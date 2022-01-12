أبطال أوروبا - مان سيتي يكتسح لشبونة وباريس يصعق الريال

وجه مانشستر سيتي إنذارا شديد اللهجة إلى منافسيه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق 5 / صفر على مضيفه سبورتنغ لشبونة مساء الثلاثاء (15 فبراير/ شباط 2022) في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

ووضع مانشستر سيتي أكثر من مجرد قدم في دور الثمانية للبطولة قبل مباراة الإياب المقررة على ملعبه في التاسع من مارس/ آذار المقبل. وحسم مانشستر سيتي المباراة تماما وعن جدارة في شوطها الأول برباعية نظيفة في شباك مضيفه. وهذه هي المرة الأولى التي يحرز فيها مانشستر سيتي أربعة أهداف في شوط واحد بأي مباراة له في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال حتى الآن.

وحلّ سيتي ضيفاً على سبورتينغ متسلحاً بسجله الرائع في الدوري الممتاز حيث لم يذق طعم الخسارة منذ المرحلة العاشرة، وتحديداً منذ سقوطه أمام كريستال بالاس صفر-2 في 30 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، ليغرد خارج السرب متصدراً بفارق تسع نقاط عن أقرب مطارديه ليفربول، كما لم يخسر سيتي سوى مباراة يتيمة أمام لايبزيغ الالماني 1-2 في دور المجموعات للمسابقة الأم في 7 كانون الأوّل/ديسمبر في مبارياته الـ 21 الأخيرة في مختلف المسابقات، محققاً 19 فوزاً مقابل تعادل.



وترجم مانشستر سيتي تفوقه التام في الشوط الأول إلى أربعة أهداف منها ثنائية بتوقيع برناردو سيلفا في الدقيقتين 17 و44 بعدما افتتح الجزائري رياض محرز التسجيل في المباراة بهدف مميز في الدقيقة السابعة. وجاء الهدف الآخر عن طريق فيل فودين في الدقيقة 32 ليحتفل اللاعب بمباراته رقم 150 مع الفريق علما بأن الهدف هو رقم 40 له في هذه المباريات. وفي الشوط الثاني ، واصل مانشستر تفوقه وإن هدأ طوفان الأهداف ليكتفي الفريق بهدف آخر عن طريق رحيم ستيرلنج في الدقيقة 58 .

رياض محرز في المباراة الوحيدة التي خسرها مان سيتي بدور المجموعات أمام لايبزيغ الألماني (7/12/2022)

مبابي يهدي سان جرمان الفوز على الريال

وعلى ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، أحرز كيليان مبابي هدفا رائعا بمهارة فردية في في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليقود باريس سان جرمان للفوز 1-صفر على ضيفه ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء أيضا.

وراوغ مبابي اثنين من المدافعين بشكل رائع وسدد كرة أرضية في شباك الحارس تيبو كورتوا، ليهدي سان جرمان فوزا مستحقا.

وأهدر سان جيرمان العديد من الفرص وكان الطرف الأفضل واقترب أكثر من مرة من التسجيل لولا تألق كورتوا الذي أنقذ أيضا ركلة جزاء من ليونيل ميسي في الدقيقة 61.

كيليان مبابي يحتفل بالهدف في مرمى الريال

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 9 مارس/ آذار المقبل في إسبانيا، ويحتاج الريال للفوز بفارق أكثر من هدف للصعود لدور الثمانية، فيما يكفي سان جرمان التعادل بأي نتيجة للتأهل للدور التالي.

ويحتل الريال صدارة الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، ويستعد لمواجهة ألافيس يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة والعشرين. فيما يحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة، ويستعد لمواجهة نانت يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة والعشرين.

ص.ش/ف.ي (د ب أ، أ ف ب، رويترز)