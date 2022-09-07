أبرشية كولونيا الألمانية توصي بعدم تدفئة الكنائس في الشتاء

أوصت أبرشية مدينة كولونيا (كولن) الألمانية بعدم تدفئة الكنائس في الشتاء المقبل بسبب أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن حرب أوكرانيا.

وجاء في خطاب دوري بعثت به الأبرشية إلى الرعيات، ونُشِر اليوم الأربعاء (السابع من سبتمبر/أيلول 2022) القول: "من الواضح لنا أن الصلوات والفعاليات في الكنائس ستكون أقل راحة في هذه الأثناء، وربما لن تصبح بعض الفعاليات ممكنة"، مشيرة إلى أن من الممكن أن يؤدي هذا أيضاً إلى منع قطاع من الرواد من زيارة الكنائس.

وأضافت الأبرشية أن ندرة الطاقة لا يمكن مواجهتها إلا عن طريق تقشف فعال، وقالت إن من الممكن من خلال هذه الخطوة تقديم إسهام في حماية المناخ. ونوهت الأبرشية إلى أن من الممكن استخدام الموارد التي سيتم توفيرها من هذه الخطوة في مساعدة المحتاجين.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت نتائج استطلاع أن واحدة من كل عشر شركات صناعية متوسطة في ألمانيا اضطرت إلى قطع أو تقليص إنتاجها بسبب أسعار الطاقة المرتفعة.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا أوقفت امدادات شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا من خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق، وبررت ذلك بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتسبب قيام روسيا في الشهور الأخيرة بتلقيص امداداتها إلى عموم أوروبا مما دفع أسعار الطاقة إلى الاقتراب من مستويات قياسية.

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)