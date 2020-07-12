 آيا صوفيا.. بابا الفاتيكان″متألّم للغاية″ والإمارات تدخل على الخط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.07.2020

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آيا صوفيا.. بابا الفاتيكان"متألّم للغاية" والإمارات تدخل على الخط

لم يفوّت البابا فرنسيس عظته الأسبوعية دون التطرّق لقرار تركيا تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، وألمانيا تدعو إلى أن يكون "آيا صوفيا" مكانا للقاء. بينما أصدرت الإمارات موقفها، لتكون أول دولة عربية تدخل رسميا على الخط.

Türkei Gericht ebnet Weg zur Umwandlung der Hagia Sophia (Reuters/M. Sezer)

أثار قرار تركيا تحويل آيا صوفيا إلى مسجد جدلاً عالمياً

قال البابا فرنسيس اليوم الأحد (12 يوليو تموز 2020) إنه يشعر بالألم لقرار تركيا تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، في أول رد فعل من نوعه لأعلى سلطة روحية في العالم المسيحي.

وقال بابا الفاتيكان خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس "فكري مشغول بإسطنبول. أفكر في القديسة صوفيا والألم يعتصرني". ولم يكن الحديث عن آيا صوفيا مبرمجا في نصّ العظة الأسبوعية.

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول أمس الجمعة مرسوما يقضي بفتح معلم  آيا صوفيا التاريخي، للصلاة أمام المسلمين اعتبارا من 24 تموز/يوليو. وجاء ذلك عقب إلغاء المحكمة الإدارية العليا قراراً قديما يعود لعام 1934، كان قد حول هذا المعلم التاريخي من مسجد إلى متحف.

مختارات

يرفع الأذان منذ مطلع رمضان من متحف آيا صوفيا ويتم بثه عبر الراديو في تركيا. هذه الخطوة رأت فيها أثينا محاولة أولى لتكريس الكنيسة السابقة كمسجد. آيا صوفيا كان كنيسة ثم تحول إلى مسجد وأخيرا إلى متحف. (07.06.2016)

في ظل الانتقادات الدولية حول قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، قال الرئيس التركي أردوغان إنه سيجري فتح مسجد آيا صوفيا أمام "المواطنين والأجانب وغير المسلمين"، داعيا إلى احترام القرار الذي اتخذته الهيئات القضائية التركية. (10.07.2020)

فيما تسعى تركيا لتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) من إجراء أي تعديل على المتحف يقوض قيمته العالمية، وقالت إنه يجب إبلاغها بأي تغيير في وضعه لتتم مراجعته. (10.07.2020)

ويأتي تصريح الحبر الأعظم بعد موقف المجلس العالمي للكنائس الذي يمثل 350 كنيسة، الذي وجه رسالة إلى الرئيس أردوغان يعبر فيها عن "الحزن والاستياء"، وعن أن أردوغان "قلب الإشارة الإيجابية بوجود آيا صوفيا ليجعل منها اشارة استبعاد وانقسام"، وأن هذا القرار يهدد بتشجيع "طموحات مجموعات أخرى، خارج تركيا، تسعى إلى تغيير الأمر الواقع وإحياء الانقسامات بين المجتمعات الدينية".

"آيا صوفيا" ينبغي أن يكون مكان لقاء

وفي رد فعله، أعرب ماركوس غروبل مفوض الحكومة الألمانية للحريات الدينية عن أسفه للتطورات الأخيرة، مبرزا أن "للبناية (المعلمة) دلالات تاريخية عميقة بالنسبة للمسيحية كما هي أيضا بالنسبة للإسلام. وفي حال حدوث تغيير في الوضع فيجب أن يظل مكانا للقاء والتبادل بين الديانتين".
وصدر عن مؤتمر الأساقفة الألمان موقف مشابه، داعيا إلى "قرار سياسي يعزز الوحدة في البلد والشعور بالتآزر بين المسلمين والمسيحيين، بدل التحريض على المرارة وتشجيع قوى التنافر".

الإمارات أول دولة عربية تنتقد قرار أردوغان

وفي أوّل تعليق رسمي من حكومة دولة عربية، قالت وزيرة الثقافة والشباب في  الإمارات نورة بنت محمد الكعبي إن التراث الثقافي يمثل إرثاً بشرياً يجب المحافظة عليه وعدم استغلاله وتغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني.

وتابعت الكعبي في بيان أصدرته اليوم إن تغيير وضع "آيا صوفيا " في إسطنبول لم يراع القيمة الإنسانية لهذا المعلم التاريخي، الذي لطالما شكل إرثاً عالمياً وقيمة ثقافية وتراثية، وجسراً لتقريب الشعوب وتعزيز الروابط المشتركة فيما بينها.

وأكدت الكعبي على أهمية لبيان الصادر من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الذي شدد على أن "آيا صوفيا" تمثل جزءاً من مدينة "اسطنبول التاريخية"، وهي مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي  كمتحف، وهي تحفة معمارية وشاهد فريد على التفاعل ما بين أوروبا وآسيا على مر القرون.

إ.ع/ م.س (أ ف ب، د ب أ، ا ب د)

مشاهدة الفيديو 23:45

مسائية DW: تحويل آيا صوفيا إلى مسجد..هل هو شأن داخلي تركي؟

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