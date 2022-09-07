أبطال أوروبا: نابولي يكتسح ليفربول وبداية قوية لبايرن وبرشلونة

اكتسح نابولي الإيطالي ضيفه ليفربول الإنجليزي وفاز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم الأربعاء (السابع من سبتمبر/ أيلول 2022)، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت منافسات الجولة الأولى بالمجموعة قد افتتحت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حيث فاز أياكس الهولندي على رينجرز الإسكتلندي 4 / صفر.

ونجح الفريق الإيطالي في تكريس عقدة ملعب "سان باولو" للفريق الإنجليزي، حيث حقق على ليفربول الفوز الثالث على التوالي في مواجهات الفريقين على هذا الملعب في منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما سبق له تحقيق ذلك في موسمي /2018 2019 و2020/2019.

وتقدم نابولي من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة عن طريق بيوتر زيلنسكي، قبل أن يضيف فرانك انجيسا الهدف الثاني في الدقيقة 31. وفي الدقيقة 44 سجل جيوفاني سيميوني الهدف الثالث لنابولي، قبل أن يعود زيلنسكي ويضيف الهدف الثاني له والرابع لنابولي في الدقيقة 47، فيما سجل الكولومبي لويس دياز هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 49.

بداية قوية لبايرن وبرشلونة

افتتح فريقا برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني مشوارهما في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بصورة رائعة.

وتغلب برشلونة 5 / 1 على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال، فيما حقق بايرن ميونخ انتصارا مستحقا 2 / صفر على مضيفه إنتر الإيطالي، ليوجها رسالة شديدة اللهجة لمنافسيهما في بداية مسيرتهما بالمسابقة القارية.

تقدم بايرن بهدف حمل توقيع ليروي ساني، فيما أحرز دانيلو دي أمبروزيو، لاعب إنتر، هدفا عكسيا في مرمى فريقه.

ويأمل برشلونة في المضي قدما بالبطولة، التي توج بها 5 مرات، لاسيما بعد خيبة الأمل التي لحقت بالفريق في النسخة الماضية للمسابقة، التي شهدت خروجه من مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بعدما حل في المركز الثالث بمجموعته آنذاك.

وعلى ملعب (جوتسيبي مياتزا)، اقتنص بايرن ميونخ، فوزا ثمينا من ملعب مضيفه إنتر، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، ليعزز آماله مبكرا في التأهل للأدوار الإقصائية بالمسابقة، من خلال التواجد في أحد المركزين الأول أو الثاني بترتيب المجموعة.

وبذلك، تصدر برشلونة، الذي يمتلك 5 ألقاب في المسابقة، الترتيب برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه بايرن، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتواجد إنتر وفيكتوريا بلزن في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بلا رصيد.

ع.ح/ أ.ح (د ب أ، رويترز)