آينتراخت فرانكفورت هو أحد فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في ألمانيا. مقر النادي في مدينة فرانكفورت. أبرز إنجازاته الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي وبلقب الدوري المحلي مرة واحدة.

نادي آينتراخت فرانكفورت هو نادي كرة قدم ألماني، تأسس في الثامن مارس/آذار 1899. يلعب حاليا في دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا). في مطلع عام 2015 بلغ عدد الأعضاء المسجلين في النادي 31 ألف عضو. ملعب النادي لكرة القدم هو استاد "كوميرتس بنك ارينا" ويتسع لأكثر من 51 ألف مقعد. إنجازات النادي تتمثل بالفوز بلقب الدوري الألماني مرة واحدة، وكأس ألمانيا أربع مرات. كما فاز بكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة.