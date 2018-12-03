أبطال أوروبا - ثلاث مواجهات ألمانية إنجليزية وقرعة سهلة للريال وبرشلونة

أسفرت قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريت في مدينة نيون السويسرية اليوم الاثنين (17 ديسمبر/ كانون الثاني 2018) عن وقوع ثلاثة فرق ألمانية في مواجهة ثلاثة فرق إنجليزية.
وستكون هناك مواجهة قوية بين فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، وفريق بايرن ميونيخ بطل ألمانيا. كما يواجه شالكه الألماني اختبارا قويا أمام فريق مانشستر سيتي، بمدربه غوارديولا، بينما يلتقي بوروسيا دورتموند مع توتنهام.
كما ستكون هناك مواجهات قوية أيضا عندما يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي، ليعود كريستيانو رونالدو من جديد إلى العاصمة الإسبانية، التي غادرها هذا الصيف. ويواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يدربه الألماني توماس توخل.
ويدخل برشلونة اختبار سهلا نسبيا عندما يواجه ليون الفرنسي، كما وضعت القرعة ريال مدريد في مواجهة أياكس الهولندي. ويواجه روما الإيطالي فريق بورتو البرتغالي.
وتقام مباريات الذهاب لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في أيام 12 و13 و19 و20 شباط/ فبراير المقبل فيما تقام مباريا الإياب في الخامس والسادس و12 و13 آذار/مارس.
ص.ش/ح.ز (د ب أ)
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
تربع ماريو غوميز على قائمة الهدافين الألمان في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله 26 هدفا لصالح بايرن ميونيخ وشتوتغارت الذين مثلهما في 44 مباراة في البطولة.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
وحل مهاجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني توماس مولر في المركز الثاني بـ 24 هدفا. لعب مولر 62 مباراة لصالح بايرن في دوري أبطال أوروبا.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
فيما كان الكابتن السابق للمانشافت ميشائيل بالاك في المركز الثالث. سجل بالاك 16 هدفا في 93 مباراة خاضها في البطولة لصالح ثلاث فرق مثلها وهي باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ وتشيلسي الانكليزي.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
أما ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كاس العالم فلم يسجل سوى 14 هدفا في 39 مباراة في البطولة الأوروبية. كلوزه لعب لصالح بايرن ميونيخ وفيردر بريمن.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
كارستين يانكر الذي اعتزل اللعب في سنة 2009 حط في المركز الخامس. لعب يانكر في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ فقط، وتمكن من تسجيل 12 هدفا في 49 مباراة.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
وحل في المركز الخامس أيضا نجم بايرن ميونيخ باستيان شفاينشتايغر، بتسجيله 12 هدفا في 81 مباراة خاضها مع فريقه البافاري.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
وسجل محمد شول 12 هدفا أيضا في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ في 70 مباراة. شول اعتزل اللعب بسبب الإصابة سنة 2007.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
مهاجم دورتموند ماركو رويس حل في المركز السادس بـ11 هدفا من 24 مباراة. لرويس فرصة كبيرة في زيادة عدد أهدافه في دوري الأبطال، إذ أن أمامه متسعا من الوقت لتسجيل الأهداف مستقبلا.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
لعب أولف كيرستين لصالح باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا واستطاع تسجيل 9 أهداف في 26 مباراة.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
أما لوكاس بودولسكي فقد استطاع هو الآخر تسجيل 9 أهداف لصالح بايرن، وآرسنال الانكليزي في 21 مباراة خاضها معهما في دوري أبطال أوروبا.
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أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا
حل في المركز الثامن مهاجم دينامو موسكو كيفن كوراني بتسجيله 8 أهداف، بجانب ثلاثة لاعبين اعتزلوا كرة القدم، وهم أندرياس مولر وشتيفان افينبيرغ وأوليفر نوفيل.
الكاتب: زمن البدري