 أبطال أوروبا.. كومان ينقذ بايرن وليفربول يضع قدما بدور الثمانية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.02.2022

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رياضة

أبطال أوروبا.. كومان ينقذ بايرن وليفربول يضع قدما بدور الثمانية

أنقذ الفرنسي كومان فريقه بايرن ميونيخ من خسارة مفاجئة أمام سالزبورغ النمسوي، بإدراكه هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة للمباراة. في المقابل وضع ليفربول الإنجليزي قدما في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بفوزه على إنتر ميلان.

كومان (الصورة) ينقذ بايرن من كمين سالزبورج بتعادل ثمين في الوقت القاتل

كومان (الصورة) ينقذ بايرن من كمين سالزبورج بتعادل ثمين في الوقت القاتل

أنقذ اللاعب كينغسلي كومان فريقه بايرن ميونخ الألماني من فخ الهزيمة وسجل له هدف التعادل 1 / 1 في الوقت القاتل من مباراته أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي اليوم الأربعاء (16 فبراير/ شباط 2022) في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي.

وأفلت بايرن من الهزيمة بهدف قاتل بعدما أهدر لاعبوه العديد من الفرص في الشوط الثاني. وأنهى ريد بول سالزبورغ الشوط الأول لصالحه بهدف سجله البديل جونيور أدامو في الدقيقة 21. ونجح بايرن في ترجمة تفوقه خلال الشوط الثاني إلى هدف التعادل المتأخر بتوقيع كينغسلي كومان في الدقيقة 90.

ودخل بايرن ميونيخ حامل لقب 2020، إلى مباراته ضد سالزبورغ مرشحاً لوضع قدم في ربع النهائي، لكنه اصطدم بفريق مقاتل حتى الأنفاس الأخيرة.

وبهذا التعادل، واصل بايرن سلسلة من 22 مباراة من دون هزيمة خارج أرضه في دوري الأبطال، إذ تعود آخر خسارة له إلى دور المجموعات ضد باريس سان جرمان الفرنسي في أيلول/سبتمبر 2017، وهي أطول سلسلة في تاريخ البطولة.

محمد صلاح سجل هدف ليفربول الثاني في مرمى إنتر ميلان الإيطالي، الصورة من الأرشيف (28.09.2021)

محمد صلاح سجل هدف ليفربول الثاني في مرمى إنتر ميلان الإيطالي.

ليفربول يضع قدما في دور الثمانية

وفي المباراة الثانية التي أقيمت الأربعاء وضع ليفربول الإنجليزي قدما في دور الثمانية لدوري الأبطال، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

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وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يشهد الشوط الثاني هدفي اللقاء بتوقيع البديل البرازيلي روبيرتو فيرمينو والنجم الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب.

ورفع صلاح رصيده التهديفي في دوري الأبطال خلال الموسم الحالي، إلى 8 أهداف، لينفرد بالمركز الثالث في قائمة هدافي البطولة هذا الموسم، بفارق هدفين فقط خلف الإيفواري سيباستيان هيلر، نجم أياكس أمستردام الهولندي (المتصدر).

وهذا هو الهدف الثاني الذي يحرزه نجم منتخب الفراعنة في لقائه السادس ضد إنتر، بعدما سبق له التسجيل في مرمى الفريق الملقب بـ"لأفاعي" عندما كان لاعبا ضمن صفوف فيورنتينا الإيطالي موسم 2014 / 2015.

كما أنه ثاني أهداف محمد صلاح هذا الموسم في دوري الأبطال على ملعب "سان سيرو"، الذي استضاف لقاء اليوم، بعدما سبق له أن هز شباك ميلان الإيطالي في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمسابقة.

ويكفي ليفربول الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي يقام بملعب (آنفيلد) في 8 آذار/مارس القادم، للصعود إلى دور الثمانية في البطولة التي توج بها 6 مرات. وفي المقابل، أصبح يتعين على إنتر، الفوز بفارق 3 أهداف في لقاء العودة، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة التي أحرز لقبها 3 مرات.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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