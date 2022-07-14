أبعد من سوريا.. هل قمة طهران رد على "عودة" واشنطن للمنطقة؟

تستضيف طهران الثلاثاء (19 تموز/يوليو 2022) قمة ثلاثية تركز على ملف النزاع في سوريا تجمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان. تأتي القمة بعد أيام من زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط، والتي شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية والسعودية، ومشاركته في "قمة جدة للأمن والتنمية"، والتي ضمت بالإضافة للدولة المضيفة دول الخليج العربية ومصر والعراق والأردن.

وقمة طهران هي أول لقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء منذ عام 2019 ضمن إطار "عملية أستانا للسلام" الرامية لإنهاء النزاع السوري المندلع منذ العام 2011. وأكد الكرملين لدى الإعلان عن القمة هذا الشهر أنها ستخصص لملف سوريا.

سوريا ليست الملف الوحيد

صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية ذكرت في تعليق لها اليوم الثلاثاء: "لن تكون سوريا الموضوع الوحيد في القمة. وربما ليست الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة لاثنين من الرؤساء الثلاثة. مصلحة إيران الأساسية هي موازنة المحور الجديد الذي يتشكل بين إسرائيل ودول الخليج العربية بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط. بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهيمن حربه على أوكرانيا على السياسة الخارجية. فقط بالنسبة لأردوغان، تأتي القضية السورية في مقدمة الأولويات".

ويرى خبراء أن اردوغان سيسعى للحصول على موافقة إيران وروسيا لشن عملية عسكرية ضد مناطق تسيطر عليها "قوات سوريا الديموقراطية" التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، تنطلق من الحدود التركية وتمتد إلى منطقتي منبج وتل رفعت في ريف محافظة حلب في شمال سوريا.

هل تشكل قمة جدة مدخلا لعودة النفوذ الأمريكي للمنطقة؟

"شبح تكتل عربي-إسرائيلي"

وأدى شبح ظهور تكتل عربي إسرائيلي تدعمه الولايات المتحدة، من شأنه أن يحول ميزان القوى في الشرق الأوسط أبعد عن إيران، إلى تسريع جهود حكامها من رجال الدين لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الكرملين.

وقال مسؤول إيراني كبير طلب عدم ذكر اسمه "بالنظر إلى العلاقات الجيوسياسية المتطورة بعد حرب أوكرانيا، تحاول المؤسسة تأمين دعم موسكو في مواجهة طهران مع واشنطن وحلفائها الإقليميين".

وفي رسالة واضحة إلى الغرب مفادها أن روسيا ستسعى إلى تعزيز العلاقات مع إيران المناهضة للغرب، سيلتقي بوتين بأقوى سلطة في الجمهورية الإسلامية، الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقبل الرحلة، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين إن روسيا وإيران تخضعان منذ فترة طويلة للعقوبات الغربية، مضيفا أن هذا هو ثمن السيادة. وقال مسؤول إيراني كبير طلب عدم الكشف عن هويته "نحتاج إلى حليف قوي وموسكو قوة عظمى".

هل يعود الثقل الأمريكي للشرق الأوسط؟

وقبل زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، قال مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إن "روسيا تراهن على إيران. نحن نراهن على شرق أوسط أكثر تكاملاً واستقراراً وأكثر سلاماً وازدهاراً".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد لقادة دول الخليج ودول عربية أخرى في جدة أن واشنطن "لن تتخلى" عن الشرق الأوسط، وأنها ستعتمد رؤية جديدة للمنطقة الاستراتيجية ولن تسمح بوجود فراغ تملؤه الصين أو روسيا أو إيران. وأضاف "اسمحوا لي أن أختتم بتلخيص كل هذا في جملة واحدة: الولايات المتحدة ملتزمة ببناء مستقبل إيجابي في المنطقة، بالشراكة معكم جميعاً، ولن تغادر".

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 1931: اعتراف أمريكي بدولة وليدة الولايات المتحدة تعترف بمملكة الحجاز ونجد، التي أعيد تسميتها إلى المملكة العربية السعودية في العام التالي. وبعد عامين منحت المملكة امتياز التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا. وحقق فرعها السعودي، الذي أعيد تسميته فيما بعد إلى أرامكو، أول اكتشاف تجاري في عام 1938. ولم تستكمل السعودية شراء 100 بالمئة من أسهم الشركة إلا في 1980.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 1945: لقاء في قناة السويس الرئيس الأمريكي فرانكلين دي. روزفلت يلتقي مع الملك عبد العزيز على متن السفينة يو.إس.إس كوينسي في قناة السويس، مما مهد الطريق أمام علاقات وثيقة على مدى عقود من الزمن.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 1950 – 1951: من النفط إلى السلاح أعادت السعودية التفاوض بشأن امتياز أرامكو لتحصل على مزيد من الإيرادات. وبعد عام من ذلك وقعت المملكة مع الولايات المتحدة اتفاقية دفاع متبادل، مما فتح الطريق أمام مبيعات هائلة من الأسلحة الأمريكية.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 1973: حظر نفطي انضمت السعودية إلى حظر نفطي عربي على الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب دعمها لإسرائيل في حرب 1973 مع مصر وسوريا، مما أدى إلى تضاعف أسعار النفط إلى أربع مرات تقريباً. رفع الحظر في 1974.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 1979: تمويل "المجاهدين" الأفغان بالتعاون مع الولايات المتحدة وباكستان، ساعدت المملكة السعودية في تمويل المقاومة الأفغانية للاحتلال السوفييتي. وقام العديد من السعوديين، ومن بينهم أسامة بن لادن السعودي المولد، بتمويل المقاتلين الأفغان والانضمام إليهم.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 1990: غزو الكويت بعد أن قام نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بغزو الكويت، استخدم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة السعودية نقطة انطلاق لطرد القوات العراقية من الكويت. وشاركت القوات السعوية في العملية. وبعد ذلك غادرت معظم القوات الأمريكية المملكة، لكن الآلاف بقوا هناك.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 1996: تفجير الخبر أدى انفجار شاحنة مفخخة في مجمع عسكري أمريكي في الخبر إلى مقتل 19 جندياً أمريكياً. أعلن زعيم تنظيم القاعدة إسامة بن لادن "الجهاد" ضد الأمريكيين واصفاً القوات الأمريكية هناك بقوات احتلال.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2001: هجمات سبتمبر الإرهابية قتل نحو ثلاثة آلاف في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول التي نفذها خاطفو طائرات من تنظيم القاعدة. ومن بين 19 خاطفاً، كان هناك 15 سعودياً. ونفت السعودية أي صلة أو معرفة بالهجمات. لم تجد لجنة حكومية أمريكية في 2004 أي دليل على أن السعودية مولت القاعدة بشكل مباشر. وتُرك الأمر مفتوحاً بشأن ما إذا كان مسؤولون سعوديون قد فعلوا ذلك بصورة فردية أم لا.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2003: غزو العراق لم تشارك السعودية في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. وسحبت الولايات المتحدة جميع القوات القتالية المتبقية من المملكة. في هذا العام قتل ثلاثة مفجرين انتحاريين 35 شخصاً على الأقل، بينهم تسعة أمريكيين، في الرياض، وذلك في إطار هجمات ضد أجانب ومنشآت حكومية سعودية.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2011: الربيع العربي هزت الاضطرابات العالم العربي بسبب الانتفاضات والاحتجاجات التي سُميت بـ "الربيع العربي". وسرعان ما أبدت السعودية قلقها مما تعتبره تخلي الرئيس باراك أوباما عن الرئيس المصري حسني مبارك حليف الولايات المتحدة.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2013: قلق وشكوى في حدث نادر أعلن أفراد العائلة المالكة للسعودية عن تذمرهم علناً من سياسات الحليف الأمريكي بعد أن حاولت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تغيير نهجه بلاده إزاء إيران وعدم تدخلها بقوة في الملف السوري الملتهب بخلاف تدخلها في إسقاط النظام بليبيا.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2015: الملف النووي الإيراني بعد أن توصلت القوى العالمية الكبرى إلى اتفاق مع إيران لتخفيف العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، أعلنت الرياض عن خشيتها أن يقوي هذا الاتفاق الغريم الإيراني. وفي هذا العام شنت المملكة حملة عسكرية على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بعد أن أبلغت واشنطن قبلها بساعات قليلة فقط. لكن الولايات المتحدة قدمت الدعم العسكري المطلوب.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2016: فيتو الكونغرس ألغى الكونغرس حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه أوباما ضد قانون يرفع الحصانة السيادية ويفتح الطريق أمام أقارب ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول لمقاضاة السعودية بشأن الهجمات الإرهابية التي أوقعت الآلاف من القتلى والجرحى.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2018: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي أبدت السعودية ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أدانت الولايات المتحدة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2019: دور محمد بن سلمان قام مشرعون أمريكيون، مستشهدين بأدلة على دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية خاشقجي ومدفوعين بالغضب من الخسائر بين المدنيين في الغارات الجوية السعودية باليمن، بزيادة جهود منع بيع الأسلحة إلى الرياض. وقالت الرياض إن قتل خاشقجي ارتكبته مجموعة خالفت صلاحيات الأجهزة وتنفي أن يكون للأمير محمد بن سلمان أي دور.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2020: دعم لاتفاقيات إبراهيم أعلنت السعودية دعمها لاتفاقيات إبراهيم التي أقام بموجبها حلفاؤها الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل. ولم تصل الرياض إلى حد الاعتراف بإسرائيل نفسها.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2021: سجل حقوق الإنسان تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفا أكثر تشددا تجاه سجل السعودية في حقوق الإنسان. وتعهد بايدن أثناء حملته الرئاسية بجعل الرياض "منبوذة" بسبب مقتل خاشقجي. كما أعلن بايدن وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.

الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية 2022: "قيادة شجاعة" في يونيو/ حزيران الماضي، قال بايدن إن المملكة أظهرت "قيادة شجاعة" من خلال مساندة تمديد الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة في اليمن. ومع ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في أوكرانيا، رحب البيت الأبيض بقرار دول أوبك+ زيادة الإمدادات النفطية.



وشدد على أن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع محاولة دولة واحدة الهيمنة على دولة أخرى في المنطقة من خلال التعزيزات العسكرية أو التوغل أو التهديدات"، في إشارة خصوصاً إلى إيران التي يتهمها جيرانها بمحاولة زعزعة الاستقرار.

وقد شرعت الولايات المتحدة منذ إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في الانسحاب تدريجياً من الشرق الأوسط لتركز أكثر على احتواء النفوذ الصيني المتنامي، الأمر الذي أثار تنافساً بين القوى الإقليمية كإيران وتركيا والسعودية للحلول محلها في الإقليم.

السعودية: لا وجود لـ "ناتو عربي"

وفي بيان مشترك صادر عن قمة جدة، تعهد القادة "الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين" وتعميق تعاونهم الدفاعي والاستخباري. وشددوا على الجهود الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، داعين إلى تعزيز قدرات الردع المشتركة "ضد التهديد المتزايد" الذي يمثّله برنامج طهران للطائرات المسيّرة.

ويرى مراقبون أن بايدن ضغط فيه من أجل إرساء أسس تحالف أمني إقليمي من شأنه دمج إسرائيل بالمنطقة. ويبدو أن الرئيس الأمريكي غادر الشرق الأوسط دون الحصول على تعهد فوري من السعودية بدعم الجهود الأمريكية لإنشاء التحالف الأمني.

بعد مغادرة بايدن، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، السبت أن يد بلاده ممدودة إلى إيران، مشيراً إلى أنه "لا يوجد شيء اسمه ناتو عربي". وكشف الوزير أن قمة جدة للأمن والتنمية، لم تناقش إقامة "تحالف دفاعي" مع إسرائيل".

خالد سلامة