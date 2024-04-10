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أبطال أوروبا ـ إجراءات أمنية مشددة في باريس بعد تهديد "داعش"

١٠ أبريل ٢٠٢٤

‬شددت الشرطة الفرنسية الإجراءات الأمنية حول ملعب بارك دي برينس التابع لفريق باريس سان جيرمان في أعقاب تهديد تنظيم "الدولة الإسلامية" بشن هجمات، مما يزيد المخاوف الأمنية قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

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أرشيف: صورة لشرطيين فرنسيين قبالة برج إيفل
أرشيف: صورة لشرطيين فرنسيين قبالة برج إيفل (باريس، 28 فبراير 25024)صورة من: Psaila Jean-Michel/ABACA/Imago Images

عزّزت الاجراءات الأمنية "بشكل كبير" في باريس عشية مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء (العاشر من أبريل / نيسان 2024) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

في كرة القدم، بعدما أصدر تنظيم "الدولة الإسلامية" "تهديداً"، بحسب ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الثلاثاء. وقال الوزير "عزّز مدير الشرطة بشكل كبير الإجراءات الأمنية" بعد "تهديد موصوف تحدث عنه تنظيم الدولة الإسلامية علنا".

وأكد أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وجّه تهديدا لجميع مباريات الدور ربع النهائي الثلاثاء والأربعاء، وليس فقط للمباراة المرتقبة بين باريس سان جرمان وبرشلونة في ملعب بارك دي برانس.

وقال مصدر مطلع على الملف إن "تنظيم الدولة الإسلامية هدد مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال (مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء) وليس بالتحديد في فرنسا عبر قنوات التواصل الخاصة به".

ولعب الثلاثاء أرسنال الإنكليزي مع بايرن ميونيخ الألماني في لندن وريال مدريد الإسباني مع مانشستر سيتي الإنكليزي في مدريد والأربعاء يلعب أتلتيكو مدريد الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني في مدريد.

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز/ د.ب.أ)

 

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