 آيفون 12 بأربع فئات وبمعالج سريع وشاشة هي الأقوى | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 14.10.2020

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علوم وتكنولوجيا

آيفون 12 بأربع فئات وبمعالج سريع وشاشة هي الأقوى

كشفت آبل عن الجيل الجديد من هاتفها الذكي آيفون، باسم آيفون 12، المزود بإمكانية الاتصال بشبكات الجيل الخامس، ومعالجة أسرع وكاميرا محدثة مع زيادة قوة الشاشة.

تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل يقدم الجيل الجديد من الهاتف الذكي آيفون 12.

تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل يقدم الجيل الجديد من الهاتف الذكي آيفون 12.

قدمت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل 4 فئات للهاتف آيفون12 منها: آيفون 12 ميني الأصغر حجما والأقل سعرا، وآيفون 12 برو الأكبر حجما، وآيفون 12 برو ماكس الذي يحتوي على كاميرا أحدث وشاشة أوسع. إنه "عصر جديد" في عالم الاتصالات اللاسلكية"، بحسب تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة.

مختارات

وتم تزويد جميع الفئات بالقدرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس، وبمعالج جديد هو "ايه 14 بيونيك" والذي تقول عنه آبل إنه أسرع بنسبة 50 في المئة من أي أي معالج هاتف آخر. ويحمل آيفون 12 الذي يبلغ سعره 799 دولارا نفس مقاس شاشة آيفون 11 لكن سمكه أقل بنسبة 12 في المئة ووزنه أخف بنسبة 16 في المئة، بحسب كايان درانس نائيس رئيس تسويق آيفون في شركة آبل.

وقالت آبل إن آيفون12 ميني هو "أصغر وأقل هواتف الجيل الخامس سمكا ووزنا على مستوى العالم"، في حين أن شاشة آيفون برو ماكس البالغ مقاسها 17 سنتيمتر تعتبر أكبر شاشة تقدمها آبل على الإطلاق. وتعتبر هواتف آيفون 12 خطوة رئيسية نحو تحول الهواتف الذكية من شبكات الجيل الرابع إلى شبكات الجيل الخامس  في الولايات المتحدة والعالم.

كما تم تزويد الهاتف الذكي بشاشة زجاجية جديدة تستطيع تحمل الصدمات عند السقوط بما يعادل 4 مرات قدرة الشاشات السابقة على التحمل.

آيفون 12 قفزة في عالم التكنولوجيا.

آيفون 12 قفزة في عالم التكنولوجيا.

وقال رئيس التسويق في آيفون إن التكنولوجيا الجديدة في الشاشات تمثل "أكبر قفزة بالنسبة لإمكانية الاعتماد على الهاتف"، مقارنة بأي هاتف آيفون آخر قدمته الشركة. في الوقت نفسه فإن الكثيرين من مستخدمي هواتف آيفون 12 لم يستفيدوا من إمكانيات الجيل الخامس نظرا لأن هذه الشبكات مازالت في مراحلها المبكرة ولم تنتشر بالدرجة الكافية حتى الآن.

كما آن آبل ليست سباقة في طرح الأجهزة القادرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس  حيث سبقتها شركات سامسونغ وهواوي وموتورولا ووان بلس.

ف.ي/ أ.ح (د.ب.ا، رويترز)

  • Mobiltelefon - Nokia Communicator 9110 (picture-alliance/dpa)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    أشد الضرر يقع على المراهقين

    أهم فئة تتعرض لإدمان الهاتف المحمول بشكل مرضي هي فئة المراهقين، وخاصة تلامذة المدارس تحت سن الثامنة عشرة، حيث تشغلهم عن دراستهم وتحصيلهم ومذاكرتهم، وأغلب المدارس في ألمانيا تمنع تشغيل الهاتف المحمول في حرم المدرسة. يشيع عبر العالم تطبيق "ميوزيكالي" الذي يعتبر وسطا اجتماعيا للمراهقين كما تُظهر الصورة.

  • Saudi Arabien moderne Menschen (picture alliance/JOKER/K. Eglau)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    من أسباب الطلاق!

    تتعرض كثير من الزيجات الحديثة الى هزات خطيرة بسبب إدمان أحد أو كلا الزوجين على استخدام الهاتف المحمول وتطبيقاته الذكية. وسائل التواصل الاجتماعي باتت من أسباب الطلاق المباشرة في كثير من مناطق العالم. الزوج مشغول بعمله ، والزوجة مشغولة بصديقاتها وأصدقائها، فتكون الحياة الزوجية الجديدة بلا أمل. الصورة لعريسين شابين في الرياض بالسعودية وهما منشغلان بهواتفهما المحمولة.

  • Mann telefoniert im Freien (picture-alliance/Beyond)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    سبب لتخريب العطلات

    كثير من الناس ينشغلون أثناء عطلهم باستخدام الهواتف المحمولة، وينغمسون في عوالم التواصل الاجتماعي، ومتابعة الأخبار أو متابعة أسعار البورصة، أو متابعة اخبار الأقارب والأصدقاء. بل إنّ بعضهم يتلقى إشعارات من زملائه في العمل طيلة وقت العطلة، ما يجعل عطلهم دون مذاق، ويبقى توتر العمل اليومي مرافقا لهم حتى في أجمل مناطق العالم.

  • Symbolbild - Handys in Afrika (Getty Images)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    الطفولة في خطر!

    أطفال اليوم باتوا لا يعلبون، وحين يلتقون يكون هاجسهم تصفح هواتفهم، ويحدث هذا في كل مناطق العالم دون استثناء، بعضهم يمارسون ألعابا إلكترونية، وبعضهم يشاهدون فيديوهات على يوتيوب، أما البنات فيتواصلن عبر شبكات ميوزيكالي الدولية الخاصة بالمراهقات غالباً. الصورة لطفلين من إثيوبيا منشغلان بهاتف محمول غير ملتفتين إلى بعضهما ولا يلعبان.

  • Experiment Eine Woche ohne Smartphone (picture-alliance/dpa)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    اسبوع بلا هواتف

    كثير من المدارس الألمانية تسعى إلى تحرير الطلبة من "عبودية" إدمان الهاتف المحمول، فتنضم مبادرة تقلل من استخدامه. في الصورة، طلبة الصف العاشر في مدرسة إعدادية بمدينة براون شفيغ بولاية سكسونيا السفلى، امتثلوا لتجربة "أسبوع دون هاتف محمول" وسلموا هواتفهم إلى مدرسيهم ومدراستهم.

  • Elektroschrott (picture alliance / JOKER)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    كل سنة بهاتف جديد !

    سرعة التطور العلمي، لا تواكب سرعة نمو الدخل، وأغلب الناس ما يكاد أن يتقن استخدام الهاتف الجديد، حتى يتغير موديله، وتظهر نسخة جديدة بخدمات أفضل وسرعة أكبر، ما يعني أنّ عليه شراء جهازٍ جديدٍ ورمي جهازه القديم لأنّ أحداً لا يرضى أن يشتريه. إنه تبذير بلا حدود، والمشهد الظاهر في الصورة موجود في بيوت أغلب الناس، كوم من هواتف قديمة.

  • Kuba Frau telefoniert mit Handy in Havanna (picture-alliance/dpa/A. Ernesto)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    الموبايل في الشارع سبب للحوادث

    استخدام الموبايل في الشارع أثناء المسير وأثناء قيادة السيارة والدراجة، سبب أكيد للحوادث. لذا تمنع قوانين المرور في كل العالم استخدامه أثناء السياقة بشكل مباشر. الأهم من ذلك أنّ الانسان يصبح متوفرا على الخط متى شاء أيّ شخص أن يطلبه وبذلك يفقد إلى أبدٍ خصوصية يومه. الصورة لفتاة كوبية بشارع في العاصمة هافانا وهي تستخدم هاتفها المحمول.

  • Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    هموم مضاعفة على الساسة

    السياسيون عبر العالم هم أكثر الناس انشغالا بسبب الهاتف المحمول، وكثير منهم يستعمل هواتف للعمل والمكتب والاتصال العام والبرلمان إضافة الى الهاتف الشخصي، ما يجعل أوقاتهم كلها مشغولة باستمرار، ويتساءل المرأ كيف يتخذون قراراتهم وسط كل هذا الانشغال المزمن؟ في الصورة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تتكلم بهاتفها المحمول بمقر البرلمان الألماني (بوندستاغ) في برلين.

  • Junge Menschen Smartphone Symbolbild (Fotolia/william87)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    الأسرة يهددها الموبايل !

    وحدة الأسرة واجتماعها في دفء البيت بات مهددا باستمرار بانشغال أفرادها بهوافتهم المحمولة. ويعاني الآباء والأمهات من انشغال أولادهم بهواتفه إلى درجة تجعلهم ينعزلون عن محيط الأسرة واجتماعها، ويتفاقم هذا الأمر في الغرب بانشغال الجميع خارج المنزل طيلة اليوم، ويصبح اللقاء اليتيم الذي يجري يوميا لنصف ساعة أو ساعة، سببا للعتب والنكد، أو يتحول إلى مجرد أمنية.

  • Ohrenschmerzen (Colourbox/A. Furman)

    دع الموبايل وابدأ الحياة!

    مرض رقبة الموبايل

    تشير دراسات إلى أننا نحدّق نحو أربع ساعات يومياً باتجاه الأسفل أي باتجاه شاشة الهاتف. وهذا يضر بالعمود الفقري. فوزن الرأس يصل لخمسة كيلوغرامات. وعندما يميل إلى الأمام بقوة، يزداد وزنه أكثر، ليصل حتى سبعة وعشرين كيلوغراما، أي بوزن ثلاثة صناديق مشروبات تقريباً. تخيل أن فوق رقبتك يومياً 3 صناديق مشروبات غازية ! ملهم الملائكة

    الكاتب: ملهم الملائكة


 

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