آيفون 12 بأربع فئات وبمعالج سريع وشاشة هي الأقوى

قدمت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل 4 فئات للهاتف آيفون12 منها: آيفون 12 ميني الأصغر حجما والأقل سعرا، وآيفون 12 برو الأكبر حجما، وآيفون 12 برو ماكس الذي يحتوي على كاميرا أحدث وشاشة أوسع. إنه "عصر جديد" في عالم الاتصالات اللاسلكية"، بحسب تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتم تزويد جميع الفئات بالقدرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس، وبمعالج جديد هو "ايه 14 بيونيك" والذي تقول عنه آبل إنه أسرع بنسبة 50 في المئة من أي أي معالج هاتف آخر. ويحمل آيفون 12 الذي يبلغ سعره 799 دولارا نفس مقاس شاشة آيفون 11 لكن سمكه أقل بنسبة 12 في المئة ووزنه أخف بنسبة 16 في المئة، بحسب كايان درانس نائيس رئيس تسويق آيفون في شركة آبل.

وقالت آبل إن آيفون12 ميني هو "أصغر وأقل هواتف الجيل الخامس سمكا ووزنا على مستوى العالم"، في حين أن شاشة آيفون برو ماكس البالغ مقاسها 17 سنتيمتر تعتبر أكبر شاشة تقدمها آبل على الإطلاق. وتعتبر هواتف آيفون 12 خطوة رئيسية نحو تحول الهواتف الذكية من شبكات الجيل الرابع إلى شبكات الجيل الخامس في الولايات المتحدة والعالم.

كما تم تزويد الهاتف الذكي بشاشة زجاجية جديدة تستطيع تحمل الصدمات عند السقوط بما يعادل 4 مرات قدرة الشاشات السابقة على التحمل.

آيفون 12 قفزة في عالم التكنولوجيا.

وقال رئيس التسويق في آيفون إن التكنولوجيا الجديدة في الشاشات تمثل "أكبر قفزة بالنسبة لإمكانية الاعتماد على الهاتف"، مقارنة بأي هاتف آيفون آخر قدمته الشركة. في الوقت نفسه فإن الكثيرين من مستخدمي هواتف آيفون 12 لم يستفيدوا من إمكانيات الجيل الخامس نظرا لأن هذه الشبكات مازالت في مراحلها المبكرة ولم تنتشر بالدرجة الكافية حتى الآن.

كما آن آبل ليست سباقة في طرح الأجهزة القادرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس حيث سبقتها شركات سامسونغ وهواوي وموتورولا ووان بلس.

ف.ي/ أ.ح (د.ب.ا، رويترز)