة النقاب عن القطع المسروقة ومن بينها هذه المجموعة الماسية وكذلك وسام النسر البولندي الأبيض المرصع بالألماس والياقوت والذهب والفضة من تصميم جان جاك بالارد (1746 – 1749). وهي آخر مجوهرات ما يعرف بـ "المجموعة الماسية الحديثة" التي تعد أثمن مجموعة مجوهرات من عهد الملكية الساكسونية البولندية.

  • Mona Lisa theft 1911 (picture alliance/Mary Evans Picture Library)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    تعرضت لوحة الموناليزا الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي للسرقة عام 1911، حين قام رجل إيطالي يدعى فينشينزو بيروجي بسرقتها من متحف اللوفر بباريس، إذ تمكّن من إخفائها في ملابسه مرتدياً زي طاقم العمل في المتحف. غير أن اللوحة ظهرت من جديد عام 1913 حين أبلغ تاجر إيطالي الشرطة مباشرة عقب التعرف على اللوحة.

  • Jacques III de Gheyn, Rembrandt (picture-alliance/akg-images)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    لم تُسرق لوحة رامبرانت "جاك دي غين الثالث" مرة واحدة فقط، بل أربع مرات في أعوام 1966 و1973 و1981 و1986. لذلك لقبت بـ"اللوحة المسروقة". ولحسن الحظ، استعيدت بعد كل سرقة.

  • Johannes Vermeer, Concert (Gemeinfrei)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    أثارت عملية السطو على 13 لوحة من متحف إيزابيلا ستيوارد غاردنر الاهتمام الدولي عام 1990. اقتحم لصان متنكران بزي الشرطة المتحف في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة وأزالوا اللوحات ومن ضمنها لوحة "Chez Tortoni" لإدوارد مانيت و"Concert" ليوهانس فيرمير (في الصورة). وما زالت الإطارات الفارغة معلقة على الجدران.

  • Van Gogh Museum in Amsterdam (picture-alliance/dpa/K. Van Weel)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    عام 1991 استطاع رجل الاختباء في دورة المياه بمتحف فان غوخ بأمستردام. وبمساعدة حارس المتحف تمكن من سرقة 20 لوحة فنية، من ضمنها لوحة رسمها فان غوخ لنفسه. غير أن الشرطة استطاعت أن تستعيد اللوحات بعد ساعة واحدة فقط من عملية السرقة، وألقت القبض على اللصوص بعد عدة أشهر من العملية.

  • Drumlanrig Castle (picture-alliance/dpa)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    قُدرت قيمة لوحة ليوناردو دافنشي (العذراء تغزل النسيج)، التي سرقت من القلعة الاسكتلندية عام 2003، بحوالي 70 مليون يورو. دخل رجلان كسائحين إلى المعرض وتغلبوا على حارس الأمن في قلعة "دروملانريغ" وهربوا باللوحة الثمينة. وظلت مختفية حتى عام 2007.

  • Norway Munch's The Scream and Madonna (picture-alliance/dpa/Munch Museum Oslo)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    في عام 2004 سُرقت لوحتا "الصرخة" و"مادونا" للفنان إدوارد مونش في أوسلو بالنرويج، حيث اقتحم لصان مسلحان متحف مونش أمام أعين العديد من الزوار وسرقا اللوحتين. لكن الشرطة تمكنت من استعادتهما، ولكن ليس قبل أن يلحق بلوحة "الصرخة" ضرر كبير.

  • Frace Claude Monet, Poppy Field Near Vétheuil (picture-alliance/akg-images)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    في عام 2008 سطا لصوص مسلحون على لوحات قدرت قيمتها بـ180 مليون فرنك سويسري (182 مليون دولار) من مجموعة "بورله" في زيوريخ بسويسرا. لوحة "الولد بالسترة الحمراء" لبول سيزان ولوحة "لودفيك ليبك وبناته " لإدغار ديغا و"تفتّح أغصان الكستناء" لفان غوخ، و "حقل الخشخاش قرب فيتويل" لكلود مونيه (في الصورة). ولحسن الحظ تم استعادت جميع تلك اللوحات بنجاح.

  • Big Maple Leaf coin (picture-alliance/dpa/F.May)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    ومؤخراً في آذار/ مارس 2017، سُرقت قطعة نقدية ذهبية يبلغ وزنها مائة كيلوغرام من متحف "بوده" ببرلين. قدرت قيمة العملة المادية المحضة بأربعة ملايين دولار، ومن المرجح أن اللصوص دخلوا إلى المتحف من النافذة. يُذكر أن القطعة النقدية كندية الأصل يبلغ ارتفاعها 53 سنتيمتراً وسماكتها ثلاثة سنتيمترات، ونُقش على جانبها صورة الملكة إليزالبيث الثانية. إنيس إيزيليه/ ريم ضوا


إعلان
Themenbild Facebook

 