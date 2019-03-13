أبطال أوروبا: ليفربول يقسو على بايرن ويصعد لدور الثمانية

فرضت الفرق الإنجليزية هيمنتها على دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أصبح ليفربول رابع فريق إنجليزي يتأهل إلى هذا الدور، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على مضيفه بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأربعاء (13 آذار/مارس 2019) في إياب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

وكان لقاء الذهاب، الذي جرى على ملعب (آنفيلد) الشهر الماضي، انتهى بالتعادل السلبي، ليواصل ليفربول مسيرته في المسابقة التي توج بها خمس مرات كان آخرها عام 2005.

وكان ليفربول الطرف الأفضل في المباراة حيث كان بإمكانه تسجيل عدد أوفر من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي صادف لاعبيه، في الوقت الذي ابتعد فيه بايرن تماما عن مستواه المعتاد، وبدا واضحا تأثره بغياب عدد من عناصره الأساسية مثل يوسوا كيميش وتوماس مولر وأريين روبن.

وافتتح النجم السنغالي ساديو ماني التسجيل لليفربول في الدقيقة 26، لكن بايرن تعادل بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق الكاميروني جويل ماتيب مدافع ليفربول الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة .39 وأحرز المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 69، قبل أن يعود ماني لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 84.

وبات ليفربول الفريق الإنجليزي الرابع الذي يصعد لدور الثمانية بعد توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فيما أصبح بايرن رابع الفرق الألمانية التي ودعت المسابقة، بعد هوفنهايم الذي غادر البطولة من مرحلة المجموعات وبوروسيا دورتموند وشالكه، اللذين خرجا من دور الثمانية، التي باتت خالية من الأندية الألمانية.

الأرجنتيني ميسي كان نجم المبارة.

بدوره حجز برشلونة الإسباني مقعده في ربع النهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الـ12 تواليا، بفوزه الكبير على ضيفه ليون الفرنسي 5-1 اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" بفضل ثنائية وتمريرتين حاسمتين لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.



ز.أ.ب/ أ.ح (د ب أ)