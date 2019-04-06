أبطال أوروبا: ليفربول يقطع شوطا مهما نحو نصف النهائي

قطع ليفربول الإنكليزي شوطا مهما نحو التأهل إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا والـ11 في تاريخه المتوج بخمسة ألقاب، وذلك بفوزه على ضيفه بورتو البرتغالي 2-صفر الثلاثاء (التاسع من نيسان/ أبريل 2019) في ذهاب ربع النهائي على ملعب "أنفيلد".

ويأمل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي مر ببورتو الموسم الماضي في طريقه إلى النهائي حين اكتسحه في ذهاب ثمن النهائي بخماسية نظيفة في البرتغال قبل التعادل سلبا في أنفيلد إيابا، أن يحافظ على الأفضلية التي حققها الثلاثاء على ملعبه بفضل الغيني نابي كيتا (5) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (26)، عندما يحل ضيفا على بطل 1987 و1994 2004 في 17 الشهر الحالي.

ويعول ليفربول على سجله في هذه المرحلة من المسابقة القارية، إذ تأهل إلى نصف النهائي في 10 من المرات الـ14 التي وصل فيها سابقا إلى ربع النهائي، لكن آخرها قبل الموسم الماضي، كان يعود إلى موسم 2008-2009 حين خرج على يد مواطنه تشلسي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في دور الأربعة مع الفائز من مواجهة برشلونة الإسباني وممثل إنكلترا الآخر مانشستر يونايتد.

فاز توتنهام بهدف دون رد على مانشسيتر سيتي. في الصورة مدربا الفريقين.

وفي المباراة الثانية التي جرت في الدور نفسه، فاز توتنهام على ضيفه مانشستر سيتي بهدف دون رد. ونجح توتنهام في الفوز في أول مواجهة أوروبية في تاريخه على الملعب الجديد "ملعب توتنهام هوتسبرز"، كما أن تلك المواجهة كانت الأولى من نوعها بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وسجل الكوري هيونغ مين سون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78. وينتظر الفريقان مواجهة أخرى في ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر الإنجليزية، يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، في إياب دور الثمانية.

أ.ح/م.م (أ ف ب، د ب أ)