 أبطال أوروبا - ثلاث مواجهات ألمانية إنجليزية وقرعة سهلة للريال وبرشلونة | عالم الرياضة | DW | 17.12.2018

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عالم الرياضة

أبطال أوروبا - ثلاث مواجهات ألمانية إنجليزية وقرعة سهلة للريال وبرشلونة

أسفرت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا عن بعض المواجهات من العيار الثقيل، وستكون هناك ثلاث مواجهات بين فرق ألمانية وفرق إنجليزية أبرزها صدام بايرن ميونيخ مع ليفربول الإنجليزي. كما جاءت القرعة سهلة نسبيا للريال وبرشلونة.

UEFA Champions League (Getty Images/R. Heathcote)

أسفرت قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أجريت في مدينة نيون السويسرية اليوم الاثنين (17 ديسمبر/ كانون الثاني 2018) عن وقوع ثلاثة فرق ألمانية في مواجهة ثلاثة فرق إنجليزية.

مختارات

واصل دورتموند أدائه المتميز هذا الموسم وقسى على ضيفه أتلتيكو مدريد برباعية نظيفه، وقاد محمد صلاح ليفربول لفوز مماثل على رد ستار مسجلا أول هدفين مع فريقه بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ووضع برشلونة قدما في الدور المقبل. (24.10.2018)

أحرز ريال مدريد لقبه الثالث توالياً والـ13 في تاريخه في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على ليفربول 3-1، في مباراة شهدت خروج نجم ليفربول المصري محمد صلاح مصاباً وأخطاء فادحة من حارسه الألماني لوريس كاريوس. (26.05.2018)

وستكون هناك مواجهة قوية بين فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يدربه الألماني يورغن كلوب، وفريق بايرن ميونيخ بطل ألمانيا. كما يواجه شالكه الألماني اختبارا قويا أمام فريق مانشستر سيتي، بمدربه غوارديولا، بينما يلتقي بوروسيا دورتموند مع توتنهام.

كما ستكون هناك مواجهات قوية أيضا عندما يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي، ليعود كريستيانو رونالدو من جديد إلى العاصمة الإسبانية، التي غادرها هذا الصيف. ويواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يدربه الألماني توماس توخل.

ويدخل برشلونة اختبار سهلا نسبيا عندما يواجه ليون الفرنسي، كما وضعت القرعة ريال مدريد في مواجهة أياكس الهولندي. ويواجه روما الإيطالي فريق بورتو البرتغالي.

وتقام مباريات الذهاب لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في أيام 12 و13 و19 و20 شباط/ فبراير المقبل فيما تقام مباريا الإياب في الخامس والسادس و12 و13 آذار/مارس.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)

  • Italien Serie A Mario Gomez Fiorentina

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    تربع ماريو غوميز على قائمة الهدافين الألمان في بطولة دوري أبطال أوروبا بتسجيله 26 هدفا لصالح بايرن ميونيخ وشتوتغارت الذين مثلهما في 44 مباراة في البطولة.

  • Champions League Bayern München vs ZSKA Moskau

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    وحل مهاجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني توماس مولر في المركز الثاني بـ 24 هدفا. لعب مولر 62 مباراة لصالح بايرن في دوري أبطال أوروبا.

  • Michael Ballack

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    فيما كان الكابتن السابق للمانشافت ميشائيل بالاك في المركز الثالث. سجل بالاك 16 هدفا في 93 مباراة خاضها في البطولة لصالح ثلاث فرق مثلها وهي باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ وتشيلسي الانكليزي.

  • Miroslav Klose Werder Bremen 2007

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    أما ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كاس العالم فلم يسجل سوى 14 هدفا في 39 مباراة في البطولة الأوروبية. كلوزه لعب لصالح بايرن ميونيخ وفيردر بريمن.

  • Fußball - 1. FC Kaiserslautern - VfL Bochum

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    كارستين يانكر الذي اعتزل اللعب في سنة 2009 حط في المركز الخامس. لعب يانكر في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ فقط، وتمكن من تسجيل 12 هدفا في 49 مباراة.

  • Fußball 1. Bundesliga 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    وحل في المركز الخامس أيضا نجم بايرن ميونيخ باستيان شفاينشتايغر، بتسجيله 12 هدفا في 81 مباراة خاضها مع فريقه البافاري.

  • Flash-Galerie 110 Jahre FC Bayern München

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    وسجل محمد شول 12 هدفا أيضا في دوري أبطال أوروبا لصالح بايرن ميونيخ في 70 مباراة. شول اعتزل اللعب بسبب الإصابة سنة 2007.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund vs. 1. FSV Mainz 05

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    مهاجم دورتموند ماركو رويس حل في المركز السادس بـ11 هدفا من 24 مباراة. لرويس فرصة كبيرة في زيادة عدد أهدافه في دوري الأبطال، إذ أن أمامه متسعا من الوقت لتسجيل الأهداف مستقبلا.

  • Fußball - Ulf Kirsten

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    لعب أولف كيرستين لصالح باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا واستطاع تسجيل 9 أهداف في 26 مباراة.

  • Lukas Podolski

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    أما لوكاس بودولسكي فقد استطاع هو الآخر تسجيل 9 أهداف لصالح بايرن، وآرسنال الانكليزي في 21 مباراة خاضها معهما في دوري أبطال أوروبا.

  • Kevin Kuranyi

    أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

    حل في المركز الثامن مهاجم دينامو موسكو كيفن كوراني بتسجيله 8 أهداف، بجانب ثلاثة لاعبين اعتزلوا كرة القدم، وهم أندرياس مولر وشتيفان افينبيرغ وأوليفر نوفيل.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أفضل الهدافين الألمان في دوري أبطال أوروبا

نجحت الفرق الألمانية في تحقيق نتائج كبيرة في بطولات دوري أبطال أوروبا، وتمكن كثير من لاعبي فرقها من تسجيل عدد كبير من الأهداف، من أبرزهم غوميز ومولر وبالاك وكلوزه ومحمد شول. (19.02.2015)  

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أبطال أوروبا - ثلاث مواجهات ألمانية إنجليزية وقرعة سهلة للريال وبرشلونة

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