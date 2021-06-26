 أبطال أفريقيا- الأهلي يقسو على الترجي ويواجه كايزر تشيفز في النهائي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 26.06.2021

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رياضة

أبطال أفريقيا- الأهلي يقسو على الترجي ويواجه كايزر تشيفز في النهائي

بثلاثة أهداف نظيفة في شباك الترجي، صعد الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للعام الثاني على التوالي. ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، بطل جنوب أفريقيا، الذي صعد للنهائي على حساب الوداد المغربي.

التونسي علي معلول، مدافع الأهلي المصري، يحتفل بعد تسجيل أول أهداف فريقه في مرمى الترجي (26/6/2021)

التونسي علي معلول، مدافع الأهلي المصري، يحتفل بعد تسجيل أول أهداف فريقه في مرمى الترجي (26/6/2021)

تأهل الأهلي المصري لنهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه الترجي التونسي 3 /صفر في مساعة متأخرة السبت (26 يونيو/ حزيران 2021) في إياب المربع الذهبي للبطولة.

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وجاء فوز الأهلي بثلاثية على استاد السلام السبت بعد أن فاز بهدف دون رد في رادس خلال مباراة الذهاب ليتفوق في مجموع اللقاءين بأربعة أهداف دون رد.

ومهد التونسي علي معلول لفوز الأهلي بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 38 من ضربة جزاء تزامنت مع طرد إلياس شتي لاعب الترجي. وفي الشوط الثاني أحرز محمد شريف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56 بعدما تكفل بتسجيل هدف الفوز في رادس، ثم سجل زميله حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وضرب الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والذي تأهل للنهائي على حساب ضيفه الوداد المغربي بعد أن تعادلا سلبيا في مباراة الإياب في وقت سابق السبت عقب فوز كايزر تشيفز بهدف في مباراة الذهاب. وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية يوم 17 يوليو/ تموز المقبل على المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب. ويتطلع الأهلي حامل اللقب للفوز باللقب القاري الثاني على التوالي والعاشر  في تاريخه لتعزيز الرقم القياسي الذي ينفرد به.  

ص.ش (د ب أ)

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