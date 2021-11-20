"أبله عفت"... وفاة الممثلة سهير البابلي عن 86 عاماً

قال موقع صحيفة الأهرام الحكومية إن الممثلة المصرية الشهيرة سهير البابلي توفيت الأحد (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) "بعد صراع طويل مع المرض".

والبابلي، التي ولدت في شباط/فبراير 1935، هي ابنة محافظة دمياط الساحلية شمال مصر.

درست البابلي في المعهد العالي للفنون المسرحية وفي معهد الموسيقى في الوقت نفسه، وبدأت مسيرتها الفنية في عمر مبكر قدمت خلالها أكثر من مئة عمل بين المسرح والدراما والسينما.

برزت في أدوار المسرح وكان لها العديد من الأعمال الفنية التي حُفرت في ذاكرة المشاهدين مهما تعاقبت الأجيال مثل دور "أبله عفت" المعلمة في مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي عرضت في السبعينات، ودورها في مسرحية "ريا وسكينة" التي تقاسمت بطولتها مع الفنانة المصرية الراحلة شادية.

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ومن بين المسرحيات الشهيرة التي قدمتها البابلي، المسرحية السياسية الساخرة "ع الرصيف" عام 1987 التي أخرجها مدير المسرح القومي في مصر آنذاك جلال الشرقاوي. وقد أثارت جدلاً واسعاً ومنعت من العرض سنوات عديدة لأسباب سياسية.

كذلك جسدت البابلي أدواراً عديدة في الدراما والسينما المصرية وكانت شخصية "بكيزة هانم الدرملّي" من أشهر الشخصيات التي قدمتها في مسلسل "بكيزة وزغلول"، مع الممثلة والمنتجة المصرية إسعاد يونس التي كانت تدعو لها بالشفاء على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان آخر عمل قدمته الممثلة الراحلة مسلسل "قانون سوسكا" عام 2016 والذي لم يعرض بعد على شاشة التلفزيون بسبب بعض الأزمات الإنتاجية، بحسب ما قالت البابلي في تصريحات سابقة.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)