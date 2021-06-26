أبطال أفريقيا- الأهلي يقسو على الترجي ويواجه كايزر تشيفز في النهائي

تأهل الأهلي المصري لنهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه الترجي التونسي 3 /صفر في مساعة متأخرة السبت (26 يونيو/ حزيران 2021) في إياب المربع الذهبي للبطولة.

مختارات الأهلي يقتنص لقبه التاسع في أبطال أفريقيا على حساب الزمالك

وجاء فوز الأهلي بثلاثية على استاد السلام السبت بعد أن فاز بهدف دون رد في رادس خلال مباراة الذهاب ليتفوق في مجموع اللقاءين بأربعة أهداف دون رد.

ومهد التونسي علي معلول لفوز الأهلي بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 38 من ضربة جزاء تزامنت مع طرد إلياس شتي لاعب الترجي. وفي الشوط الثاني أحرز محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56 بعدما تكفل بتسجيل هدف الفوز في رادس، ثم سجل زميله حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وضرب الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والذي تأهل للنهائي على حساب ضيفه الوداد المغربي بعد أن تعادلا سلبيا في مباراة الإياب في وقت سابق السبت عقب فوز كايزر تشيفز بهدف في مباراة الذهاب. وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية يوم 17 يوليو/ تموز المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب. ويتطلع الأهلي حامل اللقب للفوز باللقب القاري الثاني على التوالي والعاشر في تاريخه لتعزيز الرقم القياسي الذي ينفرد به.

ص.ش (د ب أ)