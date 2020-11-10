نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أبحاث طبية

ما هي أحدث الأبحاث الطبية في ألمانيا والعالم؟ ما هي أسباب الإصابة بالأمراض المختلفة وكيف يمكن تفاديها وعلاجها؟

كل هذا يمكن متابعته في هذه الصفحة التي تهتم بالشؤون الصحية كما يمكن متابعة لقاءات مع أطباء من مختلف التخصصات.

*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Mitarbeiter im Labor von BioNTech. via Insa Wrede

"صنع في ألمانيا" ـ شركة "بيونتيك" تسابق الزمن لطرح أول لقاح ضد كورونا 10.11.2020

أعلنت شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية أنهما على وشك الحصول على تصريح لاستخدام لقاح لفيروس كورونا الذي ينتظره ملايين الناس حول العالم. الفضل في ذلك يعود لزوجين من أصل تركي هما أوغور شاهين وأوزلم تورجي.
Forscher arbeiten an Covid-19 Medikament und Impfung in Schutzkleidung im Labor bei Coronavirus Epidemie | Verwendung weltweit

فيروس كورونا في موسم الإنفلونزا.. خطر مزدوج أكثر فتكاً؟ 08.09.2020

ماذا يمكن أن يحدث عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية في الوقت نفسه؟ سؤال بدأ يفرض نفسه مع اقتراب فصل الخريف الذي يعرف بداية موسم الإنفلوانزا. فما مدى خطورة اجتماع الفيروسين؟
Smoking woman with a cigarette © Gina Sanders #11310635

هل التدخين يجعلك أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟ 11.03.2020

غسل اليدين والمحافظة على النظافة قد تقيك نوعاً ما من الإصابة بفيروس كورونا. ولكن ما ذا عن مضاعفات التدخين؟ هل يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالفيروس؟ خبراء صحة يحذرون، وينصحون بضرورة الإقلاع عن التدخين. فما علاقته بالفيروس؟
A lab worker at Molecular biology laboratory of the Amedeo di Savoia Hospital in Turin, Italy, on February 28, 2020. The Covirus positivity test by means of isolation and nucleic acid and extraction operations carried out by staff on samples of people suspected of being infected. Laboratory tests performed throughout Italy after the first suspected cases of positivity to CoronaVirus (sars-cov-2). This Hospital make the preliminary detection, then the suspected positive are sent to National laboratories for official check. (Photo by Mauro Ujetto/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

بريطانيا: أربعة آلاف يورو مقابل الإصابة بكورونا.. والسبب؟ 10.03.2020

أودى فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بسرعة كبيرة بحياة أكثر من 3800 شخص في أنحاء العالم، وأصاب أكثر من 11 ألف شخص، فما السبب الذي يدفع بمختبر بريطاني بدفع أربعة آلاف يورو لأشخاص أصحاء مقابل أن يصابوا بالفيروس الفتاك؟
Hawaii state Department of Health microbiologist Mark Nagata demonstrates the process for testing a sample for coronavirus at the department's laboratory in Pearl City, Hawaii on Tuesday, March 3, 2020. Hawaii officials said Tuesday they are capable of testing 250 samples for the new coronavirus each week. (AP Photo/Audrey McAvoy) |

فيروس كورونا يطور نفسه.. سلالة جديدة أكثر فتكاً بالبشر 09.03.2020

على ضوء المساعي والجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بسرعة كبيرة في العالم، اكتشف باحثون وجود سلالتين من هذا المرض مما يشير إلى أن الفيروس يطور نفسه. فما الفرق بين هاتين السلالتين؟
A Chinese employee works at a factory in Nantong in China's eastern Jiangsu province on February 10, 2020. - Millions of people in China were returning to work on February 10 after an extended holiday designed to slow the spread of the new coronavirus, which has killed more than 900 people in the country. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

نتائج صادمة: فترة حضانة فيروس كورونا أطول مما يُعتقد 10.02.2020

نقاشات جديدة حول فترة حضانة فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الأشخاص في الصين، إلى جانب مخاوف وتحذيرات عن انتشار المرض بواسطة أشخاص لم يزوروا الصين بسبب انتقال العدوى. فما الجديد حول هذا الفيروس الخطير؟
In this Oct. 9, 2018 photo, Zhou Xiaoqin installs a fine glass pipette into a sperm injection microscope at a laboratory in Shenzhen in southern China's Guangdong province. (AP Photo/Mark Schiefelbein) |

لأول مرة في تاريخ الطب... تعديل جيني على فتاتين توأمين قبل ولادتهما 26.11.2018

ادعى باحث صيني نجاحه بتعديل جينات رضيعتين لمنع إصابتهما بفيروس نقص المناعة المكتسب. وفيما أكد على نجاح العملية الجراحية، إلا أن الآثار الجانبية، والتبعات الأخلاقية لهذا الإجراء المثير للجدل غير معروفة حتى الآن.
help concept with hands of women, focus point selective ,soft studio light. #2369478 Copyright: Colourbox

دراسة : نتائج واعدة لدواء جديد من أجل علاج الزهايمر 29.07.2018

بصيص أمل ونتائج واعدة في أبحاث جديدة لدواء يعالج مرض الزهايمر، الذي يعاني منه حوالي 44 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، قُدمت في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في شيكاغو. فما أهمية هذا الدواء؟
Toastscheibe mit Totenkopf | slice of toast with skull | Verwendung weltweit

ما علاقة العشاء المتأخر بأمراض السرطان؟ 23.07.2018

النظام الغذائي المتوازن هو مفتاح الجسم السليم. أبحاث طبية حديثة أضافت إلى تلك الحقيقة أهمية الإيقاع البيولوجي للتغذية، إذ تبين أن تناول العشاء في وقت متأخر يزيد من خطر الإصابة بمرضي سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.
Gewebe eines Rektumadenokarzinoms, mikroskopischer Schnitt, 400-fache Vergoesserung tissue of rectal cancer, 400 x BLWS375880 Tissue a microscopic Cut 400 fold Tissue of Cancer 400 X

علماء ينجحون في تشخيص سرطان الأمعاء في أقل من ثانية! 01.11.2017

يبدو أن استخدام الذكاء الاصطناعي بكثرة في التغلب على بعض الأمراض المزمنة أصبح مسألة وقت فقط، فقد توصل علماء إلى اكتشاف نظام يعمل بالذكاء الاصطناعي قادر على تحديد سرطان الأمعاء في أقل من ثانية. فكيف ذلك؟
ARCHIV - Eine Frau lässt sich am 15.10.2014 in Mainz (Rheinland-Pfalz) gegen Grippe impfen. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (zu lbn Erste Berliner haben Grippe vom 22.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

باحثون يطورن مصلاً جديداً لحمى التيفود يصلح للرضع 29.09.2017

يطور باحثون من جامعة أكسفورد مصلاً جديداً لحمى التيفود، أطلقوا عليه اسم (فاي-كونغوغيت)، إذ أثبتت نتائج تجارب المراحل الوسطى أنه من الممكن استخدام المصل مع الرضع، وقادرعلى وقاية من يتناولونه من الإصابة بالتيفود.
A spider with raindrops in its web in Mexico City on August 8, 2016. / AFP / OMAR TORRES (Photo credit should read OMAR TORRES/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/O.Torres

حرير العنكبوت .. واستخدامات لا تخطر في البال 29.08.2017

ربما تعتبر خيوط العنكبوت بشكل عام دليلاً على أن صاحب المنزل لم ينظفه منذ فترة طويلة. غير أن خبراء المواد ينظرون للموضوع نظرة مختلفة، إذ يعتبر حرير العنكبوت مادة بالغة الإثارة ومتعددة الاستخدامات.
In this microscope photo provided by Oregon Health & Science University, human embryos grow in a laboratory for a few days after researchers used gene editing technology to successfully repair a heart disease-causing genetic mutation. The work, a scientific first led by researchers at Oregon Health & Science University, marks a step toward one day preventing babies from inheriting diseases that run in the family. (Oregon Health & Science University via AP) |

علماء أمريكيون يتمكنون من تعديل جينات الأجنة البشرية 03.08.2017

مواجهة الأمراض وإيجاد حلول سريعة وفعالة لها من التحديات المستمرة لخبراء الصحة والمهتمين بهذا المجال الواسع. وأحدث ما تم التوصل إليه، تكنولوجيا حديثة لتعديل جينات جنين بشري. فكيف تعمل هذه التقنية؟.
ARCHIV - Das undatierte Foto zeigt einen sieben Wochen alten Fötus in einer Fruchtblase. Bei unerfülltem Kinderwunsch denken Paare zunehmend über Leihmutterschaften nach. Die sind in Deutschland verboten - im Ausland aber zuweilen erlaubt. Standesbeamten plädieren nun dafür, die EU-Gesetze zu vereinheitlichen. Foto: Peter Endig/dpa (zu dpa «Standesbeamte wollen Abschaffung des Leihmutterschaftsverbots vom 09.11.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

تعديل الجينات لأول مرة في الولايات المتحدة لأغراض علاجية 29.07.2017

تجربة مثيرة للجدل هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة تتمكن من تعديل الجينات في الأجنة البشرية والتخلص من الجينات المسببة للأمراض الوراثية بكفاءة وأمان.

Image #: 38503962 Zion Harvey, 8, of Baltimore, seems to marvel at his new right hand while in his hospital bed on July 27, 2015. Zion lost his hands and feet to a bacterial disease when he was 2, but had a double hand transplant at Children's Hospital of Philadelphia in early July 2015, the first pediatric double hand transplant. (Clem Murray/Philadelphia Inquirer/TNS) Philadelphia Inquirer/ TNS /LANDOV Keine Weitergabe an Drittverwerter.

نجاح أول عملية زرع يدين لطفل 20.07.2017

مع الأبحاث الطبية المستمرة، قد لا يوجد ما هو مستحيل، حيث نجحت مؤخراً عملية زرع يدين لطفل في الولايات المتحدة، تمكن بعد شهور من الجراحة من تحريك يديه المزروعتين. رحلة تأقلم شاقة عاشها الطفل في العام الأول بعد الجراحة.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Iimpfung wird in einer Arztpraxis in Dresden am 13.01.2009 vorbereitet. Foto: Ralf Hirschberger/dpa (zu dpa Jahreswechsel-Paket 2013 vom 02.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

دراسة: تقدم في الكشف عن تطعيم ضد مرض السيلان 11.07.2017

بعد جهود ومساع طبية حثيثة توصلت دراسة مؤخراً لمصل قد يفيد في الوقاية من مرض السيلان الذي ينتقل عبر الاتصال الجنسي، وقد يسبب العقم. وتقدر المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن 78 مليون شخص يصابون بعدوى السيلان سنويا.
مزيد من المقالات