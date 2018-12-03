أبطال أوروبا - ثلاث مواجهات ألمانية إنجليزية وقرعة سهلة للريال وبرشلونة

أسفرت قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريت في مدينة نيون السويسرية اليوم الاثنين (17 ديسمبر/ كانون الثاني 2018) عن وقوع ثلاثة فرق ألمانية في مواجهة ثلاثة فرق إنجليزية.

وستكون هناك مواجهة قوية بين فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، وفريق بايرن ميونيخ بطل ألمانيا. كما يواجه شالكه الألماني اختبارا قويا أمام فريق مانشستر سيتي، بمدربه غوارديولا، بينما يلتقي بوروسيا دورتموند مع توتنهام.

كما ستكون هناك مواجهات قوية أيضا عندما يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي، ليعود كريستيانو رونالدو من جديد إلى العاصمة الإسبانية، التي غادرها هذا الصيف. ويواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يدربه الألماني توماس توخل.

ويدخل برشلونة اختبار سهلا نسبيا عندما يواجه ليون الفرنسي، كما وضعت القرعة ريال مدريد في مواجهة أياكس الهولندي. ويواجه روما الإيطالي فريق بورتو البرتغالي.

وتقام مباريات الذهاب لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في أيام 12 و13 و19 و20 شباط/ فبراير المقبل فيما تقام مباريا الإياب في الخامس والسادس و12 و13 آذار/مارس.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)