أبطال أوروبا ـ إعادة قرعة دور الـ16 تسفر عن أكثر من مواجهة نارية

قال الاتحاد الأوروبي (يويفا) اليوم الاثنين (13 ديسمبر/كانون أول 2021) في مدينة نيون السويسرية، في البيان الذي أعلن من خلاله عن إعادة القرعة :"بعد مشكلة فنية في برنامج مزود خدمة خارجي مسؤول عن توجيه المسؤولين (المشاركين في سحب القرعة) للفرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعض، وقع خطأ في قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا".

وأفلت باريس سان الفرنسي من مواجهة مانشستر يونايتد الإنكليزي في لقاء كان سيحمل نكهة خاصة في ظل وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الأول والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع الثاني، ليقع على العملاق ريال مدريد الإسباني بحسب القرعة المعادة للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكانت القرعة الأولى وضعت سان جرمان في مواجهة يونايتد ونجمه رونالدو اللذين سيتواجهان الآن مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وريال مع بنفيكا البرتغالي. وعوضاً عن مواجهة رونالدو الذي كان خصمه اللدود بين 2009 و2018 عندما كان الأخير في صفوف ريال مدريد، سيعود ميسي الآن الى إسبانيا حيث سطر أسطورته بألوان برشلونة من 2004 حتى الموسم الماضي، من أجل مواجهة الخصم الملكي ريال بألوان نادي العاصمة الفرنسية سان جرمان. والوجه الآخر للإثارة في مواجهة سان جرمان مع ريال مدريد، هو أن قائد ريال السابق سرجيو راموس سيعود إلى مدريد مع سان جرمان لمواجهة رفاق الأمس.

وبين فريق رفع الكأس القارية المرموقة 13 مرة في إنجاز قياسي وبين آخر ما زال يبحث عن تتويجه الأول رغم الأموال الطائلة التي أنفقتها إدارته القطرية، ستكون المواجهة بين ريال مدريد وسان جرمان الأبرز على الإطلاق.

وستكون المرة الثانية التي يتواجه فيها الفريقان في دور إقصائي من المسابقة القارية الأم، بعد موسم 2017-2018 حين فاز ريال 3-1 ذهاباً و2-1 إياباً، قبل أن يسترد سان جرمان اعتباره في الموسم التالي لكن في دور المجموعات حين فاز ذهاباً على أرضه 3-صفر قبل التعادل إياباً 2-2.

وكان بايرن ميونيخ الألماني، بطل المسابقة ست مرات، المستفيد الأكبر من إعادة القرعة لأنه أفلت من مواجهة أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا، ليلتقي جاره النمساوي سالزبورغ الذي يصل الى هذا الدور للمرة الأولى.

وأعرب الحارس الدولي السابق والإداري الحالي في بايرن أوليفر كان عن ارتياحه لما آلت إليه القرعة المعادة، قائلاً "من البديهي أننا الأوفر حظاً في هاتين المباراتين... أظهر سالزبورغ في دور المجموعات ما هو قادر على فعله وأنه يستحق التأهل للمرة الأولى الى ثمن نهائي دوري الأبطال. إنهم فريق شاب يعج بالمواهب".

مشاهدة الفيديو 01:25 لقاء حاسم لبرشلونة الإسباني في أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا

وكان محتماً منذ أن سُحبت قرعة دور المجموعات بأن يشهد ثمن النهائي مواجهات من العيار الثقيل بعدما وضع مانشستر سيتي الإنكليزي وصيف الموسم الماضي مع باريس سان جرمان (المجموعة الأولى)، ليفربول الإنكليزي مع أتلتيكو مدريد وميلان الإيطالي وحتى بورتو البرتغالي (الثانية)، ريال مدريد مع إنتر (الرابعة)، بايرن ميونيخ مع برشلونة الإسباني (الخامسة)، وتشلسي الإنكليزي حامل اللقب مع يوفنتوس الإيطالي (الثامنة).

وكانت المفاجأة المدوية في دور المجموعات، فشل برشلونة الإسباني في التأهل الى ثمن النهائي لأول مرة منذ موسم 2003-2004، فيما ذهب ميلان ضحية مجموعته القوية التي تأهل عنها ليفربول وأتلتيكو.

وبما أن فرق سان جرمان، أتلتيكو، إنتر وتشلسي تأهلت الى ثمن النهائي في المركز الثاني، فكان لا مفر من مواجهات نارية مع احترام مبدأ عدم لقاء فريقين من نفس البلد، أو فريقين كانا معاً في دور المجموعات.

ويبدو أنه مقدر لتشلسي حامل اللقب أن يواجه ليل الذي يبلغ الدور الإقصائي للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 حين انتهى مشواره على يد مانشستر يونايتد، إذ أوقعته القرعة المعادة مجدداً في مواجهة بطل "ليغ 1"، كما كانت الحال في القرعة الأولى.

وعوضاً عن مواجهة سبورتينغ الذي سيلعب الآن ضد مانشستر سيتي وصيف البطل، سيلتقي يوفنتوس مع فياريال بطل "يوروبا ليغ" الذي تسبب بعدم تأهل ممثل إيطاليا الآخر أتالانتا الى هذا الدور، فيما سيتواجه مواطنه إنتر مع ليفربول بعدما وقع في المرة الأولى ضد أياكس أمستردام الذي نال بنفيكا في القرعة المعادة.

ع.ج.م/م.س (أ ف ب، د ب أ)