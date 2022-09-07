 أبرشية كولونيا الألمانية توصي بعدم تدفئة الكنائس في الشتاء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.09.2022

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أبرشية كولونيا الألمانية توصي بعدم تدفئة الكنائس في الشتاء

من المتوقع أن تشهد الكنائس في ألمانيا شتاء صعباً، إذ أوصت أبرشية مدينة كولونيا بعدم تدفئة الكنائس لتوفير الطاقة. الأبرشية قالت إن ذلك قد يسهم أيضاً في حماية المناخ وزيادة المساعدات الموجهة للمحتاجين.

كاتدرائية كولونيا

الأبرشية قالت إن ندرة الطاقة لا يمكن مواجهتها إلا عن طريق تقشف فعال

أوصت أبرشية مدينة كولونيا (كولن) الألمانية بعدم تدفئة الكنائس في الشتاء المقبل بسبب أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن حرب أوكرانيا.

مختارات

أوقفت روسيا مجددا إمدادات الغاز لأوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" لنقل الغاز. وذكرت مجموعة غازبروم الروسية أن سبب التوقف هو أشغال صيانة مؤقتة، غير أن مراقبين يرون في ذلك خنقا متعمدا لموسكو لسوق الغاز في أوروبا.

أكدت ألمانيا أن ارتفاع أسعار الغاز في سوق الطاقة جزء من الاستراتيجية التي خطط لها الرئيس الروسي فلادمير بوتين، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أن بإمكان موسكو ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أنابيب أخرى غير نوردستريم 1 لو أرادت.

وجاء في خطاب دوري بعثت به الأبرشية إلى الرعيات، ونُشِر اليوم الأربعاء (السابع من سبتمبر/أيلول 2022) القول: "من الواضح لنا أن الصلوات والفعاليات في الكنائس ستكون أقل راحة في هذه الأثناء، وربما لن تصبح بعض الفعاليات ممكنة"، مشيرة إلى أن من الممكن أن يؤدي هذا أيضاً إلى منع قطاع من الرواد من زيارة الكنائس.

وأضافت الأبرشية أن ندرة الطاقة لا يمكن مواجهتها إلا عن طريق تقشف فعال، وقالت إن من الممكن من خلال هذه الخطوة تقديم إسهام في حماية المناخ. ونوهت الأبرشية إلى أن من الممكن استخدام الموارد التي سيتم توفيرها من هذه الخطوة في مساعدة المحتاجين.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت نتائج استطلاع أن واحدة من كل عشر شركات صناعية متوسطة في ألمانيا اضطرت إلى قطع أو تقليص إنتاجها بسبب أسعار الطاقة المرتفعة.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أوقفت امدادات شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا من خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق، وبررت ذلك بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتسبب قيام روسيا في الشهور الأخيرة بتلقيص امداداتها إلى عموم أوروبا مما دفع أسعار الطاقة إلى الاقتراب من مستويات قياسية.

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)

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