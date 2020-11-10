أبحاث طبية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
ما هي أحدث الأبحاث الطبية في ألمانيا والعالم؟ ما هي أسباب الإصابة بالأمراض المختلفة وكيف يمكن تفاديها وعلاجها؟
كل هذا يمكن متابعته في هذه الصفحة التي تهتم بالشؤون الصحية كما يمكن متابعة لقاءات مع أطباء من مختلف التخصصات.
أعلنت شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية أنهما على وشك الحصول على تصريح لاستخدام لقاح لفيروس كورونا الذي ينتظره ملايين الناس حول العالم. الفضل في ذلك يعود لزوجين من أصل تركي هما أوغور شاهين وأوزلم تورجي.
ماذا يمكن أن يحدث عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية في الوقت نفسه؟ سؤال بدأ يفرض نفسه مع اقتراب فصل الخريف الذي يعرف بداية موسم الإنفلوانزا. فما مدى خطورة اجتماع الفيروسين؟
غسل اليدين والمحافظة على النظافة قد تقيك نوعاً ما من الإصابة بفيروس كورونا. ولكن ما ذا عن مضاعفات التدخين؟ هل يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالفيروس؟ خبراء صحة يحذرون، وينصحون بضرورة الإقلاع عن التدخين. فما علاقته بالفيروس؟
أودى فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بسرعة كبيرة بحياة أكثر من 3800 شخص في أنحاء العالم، وأصاب أكثر من 11 ألف شخص، فما السبب الذي يدفع بمختبر بريطاني بدفع أربعة آلاف يورو لأشخاص أصحاء مقابل أن يصابوا بالفيروس الفتاك؟
على ضوء المساعي والجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بسرعة كبيرة في العالم، اكتشف باحثون وجود سلالتين من هذا المرض مما يشير إلى أن الفيروس يطور نفسه. فما الفرق بين هاتين السلالتين؟
نقاشات جديدة حول فترة حضانة فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الأشخاص في الصين، إلى جانب مخاوف وتحذيرات عن انتشار المرض بواسطة أشخاص لم يزوروا الصين بسبب انتقال العدوى. فما الجديد حول هذا الفيروس الخطير؟
ادعى باحث صيني نجاحه بتعديل جينات رضيعتين لمنع إصابتهما بفيروس نقص المناعة المكتسب. وفيما أكد على نجاح العملية الجراحية، إلا أن الآثار الجانبية، والتبعات الأخلاقية لهذا الإجراء المثير للجدل غير معروفة حتى الآن.
بصيص أمل ونتائج واعدة في أبحاث جديدة لدواء يعالج مرض الزهايمر، الذي يعاني منه حوالي 44 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، قُدمت في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر في شيكاغو. فما أهمية هذا الدواء؟
النظام الغذائي المتوازن هو مفتاح الجسم السليم. أبحاث طبية حديثة أضافت إلى تلك الحقيقة أهمية الإيقاع البيولوجي للتغذية، إذ تبين أن تناول العشاء في وقت متأخر يزيد من خطر الإصابة بمرضي سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.
يبدو أن استخدام الذكاء الاصطناعي بكثرة في التغلب على بعض الأمراض المزمنة أصبح مسألة وقت فقط، فقد توصل علماء إلى اكتشاف نظام يعمل بالذكاء الاصطناعي قادر على تحديد سرطان الأمعاء في أقل من ثانية. فكيف ذلك؟
يطور باحثون من جامعة أكسفورد مصلاً جديداً لحمى التيفود، أطلقوا عليه اسم (فاي-كونغوغيت)، إذ أثبتت نتائج تجارب المراحل الوسطى أنه من الممكن استخدام المصل مع الرضع، وقادرعلى وقاية من يتناولونه من الإصابة بالتيفود.
ربما تعتبر خيوط العنكبوت بشكل عام دليلاً على أن صاحب المنزل لم ينظفه منذ فترة طويلة. غير أن خبراء المواد ينظرون للموضوع نظرة مختلفة، إذ يعتبر حرير العنكبوت مادة بالغة الإثارة ومتعددة الاستخدامات.
مواجهة الأمراض وإيجاد حلول سريعة وفعالة لها من التحديات المستمرة لخبراء الصحة والمهتمين بهذا المجال الواسع. وأحدث ما تم التوصل إليه، تكنولوجيا حديثة لتعديل جينات جنين بشري. فكيف تعمل هذه التقنية؟.
تجربة مثيرة للجدل هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة تتمكن من تعديل الجينات في الأجنة البشرية والتخلص من الجينات المسببة للأمراض الوراثية بكفاءة وأمان.
مع الأبحاث الطبية المستمرة، قد لا يوجد ما هو مستحيل، حيث نجحت مؤخراً عملية زرع يدين لطفل في الولايات المتحدة، تمكن بعد شهور من الجراحة من تحريك يديه المزروعتين. رحلة تأقلم شاقة عاشها الطفل في العام الأول بعد الجراحة.
بعد جهود ومساع طبية حثيثة توصلت دراسة مؤخراً لمصل قد يفيد في الوقاية من مرض السيلان الذي ينتقل عبر الاتصال الجنسي، وقد يسبب العقم. وتقدر المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن 78 مليون شخص يصابون بعدوى السيلان سنويا.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا