أبطال أوروبا.. تعادل ثمين لبايرن وسيتي مع أرسنال والريال

انتزع بايرن ميونيخ تعادلا ثمينا من مضيفه أرسنال الانكليزي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما عاد مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب من معقل ريال مدريد الإسباني بتعادل مثير جداً.

اكتفى أرسنال الإنجليزي بالتعادل مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2/2 على ملعب الإمارات، في ذهاب دور الثمانيةلدوري أبطال أوروبالكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء (التاسع من أبريل/ نيسان 2024).

لم يستفد أرسنال من تقدمه بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 12 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء على يمين مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ.

وأدرك الضيف البافاري التعادل في الدقيقة 18 عندما مرر ليون غوريتسكا الكرة إلى سيرج غنابري، ليسدد الأخير من داخل منطقة الجزاء بين قدمي الحارس الإسباني دافيا رايا. واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد عرقلة ويليام ساليبا مدافع أرسنال للجناح الألماني ليروي ساني، وسدد هاري كين الركلة بنجاح على يسار دافيد رايا، ليحرز هدفا ثانيا لبايرن ميونيخ في الدقيقة 32.

ونجح أرسنال في إدراك التعادل بالشوط الثاني في الدقيقة 76 بعد تمريرة من غابرييل جيسوس قابلها لياندرو تروسارد بتسديدة مباشرة في الشباك. ويلتقي الفريقان إيابا الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ.

في مباراة اتسمت بالإثارة والأهداف انتزع مانشستر سيتي التعادل من ريال مدريد في قلعته سانتياغو برنابيو صورة من: Juan Medina/REUTERS

ريال مدريد ومانشستر سسيتي.. تعادل مثير

كذلك تعادل ريال مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر سيتيالإنجليزي بنتيجة 3/3 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو، في قمة مثيرة بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وباغت مانشستر سيتي منافسه المدريدي بتسجيل هدف مبكر للغاية بعد مرور أقل من دقيقتين بركلة حرة سددها برناردو سيلفا بطريقة خدعت الأوكراني أندري لونين حارس مرمىريال مدريد. ولكن الفريق الملكي نجح في إدراك التعادل مستفيدا بهدف ذاتي في الدقيقة 12 سجله روبن دياز مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه بعدما غير مسار تسديدة الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد.

وفي الدقيقة 14 انطلق المهاجم البرازيلي رودريغو بسرعته من منتصف الملعب وسدد من داخل منطقة الجزاء كرة غيرت مسارها بعد الاصطدام بقدم مانويل أكانجي قبل أن تدخل المرمى ليتقدم ريال مدريد بهدف ثان. وأدرك مانشستر سيتيالتعادل بتسديدة صاروخية لنجمه فيل فودين في المقص الأيمن بالدقيقة 66، ليسجل اللاعب الإنجليزي هدفه الخامس في 7 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم.

وبتسديدة صاروخية أخرى هز جوسكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي الشباك ليحرز الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 71. واستمرت الإثارة بعدما لعب فينيسيوس جونيور كرة عرضية قابلها فيدريكو فالفيردي بتسديدة قوية في الشباك ليتعادل ريال مدريد مجددا في الدقيقة 79 وليتأجل الحسم بين الفريقين لمباراة الإياب التي ستقام الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد معقل العملاق الإنجليزي حامل اللقب.

ع.م/ ع.ج (أ ف ب، د ب أ)